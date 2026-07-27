/कोण आहेत नंदन निलेकणी? ज्यांना मोदींनी दिली परीक्षा व्यवस्थेत मोठ्या बदलाची जबाबदारी; हाय टास्क फोर्सची A टू Z माहिती!

देशातील परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शक, तंत्रज्ञानाधारित आणि विश्वासार्ह करण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली आहे. या समितीचे नेतृत्व इन्फोसिसचे सहसंस्थापक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज नंदन निलेकणी यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. अलीकडील काही स्पर्धा परीक्षांमधील गैरव्यवहार, पेपरफुटी आणि परीक्षा व्यवस्थेवरील प्रश्नचिन्हांच्या पार्श्वभूमीवर ही समिती देशातील परीक्षा व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा करण्यासाठी शिफारसी करणार आहे.
या विशेष टास्क फोर्सचे अध्यक्षपद नंदन निलेकणी यांच्याकडे देण्यात आले आहे. आधार (Aadhaar) प्रकल्प, डिजिटल इंडिया आणि मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रशासन अधिक कार्यक्षम बनवण्याचा त्यांचा अनुभव लक्षात घेऊन ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल पडताळणी, डेटा सुरक्षा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित करण्यासाठी ते मार्गदर्शन करणार आहेत.
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) चे माजी अध्यक्ष एस. सोमनाथ यांचाही या समितीत समावेश करण्यात आला आहे. मोठ्या वैज्ञानिक प्रकल्पांचे यशस्वी नियोजन, अचूक अंमलबजावणी आणि उच्च दर्जाची गुणवत्ता राखण्याचा त्यांचा अनुभव परीक्षा व्यवस्थेतही उपयुक्त ठरणार आहे. तांत्रिक अडचणी कमी करून विश्वासार्ह प्रणाली विकसित करण्यासाठी त्यांचे योगदान महत्त्वाचे मानले जात आहे.
स्पर्धा परीक्षांमध्ये पेपरफुटी, सायबर हल्ले आणि गोपनीय माहितीची गळती रोखणे ही मोठी गरज बनली आहे. हे लक्षात घेऊन गुप्तचर विभागाचे (IB) माजी संचालक तपन डेका यांची समितीत नियुक्ती करण्यात आली आहे. परीक्षा प्रक्रियेची सुरक्षा मजबूत करणे, संवेदनशील माहितीचे संरक्षण आणि गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी ते महत्त्वपूर्ण सूचना देणार आहेत.
आयआयटी मद्रासचे संचालक प्रा. व्ही. कामकोटी हे देशातील अग्रगण्य शैक्षणिक तज्ज्ञांपैकी एक आहेत. डिजिटल परीक्षा, ऑनलाइन मूल्यमापन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आधुनिक शैक्षणिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून विद्यार्थ्यांसाठी अधिक प्रभावी आणि न्याय्य परीक्षा प्रणाली कशी उभारता येईल, याबाबत ते समितीला मार्गदर्शन करणार आहेत.
माजी शिक्षण सचिव अनिता करवाल या शिक्षण धोरण, शालेय शिक्षण आणि परीक्षा व्यवस्थापनातील अनुभवी अधिकारी आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP), शैक्षणिक सुधारणा आणि प्रशासकीय अनुभवाच्या आधारे त्या विद्यार्थीकेंद्रित, पारदर्शक आणि कार्यक्षम परीक्षा प्रणालीसाठी आवश्यक धोरणात्मक सूचना देणार आहेत.
देशभरात लाखो विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा घेणे हे मोठे व्यवस्थापनाचे काम असते. प्रश्नपत्रिका वितरण, परीक्षा केंद्रांचे नियोजन, साहित्याची सुरक्षित वाहतूक आणि वेळेवर अंमलबजावणी यासाठी लॉजिस्टिक तज्ज्ञ अमृत लाल मीना यांचा समितीत समावेश करण्यात आला आहे. त्यांच्या अनुभवामुळे परीक्षा प्रक्रियेतील व्यवस्थापन अधिक सक्षम आणि सुरळीत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या समितीसमोर परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवणे, पेपरफुटीला पूर्णविराम देणे, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करणे, विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करणे आणि भविष्यातील परीक्षा अधिक सुरक्षित व आधुनिक बनवणे ही प्रमुख उद्दिष्टे असणार आहेत. समितीच्या शिफारसींनंतर देशातील स्पर्धा परीक्षा आणि शैक्षणिक मूल्यमापनाच्या पद्धतीत मोठे बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.