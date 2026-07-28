/आता मंत्री नाही तर कोण आहे अभिजित दीपकेच्या टार्गेटवर? पुन्हा आंदोलनाचा अल्टीमेटम

सीजेपीच्या प्रवक्त्यांनंतर आता सीजेपी प्रमुख अभिजित दीपके यांनी मोठ्या आंदोलनाचा इशारा दिलाय. तर पोलिसांकडून विद्यार्थ्यांचा असाच छळ सुरूच राहिला तर कॉकरोच जनता पार्टी लवकरच मोठं आंदोलन करेल असा इशारा देण्यात आला आहे. यापूर्वी सीजेपीच्या प्रवक्त्यांनी आरोप केला होता की, विविध ठिकाणांहून आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसोबत छळ करण्यात येत आहेत. याच कॉकरोच जनता पार्टी आणि देशभरातील विद्यार्थ्यांमुळे धर्मेंद्र प्रधान यांना शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. आता कॉकरोच जनता पार्टीचे पुढील टार्गेट कोण आहे, याबद्दल त्यांनी सांगितलं आहे.
'एक्स'वर अभिजीत दीपकने एक पोस्ट शेअर केली आहे, त्यात त्याने लिहिलंय की, सरकारने विद्यार्थ्यांना लक्ष्य करणे आणि त्यांचा छळ करणे थांबवावे लागणार आहे. जर पोलिसांकडून विद्यार्थ्यांचा छळ सुरूच राहिला, तर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) पोलिसांच्या कारवाईला लवकरच एका मोठ्या आणि शांततापूर्ण आंदोलनाने प्रत्युत्तर देण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
If the harassment of students at the hands of the police continues, the Cockroach Janta Party will respond with a massive peaceful protest soon.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 28, 2026
The Govt must stop targeting and witch-hunting students.
जंतर मंतरवरील आंदोलन संपल्यानंतरही सीजेपी नेत्यांच्या अनेक वक्तव्यांमधून पुढील आंदोलनांचे संकेत दिले आहेत. सीजेपी नेत्यांची वारंवार दावा केलाय की, त्यांची मोहीम अजून संपलेली नसून यापूर्वी, दीपक यांनी म्हटलंय होतं की, आंदोलन मागे घेणे म्हणजे चळवळीचा अंत होत नसतो. एका पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलंय की, सीजेपीला अजून खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. आंदोलनाचा शेवट ही तर केवळ सुरुवात आहे.
दिल्लीमधील सुरु झालेल तेव्हा ते हळूहळू संपूर्ण देशात पसरलं. मुंबईत परिसरातही मोठे आंदोलन करण्यात आले. पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश दिले आहेत. पण आसाम, बंगाल आणि बिहारसह भाजपशासित अनेक राज्यांमध्ये विद्यार्थी आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात येत आहे, असा आरोप सीजेपी प्रवक्ते सौरभ दास यांनी केला आहे.
सौरभ दास यांनी सोमवारीच जाहीर केलं की, 'साक्षी' नावाचे आणखी एक पोर्टल त्यांनी सुरुवात केली आहे. या पोर्टलवर आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित अत्याचारांशी संबंधित व्हिडीओ, फोटो आणि जबाब जमा करुन पुरावा जमा करायचा आहे.