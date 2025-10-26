Success Story: कोण आहेत प्रिया कुलकर्णी? ज्यांच्या AI टूल्समुळे अमेरिकेत जाणं झालं सोपं!

Priya Kulkarni Inspirational Story: एआयमुळे आपल्या अनेक अडचणी चुटकीशीर सुटू लागल्या आहेत. कंटेंट बनवण्यापासून ते व्हिडीओ तयार करण्यापर्यंत सर्वच बाबतीत एआयची मदत होते. ही तर एक सुरुवात म्हणावी लागेल. याच एआयचा वापर करुन मुंबईत मध्यमवर्गीय मराठी रुटुंबात जन्मलेल्या तरुणीने क्रांती घडवून आणलीय. प्राची कुलकर्णी असं त्यांचं नाव असून त्यांच्या स्टार्टअपमुळे लाखो व्यावसायिकांना मदत होणार आहे. कोण आहेत प्राची कुलकर्णी? कशी आहे त्यांच्या यशाची कहाणी? जाणून घेऊया.
मुंबईतील साध्या कुटुंबात जन्मलेल्या प्रिया कुलकर्णी यांनी अमेरिकन व्हिसा प्रक्रियेच्या गुंतागुंतीला तोंड देऊन एक क्रांतिकारी एआय स्टार्टअप उभारलंय. प्रिया यांनी मायक्रोसॉफ्टमध्ये मशीन लर्निंग वैज्ञानिक म्हणून 10 वर्षे काम केले. त्या आता कॅसियम (Casium) या प्लॅटफॉर्मच्या संस्थापिका आहेत. कॅसियमने सॉफ्टवेअर रोजगार-आधारित व्हिसा प्रक्रियेत डिजिटल क्रांती आणलीय. ज्यामुळे लाखो व्यावसायिकांना फायदा होणार आहे. प्रिया यांना भेडसावलेल्या समस्येतून या स्टार्टअपचा जन्म झाला. त्यांना एच-1बी व्हिसावर नऊ वर्षे अमेरिकेत राहून त्यात जटिलतेचा सामना करावा लागला होता.
मुंबई विद्यापीठातून कॉम्प्युटर इंजिनीअरिंगमध्ये पदवी प्राप्त केल्यानंतर, प्रिया यांनी जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठातून अॅप्लाइड गणितात मास्टर्स केले. पदवी मिळताच एच-१बी व्हिसावर मायक्रोसॉफ्टमध्ये सामील झाल्या. जिथे त्यांनी मशीन लर्निंग आणि एंटरप्राइज एआय धोरणांवर काम केले. सिएटलमधील एआय२ इन्क्युबेटरच्या 2024 च्या बॅचमध्ये सामील होऊन, त्यांनी ईबी-1 (आइनस्टाइन व्हिसा) साठी अर्ज केला. ज्यात कायदेबाजी फर्मींसोबत 3 महिने लागले. या अनुभवाने त्यांना 'व्हिसा प्रक्रियेला वेग आणि पारदर्शकता देण्याची' प्रेरणा मिळाली.
कॅसियम हे ऑनलाइन पोर्टल असून त्याद्वारे व्हिसा प्रकरणात पूर्णपणे डिजिटल मार्गाने मदत मिळते.. पारंपरिक एक्सेल शीट्स, ई-मेल आणि नियमांची जंत्री याला हा चांगला पर्याय आहे.हे एआय-आधारित सॉफ्टवेअर मूल्यांकन, तपासणी असा सार्वजनिक डेटा स्कॅन करून उमेदवाराचे प्रोफाइल तयार करते. त्यामुळे एका क्लिकवर तुमचे वकील पत्रक तयार होते. ज्यामुळे दस्तऐवज तयारीचा कालावधी 3.-6 महिन्यांऐवजी 10 व्यवसाय दिवसांपर्यंत कमी होतो. यातील एआय एरर डिटेक्शन फिचरमुळे अनेक चुका कळतात. ज्यामुळे मंजुरी दर वाढतो. याचे सुरुवातीचे मूल्यांकन मोफत असून पुढील प्रक्रियेसाठी व्हिसा प्रकारानुसार फ्लॅट शुल्क आकारले जाते. आता याचं सबस्क्रिप्शन मॉडेलही विकसित होत आहे.
एआय 2 इन्क्युबेटरमध्ये इमिग्रेशन टेक्नॉलॉजीसाठी कॅसियमची सुरुवात झाली. हे फक्त चॅटबॉट्ससाठी नसून वास्तविक समस्या सोडवण्यासाठीचे एआय आहे, असे प्रिया सांगतात. मायक्रोसॉफ्टमध्ये काम करताना प्रिया यांना एच-1बी प्रक्रियेची त्रासदायक प्रक्रिया जाणवली. ट्रम्प प्रशासनाच्या अचानक 1 लाख डॉलर फी प्रस्तावासारख्या अनिश्चिततांमुळे करिअर वाढ थांबतेय, असे मत त्या सध्याच्या प्रकरणावर व्यक्त करतात.
कॅसियमने आतापर्यंत शेकडो उमेदवारांना मदत केली असून 5 दशलक्ष डॉलरच्या सीड फंडिंगने मजबूत आधार मिळालाय. भविष्यात इतर देशांच्या वर्क व्हिसा प्रणालींना लक्ष्य करणारे हे प्लॅटफॉर्म व्हिसा नाकारण्याच्या चुका शोधून सुधारेल. व्हिसा सल्लागार आणि सरकारी संस्थांसोबत भागीदारीची योजना आहे.
उत्तर: प्रिया कुलकर्णी, मुंबई विद्यापीठातून संगणक अभियांत्रिकी आणि जॉन्स हॉपकिन्समधून अॅप्लाइड गणितात मास्टर्स केलेल्या माजी मायक्रोसॉफ्ट मशीन लर्निंग वैज्ञानिक, कॅसियम या एआय स्टार्टअपच्या संस्थापिका आहेत. अमेरिकेतील जटिल आणि तणावपूर्ण रोजगार-आधारित व्हिसा प्रक्रियेचा स्वतः अनुभव घेतल्यानंतर, त्यांनी ही प्रक्रिया वेगवान आणि पारदर्शी करण्यासाठी कॅसियम सुरू केले. हे प्लॅटफॉर्म व्हिसा प्रक्रियेचे मूल्यांकन, अनुपालन तपासणी आणि दाखलाकरण स्वयंचलित करते.
उत्तर: कॅसियम हे एआय-आधारित ऑनलाइन पोर्टल आहे, जे नियोक्त्यांना व्हिसा प्रकरणे डिजिटल पद्धतीने हाताळण्यास सक्षम करते. पारंपरिक प्रक्रियेत एक्सेल शीट्स, ई-मेल आणि कायदेबाजी फर्मींवर अवलंबून राहून 3-6 महिने लागतात, तर कॅसियम एआयद्वारे दस्तऐवजांमधील चुका शोधून 10 व्यवसाय दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण करते. यात प्रारंभिक मूल्यांकन मोफत आहे, आणि व्हिसा प्रकारानुसार फ्लॅट शुल्क आकारले जाते. यामुळे मंजुरी दरही वाढतो.
उत्तर: कॅसियमचे उद्दिष्ट अमेरिकेपुरते मर्यादित नसून, इतर देशांच्या वर्क व्हिसा आणि इमिग्रेशन प्रणाली सुलभ करणे आहे. हे प्लॅटफॉर्म एआयद्वारे व्हिसा नाकारण्याच्या चुका शोधून सुधारेल आणि व्हिसा सल्लागार तसेच सरकारी संस्थांसोबत भागीदारी करेल. 5 दशलक्ष डॉलरच्या सीड फंडिंगसह, कॅसियम व्यावसायिकांचे व्हिसा प्रक्रियेतील तणाव कमी करून, जटिल इमिग्रेशन सिस्टमला पारदर्शी बनवण्याची क्षमता ठेवते.