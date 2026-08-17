'तुम्हाला केंद्रात पाठवण्यासाठी मागे कोण लागलंय?' दिल्लीतील पीएम मोदींच्या भेटीनंतर फडणवीसांनी दिलं उत्तर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या भेटीत महाराष्ट्रातील विविध विकासकामे, प्रलंबित प्रकल्प आणि केंद्राच्या सहकार्याची गरज यावर चर्चा झाल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली. राज्यातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीची माहितीही त्यांनी पंतप्रधानांना दिली. या भेटीनंतर फडणवीस यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचीही भेट घेतली. त्यामुळे फडणवीस लवकरच केंद्रात जाणार असल्याच्या राजकीय चर्चांना पुन्हा जोर आला.
फडणवीस यांनी पंतप्रधान मोदींसोबत मुंबई-वाढवण एक्स्प्रेस-वे कनेक्टिव्हिटीसह महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांशी संबंधित विषयांवर चर्चा केल्याचे सांगितले. त्याचबरोबर उत्तन-विरार सी-लिंक प्रकल्पासाठी जायकामार्फत आर्थिक सहाय्य मिळावे, अशी मागणी केंद्राकडे करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पासाठी केंद्रीय वित्त मंत्रालयाची आवश्यक परवानगी मिळावी, अशी विनंतीही करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या प्रस्तावाचा सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिल्याचे फडणवीस यांनी पत्रकारांना सांगितले.
दिल्ली दौऱ्यानंतर पत्रकारांनी फडणवीस यांना त्यांच्या केंद्रातील संभाव्य जबाबदारीबाबत सुरू असलेल्या चर्चांवर प्रश्न विचारला. त्यावर त्यांनी या चर्चांना फारसे महत्त्व न देता मिश्कील प्रतिक्रिया दिली. “मी दिल्लीत असलो की चर्चा होतात आणि मुंबईत असलो तरी चर्चा होतात. काही रिकामटेकडे लोक या चर्चा करत असतात,” असे फडणवीस म्हणाले. त्यामुळे मुख्यमंत्री पद सोडून केंद्रात जाण्याच्या चर्चांवर त्यांनी थेट दुजोरा दिलेला नाही.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी यापूर्वी फडणवीस केंद्रात जाण्याबाबत भाष्य केले होते. त्याबाबतही पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारला. यावर फडणवीस यांनी आपण सध्या महाराष्ट्राची जबाबदारी सांभाळत असल्याचे स्पष्ट केले. “मी महाराष्ट्रात आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेने आणि पंतप्रधानांनी माझ्यावर जबाबदारी दिली आहे. ती मी निभावत आहे,” असे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर “तुम्हाला दिल्लीत पाठवण्यासाठी मागे कोण लागलंय?” असा थेट प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर फडणवीस यांनी मिश्कीलपणे, “अनेक लोकांना मी महाराष्ट्रात नकोय,” असे उत्तर दिले.
दरम्यान, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी नाशिकमधील रस्ते आणि विकासकामांवरून राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. नाशिकमध्ये कथित गैरव्यवहार आणि ठेकेदारीच्या पद्धतीवरून त्यांनी सरकारवर टीका केली. बोगस टेंडर आणि वर्क ऑर्डरच्या माध्यमातून गैरप्रकार होत असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला. तसेच मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या आसपास भ्रष्टाचार करणाऱ्या लोकांचा गराडा असल्याचा दावाही त्यांनी केला. **हे आरोप राऊत यांनी केले असून, त्यांची स्वतंत्र पुष्टी या मजकुरातून होत नाही**, हे महत्त्वाचे आहे.
नाशिकमधील खड्डे आणि रस्त्यांच्या कामांवरून राऊत यांनी फडणवीसांवर आणखी टीका केली. नाशिकच्या विकासाबाबत भाषणे करण्याऐवजी शहरातील रस्ते आधी खड्डेमुक्त करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. “नाशिक दत्तक घेतलं आहे हे विसरलात का?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. रस्त्यांच्या कामांमध्ये केवळ सिमेंट काँक्रिटीकरणावर भर न देता दर्जेदार काम होणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, फडणवीस यांच्या दिल्ली दौऱ्यामुळे केंद्रातील संभाव्य भूमिकेची चर्चा सुरू असतानाच राऊतांच्या आरोपांमुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण आणखी तापले आहे.