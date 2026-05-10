कोण आहे 29 वर्षांची एस किर्तना, 'विजय' सरकारमधील सर्वात कमी वयाची मंत्री

S Keerthana : राजकारणात सगळीकडे सध्या तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांच्या सरकारची जोरदार चर्चा आहे. यामध्ये आतापर्यंतची सर्वात लहान वयांची मंत्री आहे. 29 वर्षीय तरुण नेत्या एस. कीर्तना सध्या तामिळनाडूच्या राजकारणातील सर्वाधिक चर्चेत असलेली व्यक्ती आहेत. अभिनेते-राजकारणी विजय यांच्या 'तामिळगा वेत्री कळघम' (TVK) या पक्षाकडून शिवकाशीची जागा जिंकून, त्यांनी केवळ इतिहासच रचला नाही, तर नवीन सरकारमधील सर्वात तरुण मंत्री म्हणूनही स्वतःला स्थापित केले. एस. कीर्तना यांची स्पष्टवक्ता हिंदी आणि राष्ट्रवादी विचार सातत्याने चर्चेत राहिले आहेत. TVK ने पहिल्यांदाच विधानसभा निवडणूक लढवली आणि एक महत्त्वपूर्ण राजकीय ठसा उमटवला. या निवडणुकीत एस. कीर्तना यांनी शिवकाशीची जागा जिंकली. या विजयामुळे, त्या शिवकाशीच्या पहिल्या महिला आमदार बनल्या आणि जवळपास 70 वर्षांपासून अस्तित्वात असलेली पुरुषप्रधान राजकीय व्यवस्था मोडून काढली.
एस. कीर्तना यांनी राजकारणात येण्यापूर्वी राजकीय सल्लागार म्हणून काम केले आहे. त्यांनी एम. के. स्टॅलिन यांच्यासह अनेक प्रमुख नेत्यांसोबत काम केले आहे. त्यांचे उच्च शिक्षणही झाले असून त्या विविध भाषांमध्ये अस्खलित आहेत. तामिळनाडूमध्ये हिंदीवरून बऱ्याच काळापासून राजकीय वादविवाद सुरू आहेत, पण एस. कीर्तना यांनी एक वेगळी भूमिका घेतली आहे. निवडणूक जिंकल्यानंतर, त्यांनी हिंदीत बोलताना सांगितले की, त्यांच्या पक्षाची आणि नेते विजय यांची दूरदृष्टी संपूर्ण देशापर्यंत पोहोचावी अशी त्यांची इच्छा आहे. त्यांचा विश्वास आहे की भाषा ही भिंत नसून, ती लोकांना जोडण्याचे एक माध्यम आहे. यामुळेच त्यांच्या हिंदी भाषणामुळे त्या सोशल मीडियावरही लोकप्रिय झाल्या आहेत.
एस. कीर्तना म्हणतात की राजकारणाची भीती बाळगण्याची गरज नाही, उलट प्रत्येकाने त्यात सहभागी झाले पाहिजे. तरुण पिढीला राजकारणात पुढे येऊन देशाची दिशा ठरवण्यात भूमिका बजावण्यासाठी प्रोत्साहित करणे, हे त्यांचे ध्येय आहे. टीव्हीके पक्षाला केवळ तामिळनाडूमध्येच नव्हे, तर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळावी, अशी त्यांची इच्छा आहे. एस. कीर्तना यांचे शिक्षण तमिळ-माध्यम सरकारी शाळेत झाले. नंतर त्यांनी पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आणि अनेक भाषा शिकल्या. त्यांचा राजकीय प्रवास वेगवान राहिला असून, तरुण वयातच त्या पक्षाचा एक प्रमुख चेहरा म्हणून उदयास आल्या आहेत.
