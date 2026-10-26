/मल्लिकार्जून खर्गेंच्या भाषणात आणला व्यत्तय; भाजपाचा समर्थक म्हणून झाली मारहाण; कोण आहे संतोष कुमार?

पाटण्यातील एका कार्यक्रमादरम्यान काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे भाषण करत असतानाच एका व्यक्तीने त्यात व्यत्यय आणला. दरम्यान या व्यक्तीच्या विधानाचा चुकीचा अर्थ लावला गेला आणि उपस्थित काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी त्याला मारहाण केली. संतोष कुमार नावाच्या या व्यक्तीला सभागृहाबाहेर काढण्यात आले. नंतर त्याने सांगितले की, तो स्वतः काँग्रेसचा कार्यकर्ता असून नरेंद्र मोदी सरकारविरुद्ध निषेध नोंदवत होता.
ही घटना बिहारचे माजी मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह यांच्या 139 व्या जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात घडली. खर्गे उपस्थितांना संबोधित करत असताना संतोष कुमारने मधेच उभे राहून म्हटले की, देशात उठाव झाल्याशिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेतून जाणार नाहीत.
मात्र त्याचे हे विधान अर्धवटच ऐकले गेले. नरेंद्र मोदी सत्तेतून जाणार नाहीत हेच वाक्य ऐकण्यात आलं आणि तो मोदींच्या बाजूने बोलत आहे असा सर्वांचा समज झाला. इतकेच नाही तर मल्लिकार्जून खर्गे यांनी थेट मंचावरुन त्याला उत्तर दिले की, "मोदी का बाप भी जाएगा" (मोदींचे वडीलही जातील).
#WATCH | A ruckus broke out during Congress national president Mallikarjun Kharge's address at the 139th birth anniversary celebration of Dr. Shri Krishna Singh in Patna, Bihar A person present at the event said that PM Modi would not go anywhere, Kharge responded, "Modi ka baap bhi jayega."— ANI (@ANI) October 25, 2026
त्यानंतर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी संतोष कुमारला जाब विचारला, हल्ला केला आणि सभागृहाबाहेर काढले. बाहेर काढले जात असताना त्याने असा प्रश्न उपस्थित केला की, जर सरकारबद्दल सर्वत्र असंतोष नसेल, तर मग देशभरातील लोक पंतप्रधानांना विरोध का करत आहेत? त्याने सांगितले की, त्याने मोदी सरकारच्या धोरणांविरुद्ध आपली आक्षेप नोंदवला होता आणि काँग्रेसकडून या धोरणांविरुद्ध अधिक कठोर भूमिका घेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती.
त्याने आरोप केला की, हे सरकार देश, समाज आणि जनतेच्या हिताशी खेळत आहे. पत्रकारांनी त्याला विचारले की, त्याच्या मते सरकार कोणाचे नुकसान करत आहे, तेव्हा त्याने मोदी सरकारवर असा आरोप केला की, गेल्या 12 वर्षांपासून हे सरकार देशातील सुमारे 144 कोटी जनतेला केवळ एक तमाशा मानत आहे.
सरकारच्या धोरणांना आपला विरोध दर्शवण्यासाठीच त्यांनी खर्गे यांच्या भाषणात व्यत्यय आणला होता असे त्याने स्पष्ट केले. कुमारच्या मते, काँग्रेस हा देशातील दुसरा सर्वात मोठा राजकीय पक्ष आहे आणि त्यांनी सरकारविरुद्ध अधिक प्रबळ प्रतिकाराचे नेतृत्व केले पाहिजे.
त्याने सांगितले की, सभागृहातील लोकांनी त्यांना भाजपचा समर्थक समजले. आणि याच गैरसमजामुळे त्याच्यावर हल्ला झाला. त्याने म्हटले की, मोदी सरकारविरुद्ध काँग्रेसने अधिक आक्रमक भूमिका घ्यावी, अशी त्यांची अपेक्षा होती. त्याच्या मते, सरकारमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी विरोधी पक्षाला सातत्यपूर्ण आणि दृढ आव्हान उभे करावे लागेल.
जेव्हा पत्रकारांनी विचारले की, जर ते स्वतः पंतप्रधानांना विरोध करत होते, तर मग काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी त्यांच्यावर हल्ला का केला? तेव्हा त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केले की, तिथे उपस्थित असलेल्या लोकांनी त्यांच्या विधानांचा चुकीचा अर्थ लावला आणि त्यांना भाजपचा समर्थक समजले.