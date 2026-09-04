/‘डोकं फोडलं तरी माझ्यावर कारवाई नाही’ म्हणणारा स्वतंत्र भारद्वाज कोण? PM मोदींना म्हणाला मोठे भाऊ; नेमकं प्रकरण काय?

दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित मारहाणीच्या प्रकरणामुळे सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर स्वतंत्र भारद्वाज सध्या चर्चेत आहे. एका व्हायरल पॉडकास्टमध्ये त्याने निशु आजादच्या वडिलांवर हल्ला केल्याचा दावा केला. त्याचबरोबर आपल्याला काही राजकीय नेत्यांचे समर्थन असल्याचेही त्याने म्हटल्याचे समोर आले आहे. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी कवटीला गंभीर दुखापत झाल्याचा दावा फेटाळून लावत दुखापत साध्या स्वरूपाची असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या संपूर्ण प्रकरणातील 7 महत्त्वाचे मुद्दे जाणून घेऊया.
स्वतंत्र भारद्वाज हा बिहारमधील कंकरबागचा रहिवासी असून सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर म्हणून त्याची ओळख आहे. तो स्वतःला हिंदुत्व विचारसरणीशी संबंधित कार्यकर्ता म्हणून मांडतो. सोशल मीडियावरील त्याच्या पोस्ट आणि विविध ऑनलाइन कार्यक्रमांमधील सहभागामुळे त्याची ओळख निर्माण झाली आहे. काही राजकीय नेत्यांसोबतचे फोटोही सोशल मीडियावर पाहायला मिळतात.
23 जून 2026 रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतरवर Cockroach Janta Party (CJP)च्या आंदोलनादरम्यान झटापट झाली होती. या घटनेत निशु आजादचे वडील संजय कुमार जखमी झाले. निशुच्या म्हणण्यानुसार, तिचे वडील आंदोलनाचे व्हिडिओ रेकॉर्ड करत होते. त्यावेळी त्यांच्याशी वाद झाला आणि त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. पोलिसांच्या माहितीनुसार, झटापटीत एका व्यक्तीच्या हातातील कड्यामुळे संजय यांच्या डोक्याला दुखापत झाली.
व्हायरल झालेल्या पॉडकास्ट क्लिपमध्ये स्वतंत्र भारद्वाजने निशुच्या वडिलांवर हल्ला केल्याचा दावा केला. त्याने या घटनेचा उल्लेख गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्याच्या संदर्भात केला आणि संजय कुमार यांच्या डोक्याला अनेक टाके पडल्याचेही म्हटले. त्याच्या या वक्तव्यानंतर सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू झाली आणि त्याच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र, पॉडकास्टमधील दावे हे स्वतंत्रचे स्वतःचे म्हणणे आहेत; त्यांना न्यायालयीन निष्कर्ष मानता येणार नाही.
पॉडकास्टमध्ये स्वतंत्रने दिल्लीचे मंत्री कपिल मिश्रा यांना आपला ‘मोठा भाऊ’ संबोधल्याचे वृत्त आहे. तसेच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांच्याशीही आपले संबंध असल्याचा दावा त्याने केला. या राजकीय संपर्कांमुळेच आपल्यावर कठोर कारवाई झाली नाही, असा अर्थ त्याच्या वक्तव्यांतून काढला जात आहे. मात्र, या राजकीय नेत्यांनी त्याला कायदेशीर प्रकरणातून वाचवण्यासाठी हस्तक्षेप केला, हे स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेले नाही. त्यामुळे या दाव्याकडे आरोप म्हणूनच पाहणे महत्त्वाचे आहे.
व्हायरल व्हिडिओनंतर दिल्ली पोलिसांनी महत्त्वाची स्पष्टीकरण दिले. संजय कुमार यांच्या कवटीला फ्रॅक्चर किंवा ‘क्रॅक’ झाल्याचा दावा पोलिसांनी फेटाळला. वैद्यकीय तपासणीत दुखापत साध्या स्वरूपाची असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. कड्यामुळे डोक्याला दुखापत झाल्याचेही पोलिसांचे म्हणणे आहे. प्रकरणात कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असून संबंधित व्यक्तींची चौकशी करण्यात आल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
पॉडकास्ट क्लिपवरून वाद वाढल्यानंतर स्वतंत्रने आपल्या भूमिकेत बदल करत ही घटना ‘हल्ला’ नसून ‘स्वसंरक्षणासाठी केलेली कृती’ असल्याचा दावा केला. त्याच्या म्हणण्यानुसार, त्याला 10 ते 15 जणांनी घेरले होते आणि स्वतःचा बचाव केला नसता तर त्याच्यावर जीवघेणा हल्ला होऊ शकला असता. या दाव्याला समर्थन देणारे व्हिडिओ पुरावे आपल्याकडे असल्याचेही त्याने म्हटले आहे.
व्हायरल पॉडकास्टनंतर CJPने स्वतंत्र भारद्वाजविरोधात कठोर कारवाईची मागणी केली असून दिल्लीतील संसद मार्ग पोलिस ठाण्याबाहेर आंदोलनही करण्यात आले. निशु आजादनेही पोलिसांकडून कारवाईची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, दिल्ली पोलिसांनी राजकीय दबावाच्या आरोपांना नकार देत कायद्यानुसार तपास सुरू असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे सध्या या प्रकरणात दोन वेगवेगळ्या दाव्यांची चर्चा आहे—स्वतंत्रचा स्वसंरक्षणाचा दावा आणि पोलिसांनी नोंदवलेली वैद्यकीय व कायदेशीर माहिती. अंतिम दोष किंवा निर्दोषत्व न्यायालयीन प्रक्रियेतच ठरेल.