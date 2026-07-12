/बळजबरीने घरात घुसून महिलेला प्रायव्हेट पार्ट दाखवणारा तो डिलिव्हरी एजंटवर काय कारवाई? कंपनीने दिली माहिती!

बेंगळुरूमध्ये एका ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीच्या डिलिव्हरी एजंटवर गंभीर स्वरूपाचा गैरवर्तनाचा आरोप झाल्याने खळबळ उडाली आहे. एका महिलेच्या घरी पार्सल पोहोचवण्यासाठी आलेल्या डिलिव्हरी एजंटने तिच्या घरात जबरदस्तीने प्रवेश करून अश्लील कृत्य केल्याचा आरोप आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आल्यानंतर पोलिसांनी तातडीने गुन्हा दाखल करत संबंधित आरोपीला अटक केली. या घटनेमुळे ऑनलाइन डिलिव्हरी सेवा वापरणाऱ्या ग्राहकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
तक्रारदार महिलेच्या म्हणण्यानुसार, डिलिव्हरी एजंट पार्सल देण्यासाठी तिच्या घरी आला होता. त्याने बाथरूम वापरण्याची परवानगी मागितली. महिला घरात एकटी असल्याने तिने स्पष्ट नकार दिला. मात्र, त्यानंतरही आरोपीने जबरदस्तीने घरात प्रवेश केल्याचा आरोप आहे. काही क्षणांनी तो बाहेर आला आणि त्याने अश्लील वर्तन केल्याचा दावा महिलेने केला आहे. या प्रकारामुळे ती प्रचंड घाबरली आणि मानसिक धक्का बसल्याचे तिने सांगितले.
घटना घडल्यानंतर महिलेने तत्काळ मोबाईलवर व्हिडिओ रेकॉर्ड केला. त्यानंतर तिने सोशल मीडियावर संपूर्ण प्रकार मांडत न्यायाची मागणी केली. हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला. अनेकांनी महिलेच्या धैर्याचे कौतुक करत आरोपीवर कठोर कारवाईची मागणी केली. सोशल मीडियावर वाढलेल्या संतापानंतर पोलिसांनी तातडीने तपास सुरू केला.
व्हिडिओ आणि महिलेच्या तक्रारीच्या आधारे मराठहळ्ळी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी आरोपीची ओळख पटवून त्याला अटक केली. त्याच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) मधील लैंगिक छळ, अश्लील कृत्य आणि संबंधित कलमांनुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.
या घटनेबाबत फ्लिपकार्ट कंपनीने निवेदन जारी केलंय. "आम्हाला या घटनेमुळे अत्यंत दुःख झाले आहे आणि आम्ही संबंधित ग्राहकाला पूर्ण सहकार्य करत आहोत. ग्राहकांची सुरक्षा ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. घटनेची माहिती मिळताच आम्ही संबंधित डिलिव्हरी एजंटची सेवा त्वरित संपुष्टात आणली. या प्रकरणी एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला असून, आम्ही पोलिसांच्या तपासात पूर्ण सहकार्य करत आहोत." कंपनीने पुढे नमूद केले की, "प्रत्येक डिलिव्हरी एजंटची नियुक्ती करण्यापूर्वी त्याची पार्श्वभूमी तपासली जाते आणि त्याला आवश्यक प्रशिक्षण दिले जाते. अशा घटना दुर्मिळ असल्या तरी, अशी एकही घटना घडणे अस्वीकार्य आहे. भविष्यात ग्राहकांची सुरक्षा अधिक बळकट करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याच्या उद्देशाने आम्ही या संपूर्ण प्रकरणाचा आढावा घेत आहोत."
या घटनेनंतर अनेक नागरिकांनी महिलांच्या घरातील सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त केली. ऑनलाइन डिलिव्हरी सेवा वाढत असताना ग्राहकांनी अनोळखी व्यक्तींना घरात प्रवेश देताना अधिक सावध राहावे, अशी सूचना तज्ज्ञांकडून केली जात आहे. घरात एकटे असताना दरवाजा पूर्णपणे उघडण्याऐवजी सुरक्षा साखळी, व्हिडिओ डोअरबेल किंवा इतर सुरक्षित पर्याय वापरण्याचाही सल्ला दिला जात आहे.
घटना समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. अनेकांनी डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांची अधिक काटेकोर पार्श्वभूमी तपासणी, ग्राहक सुरक्षा प्रशिक्षण आणि तक्रारींवर जलद कारवाईची मागणी केली. अशा घटनांमध्ये पीडितांनी त्वरित पोलिसांकडे तक्रार करणे, उपलब्ध पुरावे जतन करणे आणि संबंधित कंपनीलाही माहिती देणे महत्त्वाचे असल्याचे कायदेतज्ज्ञांनी नमूद केले आहे.