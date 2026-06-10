/वयाच्या 17 व्या वर्षी अभिनेत्री, 31 व्या वर्षी खासदार; ममता बॅनर्जी यांचा विश्वासघात करणारी कर्जबाजारी सायनी घोष कोण? किती आहे संपत्ती?

Saayoni Ghosh Net Worth : पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीतील पराभवानंतर तृणमूल काँग्रेस (TMC) पक्षात मोठा भूकंप आला आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या अडचणीत दिवसेंदिवस वाढ होतेय. पक्षातील वाढता असंतोष आणि मतभेदांमुळे त्यांच्यासमोर अनेक आव्हान उभं ठाकलंय. पक्षातून 60 अधिक आमदारांनंतर TMC च्या खासदारांनीही बंड पुकारला आहे. अशातच सायनी घोष यांची पुन्हा चर्चा होतेय.
एकेकाळच्या ममता बॅनर्जींच्या निकटवर्ती असलेल्या सायनी घोष या पक्षाविरुद्ध बंड करणाऱ्या 20 बंडखोर खासदारांपैकी एक आहेत. सायनी यांनी वयाच्या 17 व्या वर्षी चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला. 2010 मध्ये 'इच्छे दाना' या टेलिफिल्मद्वारे बंगाली चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं. त्यानंतर पहिला चित्रपट 'नोटोबोर नोटआउट' खऱ्या अर्थाने अभिनेत्री क्षेत्रात तिचं पदार्पण झालं. यानंतर, सायनी यांनी 'शोत्रू', 'कानमाची', 'अंतराळ', 'एकला चलो', 'अमर सहोर', 'बिटनून', 'मैयेर बिये' आणि 'राजकाहिनी' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये काम केलं. 2013 आणि 2014 मध्ये, सायनी यांनी जलशा मूव्हीजसाठी कलकत्ता फुटबॉल लीगच्या थेट प्रक्षेपणाचे सह-सूत्रसंचालन केलं होतं.
चित्रपटसृष्टी आणि राजकारणाचं जवळच नातं आहे. अनेक चित्रपटात काम केल्यानंतर सायनी घोष यांनी 2021 मध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसमध्ये सहभाग होऊन राजकीय प्रवासाला सुरुवात केली. टीएमसीने त्यांना आसनसोल मतदारसंघातून विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी दिली होती. पण त्यांचा भाजपच्या उमेदवार अग्निमित्र पॉल यांनी पराभव केला. त्यानंतक 2023 मध्ये त्यांच्यावर टीएमसीच्या युवा शाखेच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. पुढे आणि 2024 मध्ये त्यांनी टीएमसीच्या तिकिटावर जादवपूरमधून लोकसभा निवडणूक जिंकल्यात आणि खासदार झाल्यात. पक्ष त्यांना भविष्यासाठी एक सशक्त तरुण चेहरा मानत होता पण विधानसभा निवडणुकीतील पक्षाच्या पराभवानंतर त्यांनी ममता बॅनर्जींची साथ सोडली आहे.
आता प्रश्न हा आहे की, त्यांनी ममता बॅनर्जींची साथ का सोडली. मिळालेल्या माहितीनुसार सायनी घोष गेल्या काही काळापासून पक्षातील आपल्या भविष्याबद्दल खूप चिंतेत आहेत. निवडणूक प्रचारादरम्यान जेव्हा विरोधी पक्षांनी त्यांना लक्ष्य केलं, तेव्हा पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्त्वाने त्यांना उघडपणे पाठिंबा दिला नाही, अशी सायनी यांची तक्रार आहे.
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार सायनी यांची एकूण मालमत्ता ₹91.89 लाख आहे. त्यांच्यावर ₹5.9 दशलक्ष कर्ज आहे. सायनी घोष यांच्याकडे ₹35,000 रोख आणि अंदाजे ₹10.25 लाख बँक खात्यांमध्ये आहेत. कोलकाताच्या गोल्फ ग्रीन परिसरात 62.64 लाखांचा एक आलिशान घर आहे. तसंच एकूण 11.03 लाखांच्या चार जीवन विमा पॉलिसी आहेत. तसंच त्यांच्या मालकीचे 8 ग्रॅम सोने आहे. 6 लाखांची होंडा जॅझ कार आहे.