/जंतर-मंतरवरील आंदोलनादरम्यान अभिजित दिपकेवर शाई फेकणारी महिला कोण?

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान कॉकरोच जनता पक्ष (CJP) चे संस्थापक अभिजित दिपके यांच्यावर एका महिलेने निळी शाई फेकल्याची घटना घडली. आंदोलनस्थळी मोठ्या संख्येने विद्यार्थी, समर्थक आणि कार्यकर्ते उपस्थित असताना हा प्रकार घडला. शाईफेक झाल्यानंतर काही क्षण गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र, उपस्थित स्वयंसेवक आणि पोलिसांनी तातडीने परिस्थिती नियंत्रणात आणली. या घटनेमुळे आंदोलनाच्या सुरक्षेबाबत पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
ही घटना अशा वेळी घडली आहे, जेव्हा सोनम वांगचुक यांना प्रकृती खालावल्यामुळे पोलिसांनी रुग्णालयात दाखल केले. त्यानंतर आंदोलनकर्त्यांमध्ये नाराजी वाढली असून, अभिजित दिपके यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी आंदोलन शांततेच्या मार्गाने सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त करत सरकारवर आंदोलन दडपण्याचा आरोप केला. या सर्व घडामोडींमुळे जंतर-मंतर परिसरातील वातावरण अधिक संवेदनशील बनले आहे.
#WATCH | Delhi: Moment when ink was thrown at the founding president of the Cockroach Janta Party, Abhijeet Dipke, during the protest at Jantar Mantar pic.twitter.com/okqNkjXNC7— ANI (@ANI) July 18, 2026
शाईफेकीच्या घटनेनंतरही आंदोलनकर्त्यांनी हिंसाचार टाळण्याचे आवाहन केले. अभिजित दिपके यांनी समर्थकांना कोणत्याही प्रकारच्या आक्रमक कृतीपासून दूर राहण्याचे सांगितले. आंदोलनाचा मुख्य उद्देश शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा, परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, हा असल्याचे त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केले. आंदोलनाची दिशा बदलू न देता शांततापूर्ण मार्गाने लढा सुरू ठेवण्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
कॉकरोच जनता पक्षाच्या आंदोलनाला सोशल मीडियावर मोठा प्रतिसाद मिळत असून, देशभरातील अनेक तरुण या मोहिमेशी जोडले गेले आहेत. मात्र, अशा प्रकारच्या घटना आंदोलनाच्या मूळ मुद्द्यांपासून लक्ष विचलित करू शकतात, अशी प्रतिक्रिया काही सामाजिक आणि राजकीय निरीक्षकांनी व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे, समर्थकांनी ही घटना निषेधार्ह असल्याचे सांगत शांततापूर्ण आंदोलनात व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप केला.
शाई फेकल्यानंतर संबंधित महिलेला सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ ताब्यात घेतले. दिल्ली पोलिसांनी तिची चौकशी सुरू केली असून, या कृतीमागील कारणांचा शोध घेतला जात आहे. ही घटना वैयक्तिक वादातून घडली की नियोजनबद्ध होती, याचीही तपासणी केली जात आहे. पोलिसांनी आंदोलनस्थळी अतिरिक्त सुरक्षा तैनात केली असून, कोणताही अनुचित प्रकार होऊ नये यासाठी खबरदारी वाढवण्यात आली आहे. महिलेने शाई फेकताना जय श्रीरामचे नारे दिल्याचे म्हटले जात आहे. तसेच महिला कोणत्या संघटनेशी संबंधित आहे की उत्स्फूर्तपणे आंदोलनात आली याचा तपास सुरु आहे.
या घटनेनंतर दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनस्थळी सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत केली आहे. शाईफेक प्रकरणाचा तपास सुरू असून, संबंधित महिलेविरुद्ध कायदेशीर कारवाईबाबत निर्णय तपासानंतर घेतला जाणार आहे. दरम्यान, अभिजित दिपके यांनी आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले असून, शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांसाठीचा लढा मागे हटणार नसल्याचा पुनरुच्चार केला आहे. त्यामुळे या आंदोलनातील पुढील घडामोडींकडे देशभरातील विद्यार्थी, पालक आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.