/CJP आंदोलकांवर लाठीचार्जचे आदेश कोणी दिले? अमित शाह संसदेत देणार उत्तर! विरोधकांना सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळणार!

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे झालेल्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनावरून केंद्र सरकार आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष तीव्र झाला आहे. 20 जुलै रोजी संसदेकडे काढण्यात आलेल्या ‘संसद चलो’ मोर्चादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवर विरोधकांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या प्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी विरोधकांनी केली. गेले काही दिवस अमित शाह यांच्या अनुपस्थितीमुळे विरोधक अधिकच आक्रमक झाले होते. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच संसदेत या मुद्द्यावरून मोठा गदारोळ झाला. दरम्यान आता अमित शाह संसदेत उपस्थित राहणार असल्याचे वृत्त समोर येत आहे.
NEET परीक्षेतील कथित अनियमितता आणि परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणांच्या मागणीसाठी जंतर-मंतरवर आंदोलन सुरू झाले होते. या आंदोलनाचे नेतृत्व Cockroach Janta Party (CJP) कडून करण्यात आले. 20 जूनपासून आंदोलन सुरू असल्याचे वृत्त आहे. आंदोलकांनी तत्कालीन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची तसेच परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची मागणी केली होती. पुढे आंदोलन संसदेकडे नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
संसदेकडे जाणाऱ्या आंदोलकांना पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावून रोखले. यावेळी लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराचा वापर झाल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. काही विरोधी नेत्यांनी पोलिसांकडून अत्यधिक बळाचा वापर झाल्याचा दावा केला. दुसरीकडे, पोलिसांनी आंदोलकांकडून बॅरिकेड्स तोडण्याचा प्रयत्न आणि हिंसक प्रकार झाल्याचे सांगितले. त्यामुळे नेमकी कारवाई कशा परिस्थितीत करण्यात आली, यावरून राजकीय वाद निर्माण झाला.
या घटनेनंतर विरोधकांनी गृहमंत्रालयाच्या जबाबदारीचा मुद्दा उपस्थित केला. काँग्रेससह इंडिया आघाडीतील पक्षांनी अमित शाह यांनी संसदेत निवेदन करावे, अशी मागणी केली. राहुल गांधी यांनीही अमित शाह यांना पत्र लिहून आंदोलकांवर कथित अत्यधिक बळाचा वापर झाल्याबाबत जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली. आंदोलकांवर पेलेट गनचा वापर झाला का आणि अशा प्रकारच्या कारवाईला मंजुरी कोणी दिली, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
अमित शाह यांच्या निवेदनाच्या मागणीवरून विरोधकांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत घोषणाबाजी केली. त्यामुळे कामकाजावर परिणाम झाला आणि दोन्ही सभागृहांचे कामकाज काही काळासाठी तहकूब करण्यात आले. दरम्यान, सरकारकडून परीक्षा गैरप्रकार रोखण्यासाठी Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026 आणण्यात आला. मात्र या विधेयकाच्या चर्चेपूर्वीच विरोधकांनी जंतर-मंतरवरील पोलिस कारवाईचा मुद्दा उपस्थित केला.
सरकारच्या बाजूने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी संसदेत केलेल्या स्पष्टीकरणात पोलिसांनी गोळीबार केला नसल्याचे आणि अश्रुधुराचा वापर करण्यात आल्याचे सांगितले. त्यामुळे विरोधकांचे आरोप आणि सरकारचे स्पष्टीकरण यामध्ये स्पष्ट मतभेद दिसत आहेत. दरम्यान, NEETसह विविध स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी कठोर कायदेशीर तरतुदी करण्याच्या दिशेने सरकार पुढे जात आहे. त्यामुळे जंतर-मंतर आंदोलन, पोलिस कारवाई आणि परीक्षा सुधारणा हे तीन मुद्दे आगामी काळातही संसदेत आणि राजकीय चर्चेत केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे.