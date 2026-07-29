...प्रधानमंत्र्यांनी की गृहमंत्र्यांनी? प्रियंका गांधींचा 'तो' प्रश्न ऐकताच खवळले सभागृहातील सत्ताधारी खासदार | Video

जंतरमंतरवरील विद्यार्थी आंदोलकांवर पोलिसांनी केलेल्या क्रूर मारहाणीची विशेष तपास पथकाद्वारे (एसआयटी) सखोल चौकशी झाली पाहिजे, विद्यार्थ्यांना मारहाण करण्याचे आदेश कोणी दिले हे समजलेच पाहिजे, अशी मागणी विरोधकांनी मंगळवारी लोकसभेत 'सार्वजनिक परीक्षांतील गैरप्रकार प्रतिबंधक (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६' वरील चर्चेदरम्यान केली. विशेष म्हणजे या चर्चेदरम्यान काँग्रेसच्या खासदार प्रियंका गांधी यांनी थेट सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा उल्लेख प्रियंका यांनी आपल्या भाषणादरम्यान करताच सत्ताधारी आमदारांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली.
प्रियंका गांधी यांनी आंदोलनासंदर्भात बोलताना सरकारवर निशाणा साधला. "देशातील तरुणांवर पेलेट गन्स आणि एके-47 वापरण्याची काय गरज होती? ते दहशतवादी होते का?" असा सवाल प्रियंका यांनी करताच विरोधक खासदारांनी 'शेम... शेम...' (लाज वाटली पाहिजे) असं म्हणत प्रियंका यांना पाठिंबा दर्शवला. प्रियंका यांच्या या विधानानंतर सत्ताधारी बाकावरुन 'हा प्रश्न काँग्रेस विचारतेय का?' असा उपहासात्मक प्रश्न विचारण्यात आला. यावर प्रियंका यांनी अगदी ठामपणे, "होय, काँग्रेस हा प्रश्न विचारतेय. उत्तर द्या. काँग्रेस उत्तर मागत आहे, तुम्ही या प्रश्नाचं उत्तर द्या," असं अगदी हातवारे करत म्हणाल्या.
"कोण उत्तर देणार? गृहमंत्री उत्तर देणार का? कोणी आदेश दिलेला पेलेट गन्स वापरण्याचा? अध्यक्षांच्या माध्यमातून मी विचारु इच्छीते की कोणी पेलेट गन्स वापरण्याचा आदेश दिला होता? प्रधानमंत्र्यांनी आदेश दिलेला की गृहमंत्र्यांनी दिलेला? याचं उत्तर मिळेल का?" असा थेट सवाल प्रियंका यांनी विचारला.
BREAKING— Amock_ (@Amockx2022) July 28, 2026
Priyanka Gandhi has sent shockwaves to BJP on the floor
"What was the need to use pellet guns and AK-47 against students. Were they terrorists? I want to know who ordered it, Prime Minister or Home Minister"
BJP went clueless pic.twitter.com/kWXwZHga4y
आंदोलनात जबर जखमी झालेली विद्यार्थिनी दिल्लीच्या राम मनोहर लोहिया रुग्णालयात आयसीयूमध्ये असून, मृत्यूशी झुंज देत आहे. याच पार्श्वभूमीवर संसदेमध्ये मंगळवारी चर्चा झाली. भाजपकडून युवा खासदारांना संधी देण्यात आली. यामध्ये बान्सुरी स्वराज, तेजस्वी सूर्या, अनुराग ठाकूर तर एनडीएतील शिवसेना शिंदे गटाचे श्रीकांत शिंदे, तेलुगु देसमचे लावू कृष्णा, एनसीपीआय सायोनी घोष आदी तरुण खासदारांना विधेयकावर बोलण्याची संधी देण्यात आली आहे.
अश्रुधूर, पेलेट गन्स आणि एके-47 चा वापर आंदोलकांना दडपण्यासाठी करण्यात आला. विद्यार्थी आंदोलकांना पोलिसांनी मारहाण केली त्या प्रत्येकाची चौकशी झाली पाहिजे. त्यासाठी केंद्र सरकारने एसआयटी स्थापन करावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे.