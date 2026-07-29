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...प्रधानमंत्र्यांनी की गृहमंत्र्यांनी? प्रियंका गांधींचा 'तो' प्रश्न ऐकताच खवळले सभागृहातील सत्ताधारी खासदार | Video

संसदेमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आल्याचं पाहायला मिळालं. प्रियंका गांधीच्या भाषणादरम्यान शाब्दिक खडाजंगी झाली

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 29, 2026, 09:51 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:51 AM IST
...प्रधानमंत्र्यांनी की गृहमंत्र्यांनी? प्रियंका गांधींचा 'तो' प्रश्न ऐकताच खवळले सभागृहातील सत्ताधारी खासदार | Video
Image Credit: प्रियंका यांचा थेट सवाल (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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...प्रधानमंत्र्यांनी की गृहमंत्र्यांनी? प्रियंका गांधींचा 'तो' प्रश्न ऐकताच खवळले सभागृहातील सत्ताधारी खासदार | Video
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