/Delhi Fire : 21 जणांचा होरपळून मृत्यू झालेल्या दिल्लीतील लेमन ग्रीन इन हॉटेलचे मालक कोण? एका दिवसाचे भाडं किती?

Delhi Fire : दक्षिण दिल्लीतील तीन स्टार असलेले लोकप्रिय लेमन ग्रीन हॉटेलला आज सकाळी अचानक आग लागली. या आगीत 21 जणांचा होरपळून मृत्यू झाल्याची माहिती मिळाली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मृतांमध्ये सर्वाधिक आकडा हा परदेशी नागरिकांचा आहे. तर अनेक लोक जखमी झाले आहेत. सकाळी हॉटेलमधील ग्राहक झोपले असताना ही आग लागली. साधारण सकाळी 8:48 वाजेच्या सुमारास ही आग लागल्याची माहिती मिळते. पोलिसांनी या आगीसंदर्भात हॉटेलची चौकशी केली असता धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत. त्यासोबत या हॉटेलचा मालक कोण आहे, एका दिवसाचं भाडं किती आहे, याबद्दल माहिती समोर आली आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, हॉटेलला लागल्या आगीतून सुमारे 40 जणांना वाचविण्यात यश आलं आहे. तर आगीत जखमींना दिल्लीतील विविध रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार 13 जखमींना एम्समध्ये उपचार सुरु आहे.
पोलिसांनी सांगितलं की, लेमन ग्रीन हॉटेल गोयल बंधू म्हणजे हरीश आणि वरूण गोयल चालवतात. बेड अँड ब्रेकफास्ट परवान्याअंतर्गत ही जागा या गोयल बंधूला चालण्यासाठी देण्यात आली होती. धक्कादायक म्हणजे या हॉटेलमध्ये फक्त सहा खोल्यांची परवानगी देण्यात आली होती. पण प्रत्यक्षात या हॉटेलमध्ये 25 खोल्या होत्या. तर आम्ही मेकमायट्रिपवर या हॉटेलचे एक दिवसाचे भाडे तपासले असता 3800 रुपये एका दिवसाचे भाडे आहे. दिल्लीतील महत्त्वाच्या लोकेशन असलेल्या मॅक्स हॉस्पिटलच्या जवळ असल्याने या हॉटेलला मोठी मागणी असते.