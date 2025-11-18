English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Who was Madvi Hidma Naxal Commander : कुख्यात नक्षलवादी कमांडर हिडमाच्या मृत्युच्या बातमीने त्याच्या गुन्ह्यांची रक्तरंजित यादी पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आली आहे. 1 कोटी रुपयांचे बक्षीस असलेल्या हिडमाने झिरम आणि विजापूरसारखे मोठे हल्ले केले. त्याचा संपूर्ण इतिहास जाणून घेऊयात....  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 18, 2025, 02:28 PM IST
कोण होता नक्सल कमांडर हिडमा? 1 कोटीचा इनामी, AK-47चा शौकीन आणि जंगलांचा भयानक शिकारी

Madvi Hidma Profile: छत्तीसगड–आंध्र प्रदेश सीमेवर 18 नोव्हेंबरच्या पहाटे सुरक्षा दल आणि नक्सलवाद्यांमध्ये झालेल्या तीव्र चकमकीनंतर पुन्हा एकदा कुख्यात नक्सली कमांडर माडवी हिडमा चर्चेत आला आहे. या ऑपरेशनमध्ये सहा नक्सली ठार झाल्याचं सांगितलं जात आहे आणि त्यात हिडमा मृत झाल्याचा दावा केला जात आहे. त्याचा फोटोही व्हायरल झाला आहे, मात्र अधिकाऱ्यांनी अद्याप अधिकृत पुष्टी केलेली नाही. या गोळीबारात त्याची पत्नी रजे हिचाही मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. सुरक्षा यंत्रणांसाठी हिडमा अनेक वर्षांपासून सर्वात मोठं आव्हान मानलं जात होतं. एक कोटी रुपये इनाम असलेला हा नक्सली कमांडर, बस्तरच्या जंगलात सुरक्षा दलांवर घात करणारा सर्वात धोकादायक चेहरा मानला जायचा.

कोण होता कुख्यात नक्सली ‘माडवी हिडमा’?

माडवी हिडमा हा मूळचा सुकमा जिल्ह्यातील पुवर्ती गावचा. अंदाजे 1981 मध्ये जन्मलेला हिडमा खूप लहान वयात नक्सल संघटनेत दाखल झाला. त्याची चतुराई, जंगलांची भौगोलिक माहिती आणि गनिमी काव्याची स्टाइल यामुळे तो संघटनेत झपाट्याने वर गेला. त्याच्यावर ₹1 कोटीचं इनाम घोषित करण्यात आलं होतं. तो CPI (माओवादी) च्या बटालियन नंबर–1चा कमांडर होता. ही युनिट नक्सल संघटनेची सर्वात अॅक्टिव्ह आणि सर्वात घातक स्ट्राइक टीम मानली जाते.

एरिया कमिटीपासून सुरुवात करून तो DVCM (डिव्हिजनल कमेटी मेंबर) बनला.

नंतर तो DKSZC (दंडकारण्य स्पेशल झोनल कमिटी)चा महत्वाचा भाग बनला.

गेल्या वर्षी त्याला प्रमोशन देऊन केंद्रीय कमिटीतही समाविष्ट करण्यात आलं.

हिडमा हा बस्तरमधून CPI माओवादीच्या टॉप कमांड स्तरावर पोहोचणारा एकमेव आदिवासी नेता मानला जात होता.

हिडमाने केलेल्या मोठ्या हल्ल्यांची यादी

हिडमा भारतातील सर्वात भीषण नक्सली हल्ल्यांचा मास्टरमाइंड मानला जातो 

1) 2010 — दंतेवाडा नरसंहार

76 CRPF जवान शहीद. भारतीय सुरक्षा दलांवरील सर्वात मोठ्या हल्ल्यांपैकी एक.

2) 2013 — झीरम घाटी हल्ला

27 लोक ठार, ज्यात काँग्रेसचे अनेक वरिष्ठ नेते होते. हा सर्वात योजनाबद्ध नक्सली हल्ला मानला जातो.

3) 2021 — सुकमा–बीजापूर एंबुश

22 सुरक्षा जवान शहीद. या हल्ल्याचं मास्टरमाइंड म्हणून हिडमाचं नाव सर्वात पुढे.

याशिवाय बस्तरमध्ये अनेक छोटे–मोठे हल्ले त्याने स्वतः लीड केले आणि सुरक्षा दलांना मोठं नुकसान पोहोचवलं.

हिडमाचा परिवार कोण?

मिळालेल्या माहितीनुसार, त्याची पत्नी रजे सुद्धा नक्सली संघटनेशी जोडलेली होती. या ऑपरेशनमध्ये तिचाही मृत्यू झाल्याचं सांगितलं जात आहे. त्याचे इतर नातेवाईक गावात राहत असले तरी अनेक वर्षे त्यांच्याशी संपर्क नव्हता. काही महिन्यांपूर्वीच हिडमाच्या आईने भावुक होत त्याला आत्मसमर्पण करण्याची विनंती केली होती, मात्र त्याने हिंसेचा मार्ग सोडण्यास नकार दिला.

हिडमाचा मृत्यू सुरक्षा दलांसाठी किती मोठा धक्का/यश?

सुरक्षा एजन्सींनुसार, बस्तरमध्ये नक्सल मोर्चाचं नेतृत्व हिडमा करत होता. नक्सली संघटनेचा सर्वात आक्रमक, हुशार आणि क्रूर चेहरा म्हणून त्याची ओळख होती. त्याचा मृत्यू निश्चित झाल्यास, गेल्या दहा वर्षांतील नक्सल नेटवर्कला हा सर्वात मोठा झटका ठरू शकतो.

