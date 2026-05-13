/महागड्या गाड्यांचा शौक, जिमचा मालक अन्...; संशयास्पद मृत्यूने UP च्या राजकारणात खळबळ, प्रतीक यादव कोण होता?

Who was Pratik Yadav : प्रतीक यादव यांच्या संशयास्पद मृत्यूमुळे उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात एकच खळबळ माजली आहे. 38 वर्षीय प्रतीक यादव नेमका कोण आहे, जाणून घेणार आहोत.
Prateek Yadav Death : प्रतीक यादव यांच्या अचानक निधनानंतर उत्तर प्रदेशातील राजकारणात खळबळ माजली आहे. प्रतीक यादव हा समाजवादी पक्षाचे संस्थापक मुलायम सिंह यादव यांचे धाकटे पुत्र होते. तर भाजप नेत्या अपर्णा यादव यांचे पती होते. बुधवारी सकाळी 6 वाजण्याच्या सुमारास लखनऊच्या सिव्हिल हॉस्पिटलच्या आपत्कालीन विभागात नेण्यात आलं होतं, जिथे डॉक्टरांनी तपासणीनंतर त्यांना मृत घोषित केलं.
धक्कादायक म्हणजे प्रतीक यादव त्यांच्या मृत्यूचे नेमके कारण काय हे अद्याप अस्पष्ट झालं नाहीय. पोस्टमार्टन रिपोर्टनंतर त्यांच्या मृत्यू कारण समोर येईल असं सांगितलं जातंय. पण मिळालेल्या माहितीनुसार प्रतीक यांच्या शरीरावर जखमा होत्या. तसंच ते स्वयंपाक घरात बेशुद्ध अवस्थेत सापडले होते.
कोण आहे प्रतीक यादव?
प्रतीक यादव हे समाजवादी पक्षाचे संस्थापक मुलायम सिंह यादव आणि त्यांच्या दुसऱ्या पत्नी साधना गुप्ता यांचा मुलगा होता. तर सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांचे सावत्र भाऊ होते. त्यांच्या जन्म 7 जुलै 1987 रोजी राज्याची राजधानी लखनऊ इथे झाल. तर प्रतीक यादव यांनी राजकारणापासून दूर राहणे पसंत केलं होत. पण त्यांचं लग्न भाजप नेत्या अपर्णा यादव यांच्याशी झालं होतं. त्यांना दोन मुली आहेत.
प्रतीकचे सुरुवातीचे शिक्षण हे लखनऊमध्ये झालं. त्यानंतर तो उच्च शिक्षणासाठी ब्रिटनला गेला होता. प्रतीक यादवने यूकेमधील लीड्स विद्यापीठातून व्यवस्थापन विषयात पदवी प्राप्त केली होती. त्याच्याकडे एमबीएची पदवी आहे. प्रतीकने राजकारणाऐवजी फिटनेस व्यवसायात करिअर करण्याचा निर्णय घेतला. भारतात परतल्यावर, तो कौटुंबिक वारसा पुढे नेत राजकारणातही सक्रिय होईल असं अनेकांना वाटलं होतं पण प्रतीकने वेगळाच मार्ग निवडला.
प्रतीकने फिटनेसच्या आपल्या आवडीला त्याने व्यावसायिक स्वरूप देऊन लखनऊमध्ये एक आधुनिक जीम सुरू केली. तरुणांमध्ये आरोग्य आणि शारीरिक तंदुरुस्तीबद्दल जागरूकता करण्यावर भर दिला जातो. तो सोशल मीडियावर वारंवार आपल्या वर्कआउटचे व्हिडीओ आणि फोटो शेअर करत असायचा. प्रतीकने आरोग्य आणि व्यवसाय क्षेत्रात आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली खरी पण नंतर त्याने हळूहळू रिअल इस्टेट क्षेत्रातही व्यवसाय सुरु केला.