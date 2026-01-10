English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • 2031 मध्ये कोण होणार देशाचा पंतप्रधान? बाहुबली महाराजांच्या खळबळजनक भविष्यवाणीची देशभरात होतेय चर्चा!

2031 मध्ये कोण होणार देशाचा पंतप्रधान? बाहुबली महाराजांच्या खळबळजनक भविष्यवाणीची देशभरात होतेय चर्चा!

Magh Mela 2026: 2031 मध्ये देशाचा पंतप्रधान कोण असेल? यावर अनेक चर्चा रंगत असतात. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 10, 2026, 03:35 PM IST
2031 मध्ये कोण होणार देशाचा पंतप्रधान? बाहुबली महाराजांच्या खळबळजनक भविष्यवाणीची देशभरात होतेय चर्चा!
2031 मध्ये देशाचे पंतप्रधान

Magh Mela 2026: 2031 मध्ये देशाचा पंतप्रधान कोण असेल? यावर अनेक चर्चा रंगत असतात. अनेकजण काही दावेदारांची नावे सांगतात तर काहीजण भविष्यवाणीदेखील करतात. बाल राम श्रीश बाहुबली महाराज म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एका छोट्या बाल संताने एक मोठी भविष्यवाणी केली आहे.  ते म्हणतात की 2031 मध्ये उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारताचे 2031 मध्ये कोण पंतप्रधान होणार? याची माहिती 
त्यांनी दिली. 

Add Zee News as a Preferred Source

 'सनातन धर्माचा मान-सन्मान जगभर'

प्रयागराजातील माघ मेळ्यात बाल राम श्रीश बाहुबली महाराज यांनी ही भविष्यवाणी केली. या संताचे वय फक्त सहा वर्षे आहे आणि ते श्रृंगवेरपुर धाममध्ये भगवान रामाच्या बाल रूपात दिसतात. त्यांनी ही बातमी गाण्याच्या रूपात सादर केली आणि शिव तांडव स्तोत्राचा जपही केला. त्यांना अनेक श्लोक तोंडपाठ आहेत. महाराजांच्या मते, योगी आदित्यनाथ पंतप्रधान झाल्यानंतर देशाच्या हितासाठी काम करतील. त्यामुळे भारत जगाचा गुरू म्हणून ओळखला जाईल आणि सनातन धर्माचा मान-सन्मान जगभर वाढेल. ही भविष्यवाणी माघ मेळ्यातील एका कार्यक्रमात सांगितली गेली. या संताने मागील वर्षी योगींना भेटले होते, जेव्हा ते निषाद राज गुहांच्या जयंतीला श्रृंगवेरपुर धामला आले होते. तेव्हा संताने श्लोक म्हणून योगींना हसवले होते.

कोण आहे बाल संत?

बाल राम श्रीश बाहुबली महाराज हे एक चमत्कारी बालक आहेत, जे श्रृंगवेरपुर धाममध्ये राहतात. ते प्रयागराजातील संगमावर माघ मेळ्यात आले होते. त्यांची ओळख भगवान रामाच्या बाल अवतारासारखी आहे. ते धार्मिक ज्ञानाने भरलेले आहेत आणि अनेक धार्मिक ग्रंथांचे श्लोक सहज म्हणू शकतात. या मेळ्यात त्यांनी योगी सरकारच्या व्यवस्थेचे कौतुक केले.

माघ मेळा 2026

प्रयागराजातील माघ मेळा हा श्रद्धा, तपस्या, दान आणि स्नानाचा संगम मानला जातो. गंगा, यमुना आणि सरस्वतीच्या संगमावर माघ महिन्यात स्नान केल्याने मोक्ष मिळतो, असे शास्त्र सांगतात. 2026 चा मेळा 3 जानेवारी ते 15 फेब्रुवारी पर्यंत चालेल, आणि महाशिवरात्रीला संपेल. मुख्य स्नान तारखा 3 जानेवारी (पौष पूर्णिमा), 15 जानेवारी (मकर संक्रांती), 18 जानेवारी (मौनी अमावस्या), 23 जानेवारी (बसंत पंचमी), 1 फेब्रुवारी (माघी पूर्णिमा) आणि 15 फेब्रुवारी (महाशिवरात्री) या आहेत.

योगी सरकारच्या तयारीचे कौतुक

बाल संताने योगी सरकारच्या माघ मेळ्यातील व्यवस्थेचे भरभरून कौतुक केले.महाकुंभासारख्या मोठ्या स्तरावर सर्व सुविधा उपलब्ध करवल्या आहेत. यामुळे भक्त, साधू-संत आणि कल्पवासींना कोणतीही अडचण येणार नाही. संगमाच्या वाळूवर हा मेळा भरतो, आणि सरकारने सर्व प्रकारच्या सोयी केल्याचे ते म्हणाले.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Magh Mela 2026Prime Minister of India in 2031CM Yogi AdityanathBal Ram Shriish Bahubali MaharajUP CM Yogi

इतर बातम्या

महाराष्ट्रातील इटालियन हिल सिटी: मुंबई-पुण्यापासून अगदी जवळ...

पश्चिम महाराष्ट्र