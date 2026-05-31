/Pune Crime: 25 बळी घेणाऱ्या विषारी दारु प्रकरणाचा मुख्य सूत्रधार कोण? सोलापूरहून आलेल्या योगेशची ‘सिकंदर’ बनण्याची कहाणी!

Pune Crime: विषारी दारू प्रकरण उघड झाल्यानंतर पोलिसांनी मोठी मोहीम सुरू केली. विविध भागांमध्ये छापे टाकून अनेक आरोपींना अटक करण्यात आली.
Pune Crime: पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात विषारी दारूमुळे झालेल्या मृत्यूंच्या मालिकेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत 25 जणांचा मृत्यू झाला असून, तपासात मुख्य आरोपी म्हणून समोर आलेल्या योगेश वंखडे याच्याबाबत धक्कादायक माहिती उघड होत आहे. काही वर्षांपूर्वी कामाच्या शोधात पुण्यात आलेला हा तरुण अवैध दारूच्या जाळ्यात इतका खोलवर शिरला की पुढे तो संपूर्ण रॅकेटमधील महत्त्वाचा दुवा बनला.
योगेश वंखडे हा मूळचा सोलापूर जिल्ह्यातील रहिवासी असल्याची माहिती तपासातून समोर आली आहे. रोजगाराच्या शोधात तो काही वर्षांपूर्वी पुण्यात आला. सुरुवातीला सामान्य कामे करत असताना त्याचा संपर्क अवैध दारू विक्री करणाऱ्या टोळ्यांशी आला. हळूहळू तो या नेटवर्कमध्ये सक्रिय झाला आणि कमी खर्चात जास्त नफा मिळवण्यासाठी बेकायदेशीर दारू व्यवसायात उतरला. पोलिसांच्या मते, त्याने पुण्यातील अनेक भागांत स्वतःचे जाळे उभे केले होते.
तपासादरम्यान आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली. योगेश वंखडे हा स्वतःची ओळख लपवण्यासाठी ‘सिकंदर राठोड’ या बनावट नावाचा वापर करत होता. दारू व्यवहार, पुरवठा साखळी आणि संशय टाळण्यासाठी तो हे नाव वापरत असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. त्यामुळे त्याचा माग काढणे तपास यंत्रणांसाठी सुरुवातीला अवघड ठरत होते. चौकशीतून त्याच्या अनेक व्यवहारांचे धागेदोरे समोर येऊ लागले आहेत.
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे देशी दारूमध्ये मिथेनॉलसारखे अत्यंत विषारी रसायन मिसळण्यात आले होते. प्राथमिक तपासात योगेशने ऑनलाइन मार्गाने मिथेनॉल मिळवल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. हे रसायन शरीरासाठी अत्यंत घातक मानले जाते. याच मिश्रणामुळे अनेकांना विषबाधा झाली, काहींना अंधत्व आले आणि अनेकांचा मृत्यू झाला. डॉक्टरांच्या मते, अशा प्रकारच्या रसायनामुळे काही तासांतच शरीरातील महत्त्वाच्या अवयवांवर परिणाम होतो.
विषारी दारू प्रकरण उघड झाल्यानंतर पोलिसांनी मोठी मोहीम सुरू केली. विविध भागांमध्ये छापे टाकून अनेक आरोपींना अटक करण्यात आली. काही अहवालांनुसार या प्रकरणात 50 हून अधिक संशयितांवर कारवाई झाली आहे. मृतांचा आकडा सातत्याने वाढत असल्याने प्रशासनावरही दबाव वाढला. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (CID) तपास सोपवण्यात आला असून संपूर्ण पुरवठा साखळीचा शोध घेतला जात आहे.
या दुर्घटनेनंतर अवैध दारू विक्रीचे अड्डे अनेक वर्षांपासून सुरू असूनही त्यांच्यावर वेळेत कारवाई का झाली नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. स्थानिक नागरिकांनीही काही भागांमध्ये बेकायदेशीर विक्री उघडपणे सुरू असल्याचा दावा केला आहे. घटनेनंतर काही ठिकाणी संतप्त नागरिक आणि कार्यकर्त्यांनी अवैध दारू अड्ड्यांवर कारवाई करत निषेध व्यक्त केला. या संपूर्ण प्रकारामुळे पोलिस, उत्पादन शुल्क विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.