/बनावट ‘ब्रिगेडियर’चा भांडाफोड; 21 वर्षीय तरुणाने सैन्य अधिकाऱ्याचा आव का आणला? तपास यंत्रणा अलर्ट

Fake Brigadier: उत्तर प्रदेशातील शाहजहानपूर येथे एका 21 वर्षीय तरुणाने स्वतःला भारतीय सैन्यातील वरिष्ठ अधिकारी असल्याचे भासवत अनेक महिन्यांपासून लोकांमध्ये वावर केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. सैन्याच्या ब्रिगेडियर दर्जाचा गणवेश, वाहनावरील विशेष चिन्हे आणि बनावट ओळखपत्रांच्या जोरावर तो लोकांमध्ये प्रभाव निर्माण करत होता. अशी प्रकरणे वरकरणी दिसतात तितकी साधी नसतात. भारतीय सैन्य अधिकाऱ्याचा गणवेश परिधान करुन त्याला काय साध्य करायचं होतं? हा गंभीर प्रश्न यातून निर्माण होतो. म्हणूनच या प्रकरणाची माहिती मिळताच लष्करी पोलिस, गुप्तचर यंत्रणा आणि स्थानिक प्रशासन सक्रिय झाले असून या संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे.
तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, आर्यन वर्मा नावाचा तरुण स्वतःला भारतीय सैन्यातील ब्रिगेडियर असल्याचे सांगत होता. त्यासाठी त्याने सैन्याच्या अधिकाऱ्यांसारखा गणवेश परिधान केला होता. एवढेच नव्हे तर त्याच्या वाहनावर सैन्याशी संबंधित स्टिकर्स, ध्वज आणि विशेष चिन्हे लावण्यात आली होती. त्यामुळे सामान्य नागरिकांसह अनेकांना तो खरा अधिकारी असल्याचा विश्वास बसत होता. काही ठिकाणी त्याला विशेष मान-सन्मानही मिळत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
कारवाईदरम्यान तपास यंत्रणांनी त्याच्याकडून कथित बनावट ओळखपत्र, सैन्याशी संबंधित दस्तऐवज आणि इतर काही साहित्य जप्त केले. त्याच्यासोबत दोन व्यक्ती सुरक्षारक्षकांसारख्या वेशात फिरत असल्याचाही दावा केला जात आहे. त्यामुळे हा केवळ दिखावा होता की त्यामागे आर्थिक, सामाजिक किंवा इतर कोणता मोठा हेतू होता, याचा तपास केला जात आहे. संबंधित साहित्याची तांत्रिक पडताळणीही सुरू आहे.
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तपास यंत्रणांनी तरुणाचा मोबाईल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट्स आणि डिजिटल व्यवहारांची तपासणी सुरू केली आहे. तो कोणत्या लोकांच्या संपर्कात होता, त्याने स्वतःची बनावट ओळख वापरून कोणते फायदे मिळवले का, तसेच संवेदनशील माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता का, याचा शोध घेतला जात आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने कोणताही धोका निर्माण झाला नसल्याची खात्री करण्यासाठी विविध यंत्रणा एकत्रितपणे काम करत आहेत.
तपास अधिकाऱ्यांनी त्याच्या घराची तपासणी केली असता तेथे स्वतःला ब्रिगेडियर दर्शवणारी नेमप्लेट आणि इतर काही वस्तू आढळल्याची माहिती समोर आली आहे. यावरून तो बराच काळ ही खोटी ओळख वापरत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. परिसरातील नागरिकांशीही चौकशी करण्यात येत असून त्याने स्थानिक पातळीवर प्रभाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता का, याची माहिती गोळा केली जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, काही माजी सैनिक आणि सैन्याशी संबंधित व्यक्तींना त्याच्या हालचालींबाबत संशय आला होता. त्यानंतर त्याच्यावर गुप्तपणे लक्ष ठेवण्यात आले. काही महिन्यांच्या पडताळणीनंतर त्याला ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीतून या प्रकरणामागील नेमका उद्देश स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. तपास यंत्रणा त्याच्या सहकाऱ्यांची, मित्रपरिवाराची आणि आर्थिक व्यवहारांचीही चौकशी करत आहेत.
सैन्याचा गणवेश, पदचिन्हे किंवा ओळख वापरणे हा केवळ कायद्याचा विषय नसून राष्ट्रीय सुरक्षेशीही संबंधित मुद्दा आहे. अशा प्रकारांमुळे नागरिकांची दिशाभूल होऊ शकते आणि सुरक्षा व्यवस्थेलाही धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे या प्रकरणाकडे तपास यंत्रणा अत्यंत गांभीर्याने पाहत आहेत.