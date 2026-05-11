पंतप्रधान मोदींच्या भाषणानंतर 'ॲनिमल फार्म' पुस्तक का होतंय ट्रेंड? तज्ज्ञ काय सांगतात?

Animal Farm Trending after PM Modi Speech : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तेलंगणमधील सिकंदराबाद इथल्या भाषणामध्ये भारतीयांना अनेक आवाहने केलीत. इराण - अमेरिका युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मोदींनी जनतेला एक वर्ष सोनं खरेदी करु नका असं आवाहन केलं. तसंच घरुन काम करण्यास प्राधान्य द्या. जेवणातील तेलाचा वापर कमी करा, असे अनेक आवाहनं त्यांनी केल्या आहेत. पण मोदींच्या या भाषणानंतर सोशल मीडियावर एक वेगळाच ट्रेंड दिसून आला. 'ॲनिमल फार्म' ही कादंबरी ट्रेंडमध्ये होती. ही एक प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक कादंबरी असून ती जॉर्ज ऑर्वेल यांनी लिहिली आहे.
मोदी आणि 'ॲनिमल फार्म' याचं काय संबंध?
सध्याचे भारतीय राजकारण, विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राजकारण यावर राजकीय विश्लेषक आणि समीक्षकांकडून अनेकदा साम्य असल्याचा उल्लेख केला जातो. हे पुस्तक हुकूमशाही, सत्तेचा गैरवापर आणि प्रचारावर केलेला एक तीव्र हल्ला मानला जातो. या पुस्तकाची कथा विचारात घेतली तर 'नेपोलियन' नावाचा एक डुक्कर हळूहळू सत्ता काबीज करतो आणि हुकूमशहा बनतो. समीक्षक अनेकदा नेपोलियनची तुलना सध्याच्या राजकीय परिस्थितीतल्या कणखर आणि केंद्रित नेतृत्वाशी करतात, जिथे निर्णय घेण्याची सत्ता काही मोजक्या लोकांच्या हातात एकवटलेली आहे.
झी २४ तासने सीनियर रिसर्च फेलो निखिल संजय रेखा अडसुळे यांच्याशी याविषयावर चर्चा केली. त्यावेळी ते म्हणाले की, सोशल मीडियावर 'ॲनिमल फार्म' आणि नरेंद्र मोदी हे दोन गोष्टी ट्रेंड होत आहे. या निव्वळ योगायोग नसून यामागे खोल राजकीय आणि वैचारिक संघर्ष दडलाय. 80 वर्षांपूर्वी आलेल्या या कांदबरीमधील रुपके हे आजच्या भारताच्या राजकीय परिस्थितीला लागू होताना दिसत आहे. त्यामुळेच हा ट्रेंड सोशल मीडियावर आला आहे.
ते पुढे म्हणाले की, मोदी यांनी भाषणात जे भारतीयांना आवाहन केलं त्याला देशभक्तीची जोड दिली. जेव्हा राजसत्ता स्वत:चं आर्थिक धोरण अपयश लपवण्यासाठी जनतेच्या वैयक्तिक उपभोगावर यावर मर्यादा आणते आणि त्याला त्याग म्हटलं जातं. तेव्हा ती 'ॲनिमल फार्म' मधील नेपोलियनशी त्याच्या धोरणांशी आठवण करुन देते. तिथे प्राण्यांचे रेशन कमी केले जायचे पण त्याला शिस्त असं म्हटले जायचे.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा निखिल यांनी मांडला तो म्हणजे असा, मोदी आणि या पुस्तकाचा संबंध म्हणजे पशुवादा आणि डिजिटल नियंत्रण. मोदी सरकारने पशूधनासाठी डिजिटल ओळख अनिर्वाय केली. वरवर पाहता ही योजना कल्याणाची वाटते. तरी तात्त्वीक भाषेत बॉय पॉलटिक असं म्हटलं जातं. ज्या प्रकारे ॲनिमल फार्म' मध्ये प्रत्येक प्राण्यांवर नजर ठेवली जायची. त्याच प्रमाणे तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर आणि मालमेत्तवर स्टेट कंट्रोल मिळवण्याचा हा प्रयत्न वाटतोय, अशी प्रश्न आज राजकीय विश्लेषक उपस्थितीत करत आहेत.
ते पुढे म्हणाले की तिसरा आणि महत्त्वाचा मुद्दा निवडक समानता. मोदींच्या काळात आपण पाहतोय मुठभर कॉर्पोरेट उद्योजकांसाठी अमृताचा काळ आहे. तर सर्वसामान्यांसाठी मात्र कर्तव्यांचा काळ आहे. ॲनिमल फार्म'चे प्रसिद्ध वाक्य आज तंतोतंत लागू पडतं. जेव्हा नियम फक्त जनतेसाठी असतात आणि सत्तेच्या जवळ असलेले लोकांसाठी सवलती असतात. हेच सगळे संदर्भ या कादंबरीत दिसतात. म्हणून मोदी आणि ॲनिमल फार्म या पुस्तकाची तुलना कायम होताना दिसते.
पंतप्रधान मोदींच्या भाषणानंतर 'अॅनिमल फार्म' पुस्तक का होतंय ट्रेंड? सीनियर रिसर्च फेलो निखिल संजय रेखा अडसुळे यांनी सांगितलं कारण— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) May 11, 2026
(टीप: ही तुलना 'ॲनिमल फार्म'च्या तत्त्वांवर आधारित, सध्याच्या परिस्थितीबद्दल काही राजकीय विश्लेषकांचा असलेला एक दृष्टिकोन आहे.)