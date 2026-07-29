/अवघ्या 10 हजार रुपयांत मिळतोय फुल्ली फर्निश्ड फ्लॅट; तरीही लोकांची शहराकडे पाठ; धक्कादायक वास्तव!

मुंबई, भारतासह जगभरात रियल इस्टेट क्षेत्राला खूप मागणी आहे. वाढत्या लोकसंख्येसोबतच घराच्या मागण्यादेखील वाढू लागल्या आहेत. त्यामुळे शहरांमध्ये घर घेणे सामान्यांना परवडणारे नाहीय. घर घेतल्यानंतर त्याचं फर्निश, मेटनन्स याचा खर्चही खूप आहे. अशातच तुम्हाला कोणी पूर्णपणे फर्निश घर अवघ्या 10 हजारात देत असेल तर? लगेच बुक करु असा विचार तुमच्या मनात येईल. पण असंही एक शहर आहे, जिथे इतक्या कमी किंमतीतील घरे लोक नाकारतायत.
रशियात जिथे घरांच्या किंमती लाखो-कोटी रुपयांत असतात, तिथे एका शहरात फुल्ली फर्निश्ड फ्लॅट केवळ 10 हजार रुपयांत विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. इतकी कमी किंमत असूनही या घरांकडे खरेदीदार फिरकत नाहीत. या आश्चर्यकारक परिस्थितीमागे आर्थिक घसरण, लोकसंख्येतील मोठी घट आणि अत्यंत कठीण हवामान ही कारणे असल्याचे समोर आले आहे. ही घटना रशियाच्या आर्क्टिक भागातील व्होरकुटा (Vorkuta) शहरातील आहे.
व्होरकुटा शहरात काही घरमालक आपले फ्लॅट अवघ्या 10 हजार रुपयांच्या आसपास विकण्यास तयार आहेत. अनेक फ्लॅटमध्ये फर्निचर, स्वयंपाकघरातील साहित्य आणि इतर आवश्यक सुविधा देखील उपलब्ध आहेत. एवढ्या कमी किमतीत घर मिळत असतानाही खरेदीदार पुढे येत नाहीत. काही मालकांना तर घर विकण्यापेक्षा त्याची देखभाल आणि मासिक खर्च परवडत नसल्याने ते अत्यल्प किमतीत मालमत्ता विकण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
व्होरकुटा हे शहर सोव्हिएत काळात कोळसा खाणींमुळे विकसित झाले होते. हजारो लोक येथे रोजगारासाठी राहत होते. मात्र कालांतराने अनेक खाणी बंद पडल्या. रोजगाराच्या संधी कमी झाल्याने नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात इतर शहरांकडे स्थलांतर केले. परिणामी शहरातील लोकसंख्या झपाट्याने घटली आणि हजारो घरे रिकामी पडली. मागणी नसल्यामुळे घरांच्या किंमती कोसळल्या.
या भागातील हिवाळा अत्यंत भीषण असतो. तापमान अनेकदा उणे 50 अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली जाते. अनेक महिने बर्फवृष्टी, ध्रुवीय रात्र, मर्यादित सूर्यप्रकाश आणि गोठवून टाकणारा वारा यामुळे येथे राहणे मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या आव्हानात्मक ठरते. अशा वातावरणात स्थायिक होण्याची इच्छा फारच कमी लोकांची असते. त्यामुळे कमी किमतीचे फ्लॅटही विकले जात नाहीत.
फ्लॅटची किंमत कमी असली तरी त्याचा अर्थ तो फायदेशीर व्यवहार असेलच असे नाही. या भागात केंद्रीय हीटिंग, देखभाल आणि इतर सेवा यासाठी मोठा खर्च करावा लागतो. घर रिकामे असले तरी काही शुल्क भरावे लागते. त्यामुळे अनेक मालकांना सततचा आर्थिक बोजा सहन करण्यापेक्षा घर अत्यल्प किमतीत विकणे सोयीचे वाटते. तज्ज्ञांच्या मते, कमी किंमत ही प्रत्यक्षात कमी मागणी आणि जास्त देखभाल खर्चाचे प्रतिबिंब आहे.
रिअल इस्टेट तज्ज्ञांच्या मते, अशा मालमत्तेत गुंतवणूक करताना मोठी सावधगिरी आवश्यक आहे. भविष्यात घर पुन्हा विकणे कठीण ठरू शकते. भाड्याने देण्यासाठीही पुरेशी मागणी नसल्याने उत्पन्नाची शक्यता कमी असते. त्यामुळे केवळ कमी किंमत पाहून गुंतवणूक करणे धोकादायक ठरू शकते.
सोशल मीडियावर "10 हजारांत फ्लॅट" अशी माहिती वेगाने व्हायरल होत असली, तरी त्यामागील वास्तव वेगळे आहे. रोजगाराचा अभाव, लोकसंख्येची घट, कठोर हवामान, वाढता देखभाल खर्च आणि मर्यादित सुविधा यामुळे या शहरातील घरांच्या किंमती घसरल्या आहेत. त्यामुळे कमी किंमत ही आकर्षक वाटली तरी त्या मागील परिस्थिती समजून घेऊनच कोणताही निर्णय घ्यावा, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.