English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • भारतीय जवानांनी सीमेवर काचेच्या बाटल्या का लटकवल्यायत? कारण ऐकून पाकिस्तानची झोप उडेल!

भारतीय जवानांनी सीमेवर काचेच्या बाटल्या का लटकवल्यायत? कारण ऐकून पाकिस्तानची झोप उडेल!

Glass Bottles Border: बॉर्डरसारख्या ठिकाणी आधुनिक सेन्सर, थर्मल कॅमेरा किंवा अलार्म सिस्टम बसवणे कठीण असते. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 7, 2026, 05:17 PM IST
भारतीय जवानांनी सीमेवर काचेच्या बाटल्या का लटकवल्यायत? कारण ऐकून पाकिस्तानची झोप उडेल!
काचेच्या बॉटल

Glass Bottles Border: भारताच्या सीमा हजारो किलोमीटर लांब आहेत आणि त्या घनदाट जंगल, उंच पर्वत, दलदलीचे भाग आणि दुर्गम क्षेत्रांमधून जातात. भारत-पाकिस्तान बॉर्डरवर काचेच्या बॉटल्स लटकवलेल्या दिसतात. पण इतकी कडक सुरक्षा, उच्च तंत्रज्ञान अशात या काचेच्या बॉटल्सचं काय काम? असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

बॉर्डरसारख्या ठिकाणी आधुनिक सेन्सर, थर्मल कॅमेरा किंवा अलार्म सिस्टम बसवणे कठीण असते. काचेच्या बाटल्या सीमेच्या कुंपणावर लटकवल्या जातात ज्यामुळे कोणताही व्यत्यय आल्यास त्या एकमेकांना धडकून आवाज निर्माण करतात. हा आवाज रात्रीच्या शांततेत दूरपर्यंत जातो आणि सीमा रक्षकांना सावध करतो. ही पद्धत कमी खर्चाची आणि विश्वासार्ह आहे. 

हाय-टेक उपकरणांचा उपयोग का नेहमी शक्य नसतो? 

सीमेच्या दुर्गम भागात विजेची कमतरता, पावसाळा, हिमवृष्टी, धूळ किंवा वादळे यांसारख्या हवामान परिस्थितीमुळे आधुनिक उपकरणे खराब होऊ शकतात. नेटवर्क किंवा बॅटरीवर अवलंबून असलेली सिस्टम अपयशी ठरू शकते. याउलट, काचेच्या बाटल्या विजेची गरज नसते, इंटरनेट किंवा बॅटरीची आवश्यकता नसते आणि त्यांचा खर्चही खूप कमी असतो. त्या सहज उपलब्ध होतात आणि देखभालीची गरज नसते. अशा कारणांमुळे हे पारंपरिक पद्धत आजही उपयुक्त ठरते आणि शत्रूच्या हालचालींवर नजर ठेवण्यास मदत करते. 

काचेच्या बाटल्या कशा प्रकारे काम करतात? 

त्या कुंपणाच्या काटेरी तारांवर विशिष्ट पद्धतीने लटकवल्या जातात. जेव्हा एखादी व्यक्ती, घुसखोर किंवा प्राणी सीमा ओलांडण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा कुंपण हलते आणि बाटल्या एकमेकांना धडकतात. यामुळे जोरदार आवाज होतो जो दूरपर्यंत ऐकू येतो. विशेषतः रात्रीच्या वेळी हा आवाज अधिक प्रभावी ठरतो कारण चारही बाजूंनी शांतता असते. हा आवाज ऐकून सीमा रक्षक तात्काळ सावध होतात आणि आवश्यक कारवाई करतात. हे सिस्टम प्राण्यांमुळेही ट्रिगर होऊ शकते, पण ते सैनिकांना सतर्क ठेवते. 

या पद्धतीचे फायदे काय आहेत? 

हे सिस्टम सर्व हवामानात कार्यरत राहते, कारण पाऊस, बर्फ किंवा वाळूचे वादळ यांचा त्यावर परिणाम होत नाही. ते महागडे नसते आणि देखभालीची गरज नसते, ज्यामुळे ते सीमेच्या लांबलचक भागांसाठी आदर्श आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानासोबत हे पूरक म्हणून काम करते. यामुळे सैनिकांना कोणताही धोका दुर्लक्षित होत नाही आणि ते नेहमी तयार राहतात. हे पद्धत शत्रूच्या निद्राही उडवते कारण ते छोट्या हालचालींनाही ओळखते. 

आधुनिक युगात याचे महत्व काय? 

आज आधुनिक सेन्सर आणि कॅमेरे उपलब्ध असले तरी दुर्गम क्षेत्रांत त्यांचा उपयोग मर्यादित असतो. काचेच्या बाटल्या हे एक विश्वासार्ह पर्याय देतात जे कोणत्याही तंत्रज्ञानावर अवलंबून नसते. या सिस्टममुळे सैनिकांना तात्काळ सूचना मिळते आणि घुसखोरी रोखण्यास मदत होते. प्राण्यांमुळे होणारा आवाजही फायद्याचा ठरतो. कारण यामुळे सैनिक सतर्क होतात. कोणताही धोका हलक्यात घेतला जात नाही.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Pakistan india border securityglass bottles border fencelow tech border alarmIndian army border safetyborder fencing India

इतर बातम्या

'या' भारतीयांना RBI देणार 25 हजार रुपये; 22 लाख भ...

टेक