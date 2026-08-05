/गुजराती, मारवाडी इतके श्रीमंत असूनही त्यांच्या नावावर वाहन का नसते ? कारण जाणून शॉक व्हाल

गुजराती, मारवाडी समाज : गुजराती, मारवाडी समुदयाचे लोक खूप श्रीमंत असतात. पण हे लोक इतके श्रीमंत का आहेत असा प्रश्न सगळ्यांनाच पडतो. या समाजत फारसे कुणी नोकरी करत नाहीत. जवळपास सर्वचजण व्यवसायात उतरतात. व्यवसायात ते इतके यशस्वी कसे होतात. त्यांच्या श्रीमंतीचे रहस्य त्यांच्या वाहन खरेदीच्या फॉर्म्युल्यात दडले आहे.
एका आर्थिक सल्लागाराने याचे विश्लेषण मांडले आहे. अनेक गुजराती कुटुंबे आर्थिक सुरक्षा, शिस्त आणि दीर्घकालीन संपत्ती व्यवस्थापनावर विशेष लक्ष केंद्रित करून आपल्या पैशांचे व्यवस्थापन करतात. या शिवाय वाहन खरेदीच्या फॉर्म्युल्यात त्यांच्या श्रीमंतीचे रहस्य दडले आहे.
गुजराती लोक आपल्या मुलांना श्रीमंत दाखवण्यावर लक्ष केंद्रित करत नाहीत, तर त्यांना 'आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र' बनवतात. चैनीच्या वस्तूंमध्ये पैसे खर्च करण्याऐवजी मालमत्ता खरेदी करण्यावर आणि उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यास शिकवतात.
गुजराती लोक आलिशान कार खरेदी करण्यापूर्वी जमीन खरेदीवर लक्ष केंद्रित करतात. जोपर्यंत आर्थिक परिस्थिती अधिक मजबूत होत नाही, तोपर्यंत चैनीच्या गोष्टींवर पैसा न करण्याची शिकवण ते मुलांना देतात.
गुजराती, मारवाडी समाजचे लोक स्वत:च्या नावावर वाहन खरेदी करत नाहीत. तर, ते त्यांच्या कंपनीच्या किंवा व्यवसायाच्या नावावर वाहन खरेदी करतात. कारचे अवमूल्यन मिळवतात. इतकचं नाही तर पेट्रोल, डिझेलचा खर्च कंपनीच्या नावावर दाखवतात. वाहन खरेदीसाठी कर्ज घेतले असल्यास येथे मिळणाऱ्या व्याजचा ते फायदा घेतात.
नोकरी ही असुरक्षित आहे. यामुळेच ते मुलांना नोकरीपेक्षा व्यवसायवर भर देण्यास सांगतात. बचत, गुंतवणूक आणि उत्पन्नाचे अतिरिक्त स्रोत आवश्यक आहेत.
पदवीपेक्षा प्रतिष्ठा महत्वाची मानतात. गुजराती, मारवाडी समाज एकजुटीने राहतो. यामुळे त्यांच्यात प्रतिष्ठा फार महत्वाची आहे. विश्वास आणि प्रतिष्ठा यामुळेच समाजातील लोक एकमेकांच्या पाठिशी उभे राहतात आणि एकमेकांना आर्थिक भांडलव उभं करतात.
गुजराती, मारवाडी समाजात कौटूंबिक आर्थिक सुरक्षेला खूप महत्व दिले जाते. यामुळेच यांच्यात पीढीजात आर्थिक स्थिरता पहयाला मिळते. अनेक व्यवयास हे पीढीजात चालत आलेले आहेत.