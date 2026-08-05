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गुजराती, मारवाडी इतके श्रीमंत असूनही त्यांच्या नावावर वाहन का नसते ? कारण जाणून शॉक व्हाल

गुजराती, मारवाडी लोक इतके श्रीमंत का असतात? वाहन खरेदीच्या फॉर्म्युल्यात दडले आहे त्याच्या श्रीमंतीचे रहस्य. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 05, 2026, 11:23 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 11:23 PM IST
गुजराती, मारवाडी इतके श्रीमंत असूनही त्यांच्या नावावर वाहन का नसते ? कारण जाणून शॉक व्हाल

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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