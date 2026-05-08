/Explained : त्रिशा आणि जयललिता यांची का होतेय सोशल मीडियावर तुलना? तामिळनाडूमध्ये कोणत्या इतिहासाची पुन्हा एकदा होणार पुनरावृत्ती?

Explained : थालापती विजय यांच्या यशानंतर अभिनेत्री त्रिशाची जयललिता यांच्याशी सोशल मीडियावर तुलना होणार आहे. तामिळनाडूमध्ये इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार का अशी राजकीय वर्तुळात काय देशभरात चर्चा सुरू आहे.
Explained : तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत थालापती विजय यांच्या यशानंतर राजकीय पदार्पण जोरदार ठरलंय. एक यशस्वी अभिनेत्यानंतर आता तो राजकारणातील मैदान गाजवणार आहे. या यशात आणि आनंदात साथ देताना दिसली विजय यांची कथित गर्लफ्रेंड आणि अभिनेत्री त्रिशा... मतमोजणी सुरु असताना अभिनेत्री त्रिशा मंदिरात होतो. जसा निकाल समोर आला आणि विजय यांच्या यशाच बातमी समोर आली. त्रिशा विजय यांच्या घरी पोहोचली. विशेष म्हणजे निकाल ज्या दिवशी लागला त्यादिवशी त्रिशा हिचा वाढदिवस होता.
आता सोशल मीडियावर त्रिशा ही विजय यांची लेडी लक असल्याचे म्हटलं जातंय. त्यात असंही वृत्त समोर आलंय की, त्रिशा लवकरच राजकारणात प्रवेश करु शकतात. कारण TVK नेत्यांनी अशी इच्छा व्यक्त केली आहे की, त्रिदशाने पक्षात सहभागी व्हावं. त्रिदशाने तामिळनाडूतील तिरूचिरापल्ली पूर्व मतदारसंघातून पोटनिवडणूक लढवावी, अशी इच्छा व्यक्ती केली आहे. यानंतर सोशल मीडियावर त्रिशा आणि जयललिता यांची तुलना होऊ लागली आहे.
तामिळनाडूमध्ये राजकारण आणि चित्रपटसृष्टी यांचा खूप जवळचा संबंध आहे. विजय यांच्या राजकारणातील यशानंतर आणि त्रिशाशी असलेली जवळीक तामिळनाडूमध्ये तुम्ही लोकांना भूतकाळाची आठवण करु देत आहे. जयललिता आणि त्रिशा यांची तुलना सोशल मीडियावर रंगलीय. त्यामागील कारणही तसंच आहे, कारण जयललिता या राजकारणात येण्यापूर्वी एक अभिनेत्री होत्या. तर अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन यांच्या सध्याच्या अनेक गोष्टी साम्य आहे. त्यामुळे तामिळनाडूमध्ये पुन्हा इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार आहे, अशी चर्चा रंगली आहे.
तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल पण जयललिता आणि त्रिशा यांचं शिक्षण एकाच शाळेत झालं आहे. दोघेही अभिनेत्री तर आहेच शिवाय दोघीही अविवाहित राहिल्यात. या सगळ्यामुळे लोकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली असून ऑनलाइन अनेक चर्चा पाहिला मिळत आहेत.
एम. जी. रामचंद्रन (एमजीआर) आणि जयललिता यांची लव्ह स्टोरी जगजाहीर आहे. राजकारणात येण्यापूर्वी हे दोघेही चित्रपटसृष्टीत मोठे कलाकार होते. एमजीआर यांनी चित्रपटसृष्टीतील यशानंतर राजकारणात प्रवेश केला. एमजीआर हे विवाहित होते तरीही जयललिता यांच्याशी त्याचं नातं होतं. एमजीआर राजकारणात सक्रीय असताना काही काळानंतर जयललिता यांनीदेखील राजकारणात प्रवेश केला. एवढंच नाहीतर एमजीआर यांच्या निधनांतर त्या एक शक्शिशाली राजकारणी आणि मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी तामिळनाडूच्या राजकारणात एक स्थान निर्माण केलं.
दुसरीकडे थालापती विजय हे देखील विवाहित आहे. पण त्यांच्या पत्नी संगीता सोर्नालिंगम यांनी 27 वर्षांच्या संसारानंतर घटस्फोटासाठी अर्ज केला आहे. असं म्हटलं जातं की, विजय आणि त्रिशा यांची जवळीकमुळे हा घटस्फोट होतोय. कारण अर्जात विजय यांचं एका अभिनेत्रीशी विवाहबाह्य संबंध आहे, अशी नोंद केली आहे. निकालाच्या दिवशी विजय आणि त्रिशा एकत्र दिसल्याने सर्वांनी या दोघांची तुलाना एमजीआर आणि जयललिता यांच्याशी केली आहे.
खरंतर जयललिता आणि त्रिशा यांची तुलना होण्यामागे अजून एक कारण ठरलं ते म्हणजे त्रिदशाचा एक जुना मुलाखतीचा व्हिडीओ. त्रिशीचा हा व्हिडीओ 2004 मधील एका मुलाखतीचा आहे. या मुलाखतीत अभिनेत्रीला तिच्या भविष्यात काय करण्याचा विचार आहे, हे विचारण्यात आलं. तेव्हा अभिनेत्रीने तामिळनाडूची मुख्यमंत्री व्हायची इच्छा बोलून दाखवली होती. त्यामुळे जयललिता आणि त्रिशा यांची जोरदार तुलना सुरू झाली आहे.
Remembered the scene from Pushpa 2— Vineeth K (@DealsDhamaka) May 4, 2026
CM changed for his wife … if rumours are true, could be a perfect match
Btw, Trisha Bday is May 4th as well#TamilNadu pic.twitter.com/V6aL2AjqE5
त्या काळात जयललिता या एमजीआर यांचा खंबीर आधार मानल्या जात होत्या. नंतर त्या स्वतः एक प्रमुख राजकीय व्यक्तिमत्व म्हणून तामिळनाडूच्या राजकारण्यात उदयास आल्या. एवढंच नाहीतर त्या तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीही झाल्यात. आज काहींना असं वाटतं की, विजय यांच्या राजकीय प्रवासात त्रिशादेखील एक महत्त्वाची भूमिका बजवण्यास सक्षम आहे. विशेषतः जर त्यांची राजकीय कारकीर्द आणखी पुढे नेण्यास त्रिशा नेहमी पाठिंबा देईल. महत्त्वाचे म्हणजे सध्याचे चित्र पाहता विजय आणि त्रिशा यांची जोडी जनतेमध्ये लोकप्रिय होत आहे.
मात्र, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचं आहे की ही मुख्यतः हे सगळं चाहते आणि रजकीय निरीक्षकांचं मत आणि त्यांनी केलेली तुलना आहे. पण भविष्यात त्रिशा जयललितांप्रमाणे राजकीय मार्ग स्वीकारेल की आपल्या चित्रपट कारकिर्दीवर लक्ष केंद्रित हे येणारा काळच सांगेल. पण जयललिता आणि एमडीआर यांच्यानंतर तामिळनाडूमध्ये चित्रपट आणि राजकारण यांचा एक सशक्त मिलाफ पुन्हा एकदा पाहायला मिळतं आहे हे नक्की.