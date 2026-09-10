'तुम्हीच करा अंत्यसंस्कार..' एकुलता एक भाऊ वारला पण बहिणीकडे नाही वेळ, रुग्णालयात सोडून गेली; काय घडलं?

हरियाणातील कुरुक्षेत्र जिल्ह्यातील पेहोवा परिसरातून एक भावनिक आणि कौटुंबिक नात्याला हादरा देणारी घटना समोर आली आहे. एका व्यक्तीच्या निधनानंतर त्याच्या अंत्यसंस्कारासाठी कुटुंबीय आणि नातेवाईक जमले. मात्र, अंत्यसंस्कारानंतर मृत व्यक्तीच्या बहिणीने भावाच्या अस्थी घेण्यास स्पष्ट नकार दिला. या घटनेमुळे उपस्थितांमध्येही चर्चा सुरू झाली. भावाच्या निधनाचे दुःख असतानाही बहिणीने घेतलेल्या या निर्णयामागे अनेक वर्षांचा कौटुंबिक वाद असल्याचे सांगितले जाते.
मृत व्यक्तीची बहीण दिल्लीत राहत असल्याची माहिती आहे. भावाच्या निधनाची बातमी समजल्यानंतर ती अंत्यसंस्कारासाठी कुरुक्षेत्रात आली. मात्र, भावासोबतचे संबंध बिघडलेले असल्याने तिने अंत्यसंस्काराच्या पारंपरिक विधींमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला. एवढेच नव्हे तर अस्थी संकलन करण्यासही तिने नकार दिला. या प्रसंगामुळे भावंडांमधील नात्यातील दुरावा किती टोकाला पोहोचला होता, याची चर्चा परिसरात होऊ लागली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या भावंडांमध्ये कौटुंबिक कारणावरून बराच काळ मतभेद होते. वाद नेमका कोणत्या कारणामुळे सुरू झाला, याबाबत वेगवेगळ्या चर्चा आहेत. मात्र, उपलब्ध वृत्तात त्यामागील प्रत्येक तपशीलाची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे या कौटुंबिक वादाबाबत अंदाज बांधण्यापेक्षा बहिणीने भावाच्या अस्थी स्वीकारण्यास नकार दिला, हा निश्चित घटनाक्रम महत्त्वाचा ठरतो.
बहिणीने विधींमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिल्यानंतर मृत व्यक्तीच्या अंत्यसंस्काराची प्रक्रिया इतर कुटुंबीय आणि नातेवाईकांनी पार पाडली. हिंदू परंपरेत मृत्यूनंतर अस्थी संकलनाला विशेष धार्मिक महत्त्व आहे. त्यामुळे या महत्त्वाच्या विधीच्या वेळी बहिणीने अस्थी घेण्यास नकार दिल्याने उपस्थितांना धक्का बसला. मृत व्यक्तीच्या निधनापेक्षा कौटुंबिक कटुता अधिक ठळकपणे समोर आल्याची भावना अनेकांनी व्यक्त केली.
ही घटना केवळ अंत्यसंस्काराशी संबंधित नाही, तर कौटुंबिक नात्यांमध्ये निर्माण होणाऱ्या दीर्घकालीन दुराव्याची गंभीर बाजू दाखवते. जिवंतपणी निर्माण झालेले मतभेद कधी कधी इतके वाढतात की मृत्यूनंतरच्या विधींमध्येही त्याचा परिणाम दिसून येतो. या घटनेमुळे भावंडांमधील संवाद तुटल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या भावनिक दरीवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
कुरुक्षेत्रातील या घटनेची माहिती समोर आल्यानंतर स्थानिक पातळीवर ती चर्चेचा विषय बनली आहे. मात्र, हा एका कुटुंबाचा वैयक्तिक आणि संवेदनशील विषय असल्याने त्याकडे सनसनाटी पद्धतीने न पाहता संबंधित व्यक्तींच्या भावनांचा आदर करणे महत्त्वाचे आहे. बहिणीने भावाच्या अस्थी स्वीकारण्यास का नकार दिला, यामागील संपूर्ण कौटुंबिक पार्श्वभूमी समोर आल्यानंतरच या निर्णयामागचे खरे कारण स्पष्ट होऊ शकते.