/१५ ऑगस्ट १९४७ च्या मध्यरात्रीच भारताला स्वातंत्र्य का मिळाले? ब्रिटिशांनी ठरवली तारीख पण वेळचा संबंध ज्योतिषशास्त्राशी

Independence Day Story: १५ ऑगस्ट १९४७ च्या मध्यरात्री भारताला स्वातंत्र्य का मिळाले? माउंटबॅटन यांनी निवडलेली तारीख, ज्योतिषांनी घेतलेले आक्षेप आणि 'वृषभ लग्न' (Taurus Ascendant) यांचे महत्त्व यांमागील कथा जाणून घ्या.
स्वातंत्र्यदिन: १४ ऑगस्ट १९४७ च्या रात्री दिल्ली जागीच होती. रस्त्यांवर जनसागर लोटला होता आणि सर्वांच्या नजरा संसद भवनाकडे लागल्या होत्या. घड्याळाचे काटे १२ च्या दिशेने सरकत असतानाच, एका साम्राज्याची पकड ढिली होत होती. संविधान सभेत जवाहरलाल नेहरू त्यांचे ऐतिहासिक भाषण देण्यासाठी सज्ज होते. बाहेर, हजारो लोक त्या आवाजाची वाट पाहत होते, जो त्यांना पहिल्यांदाच स्वतंत्र भारताचे नागरिक म्हणून ओळख करून देणार होता.
पण भारताला दिवसाच्या प्रकाशात स्वातंत्र्य का मिळाले नाही? लाल किल्ल्यावर तिरंगा फडकवून सत्तेचे हस्तांतरण का झाले नाही? तो ऐतिहासिक क्षण खास मध्यरात्रीसाठीच का राखून ठेवला गेला?
यामागे केवळ नेहरूंचे भाषण किंवा ब्रिटिश कायद्याच्या औपचारिक बाबी यापलीकडेही काहीतरी होते. या कथेत लॉर्ड माउंटबॅटन यांचा आग्रह, भारतीय ज्योतिषांची चिंता आणि एका अशा तारखेमध्ये—जी अन्यथा अशुभ मानली जात होती, असा अचूक क्षण शोधण्याचा प्रयत्न होता, ज्यामुळे एका शुभ 'मुहूर्ता'चा मार्ग मोकळा झाला.
फेब्रुवारी १९४७ मध्ये, ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमेंट ॲटली यांनी घोषणा केली की भारतातील ब्रिटिश राजवट जून १९४८ पर्यंत संपुष्टात येईल. मात्र, भारतात आल्यावर लॉर्ड माउंटबॅटन यांना जाणीव झाली की ब्रिटिशांकडे तितका वेळ नाही.
देशाची वाटचाल जातीय हिंसाचाराकडे वेगाने होत होती. पंजाब आणि बंगाल आगीच्या भक्ष्यस्थानी होते. काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग यांच्यातील कराराच्या आशा मावळल्या होत्या. ब्रिटिश प्रशासन कोलमडत चालले होते. या परिस्थितीचा विचार करून, माउंटबॅटन यांनी सत्तेच्या हस्तांतरणाची तारीख जवळपास दहा महिन्यांनी पुढे आणली. १५ ऑगस्ट १९४७ ही तारीख निश्चित करण्यात आली होती.
माउंटबॅटन यांच्यासाठी हा काही सामान्य दिवस नव्हता. बरोबर दोन वर्षांपूर्वी, १५ ऑगस्ट १९४५ रोजी, जपानने दोस्त राष्ट्रांसमोर (Allied powers) शरणागती पत्करल्याची घोषणा केली होती. त्या युद्धकाळात माउंटबॅटन यांनी आग्नेय आशियातील 'सुप्रीम अलाईड कमांडर' म्हणून काम पाहिले होते; त्यामुळे, ही तारीख त्यांच्या लष्करी यशाशी जोडलेली होती.
माउंटबॅटन यांनी ही तारीख आधीच जाहीर केली होती. त्यानंतर, ब्रिटिश संसदेने मंजूर केलेल्या 'भारतीय स्वातंत्र्य कायदा १९४७' अन्वये, १५ ऑगस्ट हा भारत आणि पाकिस्तानच्या निर्मितीचा दिवस म्हणून अधिकृतपणे निश्चित करण्यात आला. ही तारीख बदलणे सोपे काम नव्हते. मात्र, पारंपरिक पंचांगामुळे एक नवीन पेच निर्माण झाला.
प्रचलित माहितीनुसार, स्वातंत्र्याची तारीख जाहीर होताच देशभरातील अनेक ज्योतिषांनी त्यावेळच्या 'मुहूर्ता'बाबत चिंता व्यक्त केली. त्यांचा असा युक्तिवाद होता की, ज्याप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीच्या जन्माच्या वेळेवरून तिची कुंडली ठरते, त्याचप्रमाणे राष्ट्राच्या स्थापनेचा क्षणही त्याच्या भविष्यातील वाटचालीस कारणीभूत ठरतो.
या कथेत दोन नावे प्रामुख्याने येतात: सोलन येथील पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी आणि उज्जैन येथील पंडित सूर्यनारायण व्यास.
असे म्हटले जाते की, त्यांनी तत्कालीन नेत्यांपर्यंत हा संदेश पोहोचवला की, १५ ऑगस्टचा संपूर्ण दिवस राष्ट्राच्या निर्मितीसाठी शुभ मानला जाऊ शकत नाही. त्या वेळी कृष्ण पक्षातील 'चतुर्दशी' संपत आली होती आणि 'अमावस्या' जवळ येत होती. मुहूर्त शास्त्रात, एखाद्या राज्याची स्थापना करताना, सत्ता हाती घेताना किंवा नवीन राष्ट्राचा प्रारंभ करताना तिथी, नक्षत्र आणि लग्न (उदय होणारी रास) या गोष्टींकडे विशेष लक्ष दिले जाते.
समस्या अशी होती की, ब्रिटिश तारीख बदलण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे भारतीय नेतृत्वाकडे केवळ काही तासांचाच अवधी उरला होता. तारीख ब्रिटिशांनी ठरवलेलीच राहणार होती, परंतु त्या दिवसातील स्वातंत्र्याची नेमकी वेळ मात्र भारत स्वतः निवडणार होता.
ज्योतिषींनी १४ ऑगस्टच्या रात्रीपासून १५ ऑगस्टच्या सकाळपर्यंतच्या ग्रहांच्या स्थितीचा अभ्यास केला. ते अशा एका 'लग्ना'च्या (उदयोन्मुख राशीच्या) शोधात होते जे 'स्थिर' असेल—म्हणजेच नवीन राष्ट्राचा पाया रचण्यासाठी योग्य असा क्षण. गणनेनुसार मध्यरात्रीची वेळ यासाठी योग्य ठरली.
घड्याळात बारा वाजताच इंग्रजी कॅलेंडरनुसार तारीख बदलणार होती; १४ ऑगस्ट संपून १५ ऑगस्ट सुरू होणार होता. याचा अर्थ ब्रिटिश कायद्याने घातलेली अटही पूर्ण होणार होती. नेमक्या त्या क्षणी, दिल्लीच्या आकाशात 'वृषभ लग्न' (Taurus Ascendant) उदयाला येत होते.
वृषभ ही एक 'स्थिर' राशी आहे. ज्योतिषशास्त्रात, स्थिर लग्नावर सुरू केलेले कोणतेही कार्य दीर्घकाळ टिकणारे मानले जाते. फाळणी, हिंसाचार आणि विस्थापनाच्या वातावरणात जन्म घेणाऱ्या राष्ट्रासाठी, त्या मर्यादित कालखंडात स्थिर वृषभ लग्नापेक्षा दुसरा कोणताही चांगला पर्याय नव्हता.
म्हणूनच सत्ता हस्तांतरणाची वेळ मध्यरात्रीची निश्चित करण्यात आली. या निवडीमुळे तारीख आणि शुभ मुहूर्त (शुभ वेळ) यांच्यात समतोल साधला गेला; यामुळे ब्रिटिश कायद्याचे उल्लंघन झाले नाही आणि भारतीय परंपरेकडेही पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले नाही.
स्वतंत्र भारतासाठी सर्वमान्य असलेली ज्योतिषीय कुंडली १५ ऑगस्ट १९४७ च्या मध्यरात्री नवी दिल्लीच्या भौगोलिक स्थानावर (coordinates) आधारित तयार करण्यात आली आहे. या कुंडलीत वृषभ लग्न आहे.
वृषभ राशीचा स्वामी ग्रह शुक्र आहे. ही राशी जमीन, संसाधने, संपत्ती, शेती, कला आणि सांस्कृतिक अस्मिता यांच्याशी संबंधित आहे. हा कदाचित एक योगायोगच होता की, ज्या देशाला ब्रिटिशांनी एकेकाळी 'सोने की चिडिया' (Golden Bird) म्हटले होते, त्या देशाच्या स्वातंत्र्यकालीन कुंडलीतील लग्न हे पृथ्वी आणि भौतिक संसाधनांशी संबंधित राशीत होते.
मात्र, या लग्नात राहूचेही स्थान होते. ज्योतिषशास्त्रात राहूला अस्थिरता, गूढता, भ्रम, परकीय प्रभाव आणि अचानक होणारे बदल यांचा कारक मानले जाते. भारताचा जन्म काही सामान्य परिस्थितीत झाला नव्हता; स्वातंत्र्यासोबतच फाळणीही झाली होती. एका रात्रीत लाखो लोक स्वतःच्याच घरात परके झाले होते. कागदावर सीमा रेषा आखल्या गेल्या, तरीही त्यातून निर्माण झालेली वेदना पिढ्यानपिढ्या कायम राहिली.