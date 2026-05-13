/Explained: भारताने सोन्यावरील आयात शुल्क का वाढवले? याचा तुमच्यावर काय परिणाम होणार? जाणून घ्या

Gold Import Duty Hike: मध्यरात्री सरकारने सोने-चांदीवरचे आयात शुल्क 6 टक्क्यांवरून वाढवून 15 टक्के करण्यात आले आहे. याचा तुमच्यावर काय परिणाम होणार आहे याबद्दल सविस्तरपणे जाणून घ्या.
Why did India increase import duty on gold: भारत सरकारने अलीकडेच सोन्या-चांदीवरील आयात शुल्कात मोठी वाढ करत ते ६ टक्क्यांवरून थेट १५ टक्क्यांपर्यंत नेले आहे. पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात अनिश्चितता निर्माण झाली असून त्याचा परिणाम भारताच्या आयात खर्चावर होत आहे. वाढत्या आयात बिलामुळे देशाच्या परकीय चलनसाठ्यावर दबाव येत असल्याने सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच देशवासियांना एका वर्षासाठी अनावश्यक सोन्याच्या खरेदीवर संयम ठेवण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर काही दिवसांतच वित्त मंत्रालयाने सोन्यावरील सोशल वेल्फेअर सरचार्ज आणि इतर करांमध्ये वाढ जाहीर केली. सरकारचा उद्देश स्पष्ट आहे की, वाढत्या सोने आयातीवर नियंत्रण ठेवणे आणि व्यापार तुटीवर मर्यादा आणणे.
या निर्णयाचा सर्वात मोठा परिणाम सामान्य ग्राहकांवर होणार आहे. आयात शुल्क वाढल्यामुळे सोनं भारतात आणण्याचा खर्च वाढेल आणि त्याचा थेट परिणाम दागिने, सोन्याची नाणी आणि गुंतवणुकीसाठी खरेदी केल्या जाणाऱ्या सोन्याच्या किंमतींवर दिसून येईल. ज्वेलर्सच्या मते, नवीन कररचनेमुळे १० ग्रॅम सोन्याच्या किंमतीत जवळपास २५ ते २७ हजार रुपयांची वाढ होऊ शकते. आधीच विक्रमी पातळीवर असलेल्या सोन्याच्या भावामुळे मध्यमवर्गीय ग्राहकांची चिंता वाढली आहे. दिल्लीसारख्या मोठ्या बाजारांमध्ये सोन्याचा दर सुमारे १.५१ लाख रुपये प्रति १० ग्रॅमपर्यंत पोहोचल्याचे सांगितले जात आहे.
भारत हा जगातील चीननंतरचा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा सोन्याचा ग्राहक देश आहे. भारतीय संस्कृतीत सोन्याला केवळ दागिना म्हणून नव्हे तर सुरक्षित गुंतवणूक आणि प्रतिष्ठेचे प्रतीक मानले जाते. लग्नसमारंभ, सण आणि धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये सोन्याची खरेदी मोठ्या प्रमाणात केली जाते. देशातील जेम्स अँड ज्वेलरी उद्योग हा सोन्याच्या आयातीचा प्रमुख आधार आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात भारताची सोन्याची आयात तब्बल ७१.९८ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली, जी आतापर्यंतची सर्वाधिक पातळी मानली जाते. मागील वर्षाच्या तुलनेत यात २४ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ झाली आहे.
विशेष म्हणजे, आयातीचे मूल्य वाढले असले तरी प्रत्यक्ष आयात झालेल्या सोन्याचे वजन कमी झाले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सोन्याच्या किंमतींमध्ये झालेली प्रचंड वाढ. FY25 मध्ये प्रति किलो सोन्याची किंमत सुमारे ७६ हजार डॉलर होती, ती FY26 मध्ये जवळपास १ लाख डॉलरपर्यंत पोहोचली.
सरकारच्या या निर्णयामुळे जेम्स आणि ज्वेलरी उद्योगासमोर मोठी आव्हाने उभी राहण्याची शक्यता आहे. उद्योग क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञांच्या मते, आयात शुल्क वाढल्याने अधिकृत बाजारपेठेत व्यवहार कमी होऊ शकतात आणि बेकायदेशीर मार्गाने सोन्याची तस्करी वाढण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. अखिल भारतीय रत्न आणि दागिने परिषद (All India Gems and Jewellery Council) चे अध्यक्ष राजेश रोकडे यांनीही याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, वाढत्या करांमुळे अधिकृत व्यवसायावर परिणाम होईल आणि ग्रे मार्केटला चालना मिळू शकते. यामुळे देशात समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
विशेष म्हणजे, २०२४-२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने सोन्यावरील सीमाशुल्क ६ टक्क्यांपर्यंत कमी केले होते. त्यामागे ज्वेलरी उद्योगाला चालना देणे, तस्करी रोखणे आणि देशांतर्गत किंमती कमी ठेवणे हा उद्देश होता. मात्र आता बदललेल्या जागतिक परिस्थितीमुळे सरकारला पुन्हा शुल्कवाढीचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. यापूर्वी २०२२ मध्येही भारताने सोन्यावरील आयात शुल्क १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले होते. त्यावेळी रशिया-युक्रेन युद्धामुळे रुपयावर दबाव आला होता आणि चालू खात्यातील तूट वाढत होती.
सोन्याची मोठ्या प्रमाणातील आयात भारताच्या व्यापार तुटीवर थेट परिणाम करते. २०२५-२६ मध्ये भारताची व्यापार तूट ३३३ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली. सोनं हे भारताच्या एकूण आयातीपैकी ९ टक्क्यांहून अधिक हिस्सा व्यापते. सोन्याच्या आयातीमुळे देशाच्या परकीय चलनसाठ्यावर मोठा ताण येतो. भारत आपली बहुतांश गरज आयातीद्वारे पूर्ण करतो, त्यामुळे डॉलरमध्ये होणारा खर्च वाढतो. परिणामी चालू खात्यातील तूट वाढण्याचा धोका निर्माण होतो.
भारतासाठी स्वित्झर्लंड हा सोन्याचा सर्वात मोठा पुरवठादार देश आहे. भारताच्या एकूण सोन्याच्या आयातीपैकी जवळपास ४० टक्के हिस्सा स्वित्झर्लंडकडून येतो. त्यानंतर यूएई आणि दक्षिण आफ्रिकेचा क्रमांक लागतो. विशेष म्हणजे, २०२५-२६ या काळात स्वित्झर्लंडकडून भारतात होणाऱ्या एकूण आयातीतही वाढ झाली आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारातील बदलांचा भारतीय बाजारावर थेट परिणाम होत असल्याचे स्पष्ट दिसते.
तज्ज्ञांच्या मते, पुढील काही महिन्यांत सोन्याचे दर आणखी चढ-उतार अनुभवू शकतात. त्यामुळे गुंतवणूक किंवा दागिने खरेदी करताना ग्राहकांनी घाई न करता बाजारातील परिस्थिती समजून घेणे आवश्यक आहे. लग्नसराईच्या हंगामात याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या बजेटवर होण्याची शक्यता आहे.