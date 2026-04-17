English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Soldier Sperm : कोमात असलेल्या भारतीय सैनिकाचे स्पर्म जतन करण्याचा निर्णय कोर्टाने का घेतला? हे तंत्रज्ञान किती खर्चिक?

Brain Dead Soldier Sperm Extraction : जम्मू आणि काश्मीरमध्ये तैनात असताना 2025 मध्ये कर्तव्यावर असताना त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली होती. या घटनेनंतर हा सैनिक कोमात आहे. आता त्याचे स्पर्म जतन करण्याचा निर्णय दिल्ली हायकोर्टाने घेतला आहे.

नेहा चौधरी | Updated: Apr 17, 2026, 01:07 PM IST
Brain Dead Soldier Sperm Extraction : नुकताच दिल्ली हायकोर्टाने दिलेल्या निकाची सर्वत्र चर्चा होतेय. कोमात असलेल्या भारतीय लष्करी जवानाचे स्पर्म काढून ते जतन करण्यासा मंजुरी देण्यात आली आहे. या सैनिकाची भविष्यात बरी होण्याची आशा डॉक्टराना कमी आहे. त्यामुळे त्या सैनिकाच्या पत्नीने हायकोर्टात धाव घेतली होती. तिने कोर्टात एक याचिका दाखल केली होती, ज्यात तिने पतीचे स्पर्म काढून आयव्हीएफसाठी जतन करण्यासाठी परवानगी मागितली होती. 

सैनिकाच्या पत्नीने कोर्टात काय सांगितलं?

सैनिकाच्या पत्नीने कोर्टात सांगितलं की, तिने आणि तिच्या पत्नी जून 2023 मध्ये गर्भधारणेसाठी आयव्हीएफ (IVF) करायचं ठरवलं होतं. पण जुलै 2025 जम्मू - काश्मीरमध्ये सैनिक गस्तीवर असताना उंचीवरून पडला. या दुर्घटनेमध्ये डोक्याला गंभीर दुखापत झाली होती. तेव्हापासून सैनिक लष्करी रुग्णालयात उपचार करण्यात सुरू आहे. सध्या सैनिक कोमात आहेत. तर डॉक्टरांनी सांगितलं की, भविष्यात त्याच्या बरं होण्याची आशा नाही. त्यामुळे जोडप्याची आयव्हीएफ प्रक्रियाला ब्रेक लागला. 

पुढे महिलेने मातृत्व, सन्मान आणि प्रजनन स्वायत्ततेच्या आपल्या घटनात्मक अधिकारासाठी न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणावर 13 एप्रिलला दिल्ली हायकोर्टाने दिलेल्या निकालात असं म्हटलं की, याचिकाकर्ती म्हणजेच सैनिक पत्नी आणि तिच्या पतीने या दोघांनी स्वत:हून आयव्हीएफ करण्याचा निर्णय घेतला. पतीने या गोष्टीसाठी नकार दिल्याचे कुठल्याही पुरावा किंवा संकेत रेकॉर्डवर नाही. 

दिल्ली हायकोर्टाने काय निकाल दिला?

दिल्ली उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान म्हटलं की, जरी याचिकाकर्तीच्या पतीकडून संमतीचा कोणताही माहिती उपलब्ध नाही. अशास्थितीत आयव्हीएफ प्रक्रिया तिच्या तार्किक निष्कर्षापर्यंत पोहोचवण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी पावले उचलणे योग्य, वाजवी आणि न्याय्य ठरणार आहे. न्यायालयाने असे नमूद केलं की, असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास याचिकाकर्तीच्या पतीने दिलेली पूर्व संमती अवैध राहणार आहे. 

 

स्पर्म मिळवण्याचे तंत्र म्हणजे काय?

जेव्हा एखादा पुरुष कोमामध्ये असतो किंवा अशा स्थितीत असतो जिथे तो नैसर्गिकरित्या स्पर्म देऊ शकत नाही.  तेव्हा डॉक्टर सर्जिकल स्पर्म रिट्रीव्हल (SSR) चा मदतीने ती प्रक्रिया करतो. ही एक छोटी पण अत्यंत अचूक शस्त्रक्रिया मानली गेली आहे. या प्रक्रियेत, मूत्ररोगतज्ज्ञ पुरुषाच्या प्रजनन अवयवांमधून थेट शुक्राणू बाहेर काढतात. अपघात किंवा आजारामुळे बेशुद्ध झालेल्या, पण ज्यांचे अवयव अजूनही कार्यरत आहेत, अशा पुरुषांसाठी हे तंत्र एक वरदान मानलं गेलं आहे.  

डॉ. भार्गव यांनी स्पष्ट केलं की, ज्या पुरूषांचं मेंदू मृत झालंय किंवा मृत्यूच्या काही तासांमध्ये अशा रुग्णाचे शुक्राणू गोठवता येतं. अशा प्रकारच्या स्पर्ममधून अपत्यप्राप्तीचे शक्यता अधिक असते. खरंतर पुरुषाची शारीरिक स्थिती आणि शुक्राणूंच्या गुणवत्तेवर ही प्रक्रिया पूर्णपणे अवलंबून असते, असं डॉक्टर सांगतात. त्यांनी असं सांगितलं की, वेगवेगळ्या पद्धतींनी स्पर्म काढण्याची प्रक्रिया करण्यात येते. 

पद्धत 1: विद्युत स्खलन
पद्धत 2: छोटी शस्त्रक्रिया (शस्त्रक्रियेद्वारे शुक्राणू संकलन)
पद्धत 3: एपिडिडायमल ॲस्पिरेशन

एका पद्धतीबद्दल सांगताना त्या म्हणाल्यात की, वैद्यकीय क्षेत्रात स्पर्म काढण्यासाठी इलेक्ट्रो-इजेक्युलेशन ही सर्वात प्रचलित पद्धत मानली जाते. या प्रक्रियेत, रुग्णाच्या गुदद्वाराजवळ एक प्रोब ठेवण्यात येतो. हा प्रोब प्रोस्टेट ग्रंथीला सौम्य विद्युत स्पंदने पाठवतो, ज्यामुळे वीर्य स्रवण्यासाठी नसा उत्तेजित होतात आणि त्यानंतर स्पर्म काढलं जातं. 

About the Author

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Sperm RetrievalSperm Retrieval Coma PatientDelhi HCSurgical Sperm Retrieval

