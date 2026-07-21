/राहुल गांधींना दिल्ली पोलिसांनी का घेतलं ताब्यात? काय होत्या त्यांच्या 5 मागण्या?

देशभरातील विद्यार्थ्यांशी संबंधित विविध प्रश्नांवर केंद्र सरकारला घेरण्यासाठी काँग्रेसने पंतप्रधान मोदींच्या निवासस्थानी मोठे आंदोलन केले. पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली पंतप्रधान निवासस्थानाकडे मोर्चा काढत आंदोलन केले. या आंदोलनात काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते, युवक काँग्रेस, एनएसयूआयचे कार्यकर्ते आणि मोठ्या संख्येने विद्यार्थी सहभागी होते. पोलिसांनी राहुल गांधी, प्रियंका गांधींसह इतर महत्त्वाच्या नेत्यांना ताब्यात घेतलं.पंतप्रधानांच्या निवासस्थाना परिसरात राहुल गांधींसह अनेक विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी आंदोलन केलं. साडे तीन तास खासदारांचं ठिय्या आंदोलन सुरू होतं..यावेळी पोलिसांनी आंदोलनस्थळी येत राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव यांच्यासह अनेक खासदारांना ताब्यात घेतलं. राहुल गांधींच्या मागण्या काय होत्या? त्यांना का ताब्यात घेण्यात आलं? सविस्तर जाणून घेऊया.
काँग्रेसने विद्यार्थ्यांच्या विविध समस्या आणि अलीकडील घडामोडींवर केंद्र सरकारची भूमिका अपुरी असल्याचा आरोप करत आंदोलनाचा निर्णय घेतला. पक्षाच्या मते, परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी, विद्यार्थ्यांमधील वाढती अस्वस्थता आणि शैक्षणिक धोरणांबाबत निर्माण झालेले प्रश्न यावर सरकारने स्पष्ट भूमिका घेणे आवश्यक आहे. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान निवासस्थानाकडे मोर्चा काढण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
या आंदोलनाचे नेतृत्व लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केले. त्यांच्या उपस्थितीत काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते, खासदार, युवक काँग्रेस आणि एनएसयूआयचे कार्यकर्ते सरकारविरोधात निदर्शने केली. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना राष्ट्रीय स्तरावर आवाज मिळावा आणि त्यावर तातडीने निर्णय व्हावा, हा या आंदोलनाचा उद्देश होता.
काँग्रेसने विद्यार्थ्यांच्या हिताशी संबंधित पाच महत्त्वाच्या मागण्या पुढे केल्या आहेत. त्यामध्ये परीक्षा प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता, विद्यार्थ्यांना न्याय्य संधी, शैक्षणिक संस्थांमध्ये उत्तरदायित्व वाढवणे, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची हमी आणि शिक्षण व्यवस्थेतील आवश्यक सुधारणा यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश असल्याचे पक्षाकडून सांगण्यात आले आहे. या मागण्यांवर केंद्र सरकारने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी काँग्रेसची भूमिका आहे.
मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील संवेदनशील भागांमध्ये सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. पंतप्रधान निवासस्थान परिसरात अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी प्रशासनाने आवश्यक उपाययोजना केल्या आहेत. वाहतूक व्यवस्थेवरही या आंदोलनाचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या आंदोलनामुळे संसद अधिवेशनादरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. राहुल गांधी यांना ताब्यात घेण्यात आल्याने आंदोलन आणखी चिघळले आहे. विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, शिक्षण व्यवस्था आणि सरकारच्या धोरणांवरून दोन्ही बाजूंमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू होण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे या आंदोलनाकडे देशभराचे लक्ष लागले आहे.
काँग्रेसच्या या आंदोलनामुळे विद्यार्थ्यांशी संबंधित प्रश्न पुन्हा एकदा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा, परीक्षा व्यवस्थेतील विश्वासार्हता आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचे निर्णय यावर सरकार काय भूमिका घेते, याकडे विद्यार्थी, पालक आणि शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. आंदोलनानंतर सरकार आणि विरोधकांमध्ये संवाद होऊन या प्रश्नांवर सकारात्मक तोडगा निघेल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.