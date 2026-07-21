/CJP आंदोलकांवर लाठीचार्ज करताना दिल्ली पोलिसांनी वर्दीवरील नेमप्लेट का काढली? वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा खुलासा ऐकून बसेल धक्का!

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) च्या आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर झालेल्या लाठीचार्जनंतर आणखी एका मुद्द्याने मोठी चर्चा रंगली. कारवाईदरम्यान अनेक पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या वर्दीवर नेमप्लेट नसल्याचे आंदोलकांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे पोलिसांनी आपली ओळख जाणीवपूर्वक लपवली का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. यासंदर्भात माध्यमांनी ड्युटीवर असलेल्या RAF (Rapid Action Force) अधिकारी सानिया यांना प्रश्न विचारला असता त्यांनी यामागील कारण स्पष्ट केले. त्यांच्या स्पष्टीकरणानंतर या विषयावर नवी चर्चा सुरू झाली आहे.
आंदोलनादरम्यान सोशल मीडियावर आणि विविध व्हिडिओंमध्ये काही पोलिसांच्या वर्दीवर नेमप्लेट नसल्याचे दिसून आले. अनेक आंदोलकांनी घटनास्थळीच पोलिसांना याबाबत विचारणा केली. मात्र, त्यावेळी कोणत्याही कर्मचाऱ्याकडून स्पष्ट उत्तर मिळाले नसल्याचा दावा करण्यात आला. यानंतर हा मुद्दा सोशल मीडियावरही चर्चेचा विषय ठरला.
माध्यमांशी बोलताना RAF अधिकारी सानिया यांनी सांगितले की, कारवाईदरम्यान ते विशेष प्रकारची संरक्षक (Protective) वर्दी परिधान करतात. या वर्दीवर वेल्क्रोच्या साहाय्याने नेमप्लेट लावलेली असते. धावपळ, ढकलाढकली किंवा कारवाईदरम्यान ती खाली पडण्याची शक्यता असते. जर नेमप्लेट जमिनीवर पडली आणि कोणाच्या पायाखाली आली, तर त्यातून वर्दीचा आणि नावाचा सन्मान कमी होऊ शकतो. त्यामुळे अनेकदा कारवाईपूर्वी नेमप्लेट काढून सुरक्षित ठेवली जाते. हे जाणीवपूर्वक ओळख लपवण्यासाठी नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पत्रकारांनी पुढे असा प्रश्न उपस्थित केला की, काही पोलिसांनी नेमप्लेटसोबत वेल्क्रोचही परिधान केलेले दिसत नव्हते. यावर RAF अधिकारी सानिया यांनी सांगितले की, हवामानातील उष्णतेमुळे किंवा इतर कार्यात्मक कारणांमुळे काही कर्मचाऱ्यांनी वेल्क्रो वापरले नसेल. मात्र, याचा ओळख लपवण्याशी संबंध जोडणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
RAF अधिकाऱ्यांनी पुढे सांगितले की, त्यांच्या खांद्यावर असलेला CRPF बॅज हीच त्यांची अधिकृत ओळख असते. नेमप्लेट नसली तरी संबंधित दलाची ओळख वर्दीवर कायम असते. त्यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याची ओळख पूर्णपणे लपवली जाते, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले.आरएएफ वर्दीवर वेल्क्रो असतो. त्यावर नेमप्लेट असते. पण आंदोलकांवर लाठीचार्ज करणाऱ्या पोलिसांनी आपल्या वर्दीवरील नेमप्लेट काढले होते. अनेक आंदोलकांनी त्यांना या कृतीबद्दल विचारलं पण कोणत्याही पोलिसाने याचे उत्तर दिले नाही.
आम्ही अंजली परिधान करतो. जी प्रोटेक्टिव्ह वर्दी असते. त्यावरुन वेल्क्रो खाली पडण्याची शक्यता असते. नेमप्लेट कोणाच्यातरी पायाखाली येऊ शकते. हे योग्य असेल का? आम्हाला आमच्या नावाची, वर्दीची डिग्नीटी संभाळावी लागते. कारवाईवेळी नेमप्लेट काढून ठेवतो. जाणिवपूर्वक नाही काढली जात. पण त्याची डिग्निटी आम्हाला जपायची असते, असे आरएएफ सानिया म्हणाल्या. ज्या पोलिसांनी नेमप्लेट काढली होती त्यांनी वेल्क्रोदेखील परिधान केला नव्हता, असा प्रतिप्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. यावरही आरएएफ सानिया यांनी उत्तर दिली. गरमीमुळे त्यांनी वेल्को परिधान केला नसेल, असे त्या म्हणाल्या. खांद्यावर असलेला सीआरपी बॅज हीच आमची ओळख आहे. या व्यतिरिक्त आमची कोणती ओळख नाही, असे त्या म्हणाल्या.
RAF अधिकाऱ्यांच्या स्पष्टीकरणानंतर सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काहींनी हे स्पष्टीकरण तांत्रिक कारणांवर आधारित असल्याचे म्हटले, तर काहींनी कारवाईदरम्यान ओळख स्पष्ट दिसणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. या प्रकरणामुळे पोलिस कारवाईतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व याविषयीही चर्चा सुरू झाली आहे.
दरम्यान, कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाला काही बॉलिवूड कलाकारांनीही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पाठिंबा दर्शवला आहे. त्यांनी शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार, शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा आणि लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण याबाबत भूमिका मांडली. त्यामुळे या आंदोलनाची चर्चा केवळ राजकीय वर्तुळातच नव्हे, तर मनोरंजन क्षेत्रात आणि सोशल मीडियावरही मोठ्या प्रमाणात होत आहे.