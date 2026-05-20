/कुत्रे मालकांना का चाटतात? प्रेम, सवय की काहीतरी वेगळं कारण? सत्य आलं समोर!

Dogs Lick Reason: घरात पाळीव कुत्रा असेल, तर त्याने तुम्हाला चाटणे हा अनुभव अनेकांनी घेतलेला असतो. काहींना हे प्रेमाचे लक्षण वाटते, तर काहींना ते विचित्र किंवा अस्वच्छ वाटते. मात्र तज्ज्ञांच्या मते, कुत्र्यांचे हे वर्तन नैसर्गिक असून त्यामागे अनेक वैज्ञानिक आणि भावनिक कारणे दडलेली आहेत. काय आहेत नेमकी कारणे? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
कुत्रे माणसांशी भावनिक नातं जोडतात. ते बोलू शकत नाहीत, त्यामुळे ते आपल्या भावना कृतीतून व्यक्त करतात. मालकाला चाटणे म्हणजे त्यांच्यासाठी “मी तुझ्यावर प्रेम करतो” असे सांगण्यासारखे आहे. विशेषतः तुम्ही घरी आल्यानंतर किंवा त्यांच्यासोबत वेळ घालवल्यानंतर ते अधिक चाटतात.
कुत्र्यांना मालकाचे लक्ष हवे असते. जर तुम्ही व्यस्त असाल किंवा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करत असाल, तर ते चाटून तुमचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करतात. अनेक वेळा मालक या कृतीवर हसतो किंवा प्रतिसाद देतो, त्यामुळे कुत्र्यांना हे वर्तन अधिक बळकटी मिळते.
लहानपणी आई कुत्री आपल्या पिल्लांना चाटून स्वच्छ ठेवते आणि त्यांची काळजी घेते. त्यामुळे चाटणे हे कुत्र्यांच्या वर्तनाचा नैसर्गिक भाग बनते. मोठे झाल्यानंतरही ते ही सवय जपतात आणि आपल्या कुटुंबातील सदस्यांवरही तशीच प्रतिक्रिया देतात.
मानवी त्वचेवर असलेला घाम, मीठ आणि काही नैसर्गिक वास कुत्र्यांना आकर्षित करतात. विशेषतः हात, चेहरा किंवा पाय चाटण्यामागे हा एक मोठा घटक असतो. त्यांना ही चव वेगळी आणि रुचकर वाटते.
कधी कधी कुत्रे तणाव, भीती किंवा अस्वस्थतेमुळेही जास्त चाटतात. हे त्यांच्या स्वतःला शांत करण्याच्या पद्धतींपैकी एक आहे. जर कुत्रा सतत किंवा अत्याधिक प्रमाणात चाटत असेल, तर ते मानसिक तणावाचे लक्षण असू शकते.
कुत्रे आपल्या मालकाशी संवाद साधण्यासाठी विविध संकेत वापरतात. चाटणे हे त्यापैकी एक महत्त्वाचे साधन आहे. यामुळे ते “मला भूक लागली आहे”, “मला बाहेर जायचे आहे” किंवा “माझ्याशी खेळ” अशा गोष्टी सांगण्याचा प्रयत्न करतात.
कुत्र्यांचे चाटणे सामान्य असले तरी त्यात स्वच्छतेचा प्रश्न असतो. त्यांच्या तोंडात विविध जंतू असू शकतात. त्यामुळे चेहरा किंवा जखमेवर चाटू देणे टाळावे. तसेच, जर कुत्रा अतिशय जास्त चाटत असेल, तर पशुवैद्यांचा सल्ला घेणे योग्य ठरते.
कुत्रे मालकांना चाटतात ते फक्त एक सवय नसून त्यामागे प्रेम, संवाद, सवयी आणि कधी कधी मानसिक स्थितीही कारणीभूत असते. त्यामुळे या वर्तनाकडे केवळ त्रास म्हणून न पाहता त्यामागील कारण समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. योग्य प्रशिक्षण आणि काळजी घेतल्यास हे वर्तन नियंत्रित करता येते आणि माणूस व पाळीव प्राणी यांच्यातील नातं अधिक मजबूत होते.