‘तुमच्या 'पॉपॉ'कडे लोकांनी डिग्री सर्टिफिकेट मागितले तर...’, दीपकेंनी मोदी समर्थकांना डिवचलं; Video पाहिला का?

कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी भारतीय जनता पार्टी तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या समर्थकांना डिवचलं आहे. सोशल मीडियावर अभिजित दीपकेंच्या शैक्षणिक पात्रतेवरुन शंका घेणाऱ्यांना थेट दीपकेंनीच सुनावलं आहे. पंतप्रधान मोदींच्या शिक्षणाचा उल्लेख करत दीपकेंनी मोदी समर्थकांना शाब्दिक चिमटा काढला आहे.
'नीट' पेपरफुटीविरोधात जेन-झींचे यशस्वी आंदोलन उभारून शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडणाऱ्या दीपके यांना भाजप समर्थकांकडून सातत्याने लक्ष्य केले जात आहे. कधी दीपके यांच्या उत्पन्नाबद्दल तर कधी त्यांच्या शिक्षणाबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. परदेशामध्ये शिक्षणासाठी पैसे कसे गोळा केले इथपासून ते दीपकेंकडील पदवी खरी आहे की खोटी यासारख्या अनेक विषयांवरुन सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण आलं आहे.
दीपके समर्थकांकडून केल्या जाणाऱ्या दाव्यानुसार, दीपकेंना बदनाम करण्यासाठी त्यांच्याविरोधातील चुकीची माहिती पसरवण्यासाठी पॉडकास्ट घेतले जात आहेत. लेख लिहिले जात आहेत. या माध्यमातून दीपके हे कधी बोस्टनला गेलेच नाहीत. त्यांच्याकडे कुठलीही डिग्री नाही. ते सर्वांना फसवत आहेत. दीपके खोटारडे आहेत, असे भाजपा समर्थकांकडून सांगितले जात आहे. या सगळ्याचा संदर्भ देत दीपके यांनी 'एक्स'वर व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. त्यात त्यांनी भाजपा तसेच मोदी समर्थकांना सडेतोड प्रत्युत्तर दिले आहे.
'बोस्टन विद्यापीठाची माझी डिग्री दाखवायला मी तयार आहे, पण तुमच्या 'पॉपॉ'कडे लोकांनी पदवी प्रमाणपत्र मागितले तर काय होईल,' असे दीपके यांनी मोदी समर्थकांना विचारं आहे. 'मी माझी पदवी दाखवायला इथे बसलोच आहे. अंधभक्तांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही त्यांची डिग्री दाखवायला सांगावी', असे आव्हानच त्यांनी दिले आहे.
दीपके यांनी दुसऱ्या एका 'एक्स' पोस्टमध्ये दिल्ली विद्यापीठालाही टोला हाणला. 'बोस्टन विद्यापीठाने मी त्यांचा माजी विद्यार्थी असल्याबद्दल माझ्याविषयी एक लेख प्रकाशित केला होता. दिल्ली विद्यापीठाला मोदी हे त्यांचे माजी विद्यार्थी असल्याचा अभिमान वाटला पाहिजे. शेवटी, ते भारताचे पंतप्रधान आहेत. त्यांची पदवी लपवण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी विद्यापीठाने ती अभिमानाने मिरवायला नको का?' असा खोचक सवालही दीपके यांनी केला.
Boston University published an article about me for being their alumnus.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) August 17, 2026
Why doesn’t DU proudly celebrate Modi as their alumnus? He is, after all, the Prime Minister of India.
Shouldn’t they be flexing about it instead of trying to hide his degree?https://t.co/Gvzj6mBZap
तसेच दीपके यांनी त्यांचं बोस्टन विद्यापिठातील विद्यार्थी अकाऊंट हॅक करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप करताना त्यांना आलेल्या ईमेलचा स्क्रीनशॉटही शेअर केला आहे.