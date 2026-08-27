'PM मोदी पत्रकार परिषद का घेत नाहीत?' किरेन रिजिजूंनी सांगितलं मोठं कारण

केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नियमित पत्रकार परिषद न घेण्याच्या मुद्द्यावर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. इंडिया टुडेला दिलेल्या मुलाखतीत रिजिजू यांनी पंतप्रधान मोदी माध्यमांपासून दूर राहतात, ही धारणा चुकीची असल्याचे म्हटले. त्यांच्या मते, मोदी यांनी गेल्या काही वर्षांत पत्रकारांना मोठ्या प्रमाणावर मुलाखती दिल्या आहेत. त्याचबरोबर संसदेत वारंवार होणाऱ्या गोंधळावरून त्यांनी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षावरही निशाणा साधला.
रिजिजू यांनी पंतप्रधान मोदींच्या मीडिया संवादाचा बचाव करताना म्हटले की, भारतातील कोणत्याही पंतप्रधानांनी पत्रकारांना जेवढ्या मुलाखती दिल्या असतील, त्यापेक्षा मोदी यांनी अधिक मुलाखती दिल्या असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे “मोदी मीडिया प्रश्नांना सामोरे जात नाहीत” अशी प्रतिमा का तयार केली जाते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या मते, पत्रकार परिषद आणि वैयक्तिक मुलाखत या दोन्ही संवादाच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत.
रिजिजू यांनी सांगितले की, पंतप्रधान मोदी थेट जनतेशी संवाद साधण्याला अधिक महत्त्व देतात. त्यांनी पंतप्रधानांच्या गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळातील अनुभवाचाही संदर्भ दिला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मोदींना एखादे “ऑर्गनाइज्ड मीडिया कॅम्पेन” आपल्याविरोधात सुरू असल्याची जाणीव असेल, तर अशा परिस्थितीत पत्रकार परिषद घेण्याचे कारण काय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. मात्र, हे रिजिजू यांचे राजकीय स्पष्टीकरण असून, यावर विरोधकांची भूमिका वेगळी आहे.
रिजिजू यांच्या मते, पत्रकार परिषद ही संवादाची एक पद्धत आहे; मात्र तीच जनतेशी संपर्क साधण्याचा एकमेव मार्ग नाही. त्यांनी मोदी यांच्या वैज्ञानिक, विद्यार्थी आणि खेळाडूंसोबतच्या संवादाची उदाहरणे दिली. इस्रोच्या वैज्ञानिकांशी चर्चा, परीक्षांच्या काळात विद्यार्थ्यांशी संवाद तसेच ऑलिम्पिक, कॉमनवेल्थ आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धांसाठी जाणाऱ्या खेळाडूंशी भेटी यांचा त्यांनी उल्लेख केला.
मुलाखतीदरम्यान रिजिजू यांनी संसदेत झालेल्या गोंधळावरून काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षावर गंभीर आरोप केले. सरकारने विरोधकांशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाने संसद चालू न देण्याचा निर्णय आधीच घेतला होता, असा दावा त्यांनी केला. यापूर्वीही रिजिजू यांनी मानसून अधिवेशनातील गोंधळावर अशीच भूमिका मांडली होती.
रिजिजू यांनी सांगितले की, संसद कामकाजाच्या मुद्द्यावर त्यांची राहुल गांधी यांच्यासोबत सविस्तर चर्चा झाली होती. त्या चर्चेवेळी प्रियंका गांधीही उपस्थित असल्याचे त्यांनी म्हटले. रिजिजूंच्या म्हणण्यानुसार, वैयक्तिक चर्चेत अनेक गोष्टी व्यवस्थित होतात; मात्र राजकीय भूमिका निश्चित झाल्यानंतर संबंधित पक्ष त्यावर ठाम राहतात. त्यामुळे संसद सुरळीत चालवण्याच्या प्रयत्नांना अडथळा निर्माण झाल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
सरकार संसदचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या तयारीत आहे का, असा प्रश्न रिजिजू यांना विचारण्यात आला. मात्र त्यांनी थेट होकार किंवा नकार दिला नाही. “योग्य वेळ आल्यावर सरकार माहिती देईल,” अशी भूमिका त्यांनी घेतली. याशिवाय मानसून अधिवेशन अद्याप औपचारिकरित्या समाप्त न करण्याबाबतही त्यांनी स्पष्ट केले की, संसदेला अनिश्चित काळासाठी तहकूब केल्यानंतर काही प्रसंगी त्याच अधिवेशनाला पुन्हा बोलावण्याची उदाहरणे यापूर्वीही आहेत.
रिजिजूंच्या वक्तव्यामुळे पंतप्रधान मोदींच्या पत्रकार परिषदांचा मुद्दा पुन्हा राष्ट्रीय चर्चेत आला आहे. सरकारच्या बाजूने मोदींच्या मुलाखती आणि जनतेसोबतच्या थेट संवादाचा दाखला दिला जात आहे, तर नियमित पत्रकार परिषदांमधून पत्रकारांना थेट प्रश्न विचारण्याची संधी मिळते, हा वेगळा मुद्दा आहे. त्यामुळे पुढील काळात PM मोदींच्या मीडिया संवादाची पद्धत आणि संसद अधिवेशनाबाबत सरकारची पुढील भूमिका याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष राहणार आहे.