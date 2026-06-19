'घरात माझा दर्जा मोलकरणीपेक्षाही खालचा',डॉ. मनीष गुप्ता यांनी सांगितलं खूनाचं खरं कारण; नेमं काय घडलं?

दिल्ली राजधानीतील कैलास हिल्स परिसरात 45 वर्षीय मोलकरणीच्या हत्या प्रकरणात अनेक धक्कादायक खुलासे समोर आले आहेत. या हत्येचा आरोप घरमालकावर आहे. आरोपी, डॉ. मनीष गुप्ता, व्यवसायाने डॉक्टर आहे. पोलिसांनी आरोपी डॉक्टरला अटक केली असून त्याची चौकशी सुरू आहे. जेव्हा पोलीस घटनास्थळी पोहोचले, तेव्हा आरोपी मोलकरणीच्या मृतदेहाजवळ बसला होता. पोलिसांना पाहताच त्याने, "मी आत्मसमर्पण करत आहे," असे म्हटले. पोलीस चौकशीदरम्यान, आरोपीने हत्येचे एक अत्यंत विचित्र कारण सांगितले.
प्राथमिक तपासात असे समोर आले आहे की, डॉ. गुप्ता गेल्या सुमारे 15 वर्षांपासून नैराश्यावर उपचार घेत होते. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोलकरणीला कामावरून काढून टाकण्यावरून त्यांचा नुकताच पत्नीसोबत वाद झाला होता. आरोपीची पत्नी, जी स्वतः एक आयुर्वेदिक डॉक्टर आहे, तिने मोलकरणीला कामावरून काढण्यास विरोध केला होता. तिने सांगितले की, तिच्या सासूबाई कर्करोगाशी झुंज देत असताना मोलकरणीने त्यांची काळजी घेतली होती. पीडित महिला गेल्या १५ वर्षांपासून त्या घरात काम करत होती. पोलिसांनी सांगितले की, हत्येचे शस्त्र, एक स्वयंपाकघरातील चाकू, जप्त करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात यापूर्वी काळ्या जादूचा कोन समोर आला होता. तथापि, पोलिसांनी हे नाकारले आहे. डीसीपी (आग्नेय) हेमंत तिवारी यांनी सांगितले की, काळ्या जादूच्या कोणत्याही कोनाला समर्थन देणारा कोणताही पुरावा नाही आणि त्यांनी या प्रकरणाशी संबंधित अफवा फेटाळून लावल्या. घटनेच्या वेळी डॉक्टरची पत्नी तिच्या नर्सिंग होममध्ये होती. डॉक्टरला एक मुलगा आहे, ज्याने नुकतेच १२वी उत्तीर्ण केली आहे आणि तो ग्रेटर नोएडा येथील एका खाजगी विद्यापीठातून एलएलबीचे शिक्षण घेत आहे.
एनडीटीव्हीने आरोपी डॉक्टरच्या शेजाऱ्याशी संवाद साधला, जो या क्रूर हत्येनंतरचा प्रकार पाहत होता आणि पोलिसांना माहिती देणाऱ्यांपैकी एक होता. शेजारी म्हणाले, "डॉ. गुप्ता नेहमीच एक खूप चांगले शेजारी आहेत. त्यांच्या वागणुकीबद्दल आम्हाला कधीच काही त्रास झाला नाही आणि ते कधीही मानसिकदृष्ट्या अस्थिर वाटले नाहीत. त्यांची पत्नीसुद्धा एक खूप चांगली स्त्री आहे. काही दिवसांपूर्वी आमचे त्यांच्याशी फक्त एक छोटेसे संभाषण झाले होते, केवळ सहज 'हाय-हॅलो', आणि त्यावेळी सर्व काही सामान्य वाटत होते." घटनेनंतरचे क्षण आठवून शेजारी म्हणाले, "कोणीतरी आम्हाला सांगितले की डॉ. गुप्ता यांनी हा गुन्हा केला आहे. ही माहिती मिळताच आम्ही तात्काळ पीसीआरला फोन करून पोलिसांना कळवले. या घटनेबद्दलचा संदेश सोसायटीच्या अंतर्गत ग्रुपवरही पाठवण्यात आला." डॉक्टरांच्या पूर्वीच्या कोणत्याही विचित्र वागणुकीबद्दलच्या अटकळींनाही शेजाऱ्याने फेटाळून लावले आणि सांगितले की, तसे काही घडल्याचे कोणतेही संकेत कधीच मिळाले नव्हते. पोलिसांनी सांगितले की, तपास सुरू असून आरोपीची चौकशी झाल्यावर अधिक माहिती समोर येईल.