सायकलवर 'टॉयलेट सीट' घेऊन लेकीच्या प्रवेशासाठी शाळेत आला बाप, कारण ऐकून तुमच्या डोळ्यात येईल पाणी!

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 20, 2026, 05:08 PM IST
लेकीच्या शिक्षणासाठी धडपड

Girls Education Discrimination: उत्तर प्रदेशातील बस्ती जिल्ह्यातील कलवारी भागात असलेल्या झिनकू लाल त्रिवेणी राम चौधरी इंटर कॉलेजमध्ये गेल्या 67 वर्षांपासून मुलींच्या प्रवेशावर अघोषित बंदी आहे. 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' सारख्या सरकारी योजनांचा गवगवा असतानाही ही शाळा मुलींसाठी बंदच राहिली आहे. अशी विदारक परिस्थिती असताना एका वडिलांनी आपल्या मुलीचे नाव घालण्यासाठी सायकलवर टॉयलेट सीट बांधून थेट शाळेत धडक दिली. पण व्यवस्थापनाने त्यांच्या लेकीचा प्रवेश नाकारला. काय घडलं नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया. 

वडिलांचा केविलवाणा प्रयत्न 

मुलीला प्रवेश  मिळावा म्हणून वडिल स्वतःच टॉयलेट सीट घेऊन शाळेत गेले. त्यांनी शाळा व्यवस्थापनाला विनंती केली. "शौचालय नाही म्हणून अडथळा येतोय, तर मी टॉयलेट सीट आणि आहे!, अशी भावना व्यक्त केली. तरीही शाळेच्या अधिकाऱ्यांनी प्रवेश दिला नाही. ही घटना सोशल मीडियावर व्हायरल झाली असून, शिक्षण हक्काच्या उल्लंघनाकडे लक्ष वेधले जात आहे.

शाळेचा 67 वर्षांचा इतिहास

1957 साली को-एड म्हणून मान्यता मिळालेल्या या सरकारी शाळेत कागदावर मुलींना प्रवेश मिळतो, पण प्रत्यक्षात 67 वर्षे एकही मुलीचा प्रवेश झाला नाही. 2021-22 मध्ये काही 60-70 मुलींना प्रवेश मिळाला होता, पण त्यानंतर पूर्ण बंद. शाळा व्यवस्थापनाने मुलींना रोखण्यासाठी 'बालिका शौचालय आणि भिंत नसल्याचे' बहाणे केले. पण वास्तव वेगळे आहे.

खरे कारण काय?

" शाळेत सुरक्षा आणि सोयी नाहीत, असे शाळेचे प्राचार्य आज्ञाराम चौधरी यांनी सांगितले. पण खरी गोष्ट ही आहे की, व्यवस्थापक शाळेच्या शेजारीच खासगी शाळा चालवतात. तिथे मोठ्या फी आकारल्या जातात. सरकारी शाळेत मुली आल्या तर खासगी शाळेचा धंदा बुडेल, म्हणून हा डाव आखल्याचा आरोप आहे. गरिबांच्या मुली सरकारी शिक्षणापासून वंचित राहत असून खासगी शाळेची फी भरू न शकल्याने शिक्षण सोडून देताना दिसतायत.

प्रशासनाची त्वरित कारवाई 

जिल्हा इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स (डीआयओएस) संजय सिंह यांनी प्रकरण गंभीर असल्याचे मान्य केले. यानंतर त्यांनी शाळेला नोटीस पाठवली आणि स्पष्टीकरण मागितले. तसेच चौकशीसाठी विशेष अधिकारी नेमले. या घटनेत भेदभाव सिद्ध झाल्यास शाळेची मान्यता रद्द करण्याची किंवा कायदेशीर कारवाईची धमकी दिली. "हे संविधानातील शिक्षण हक्काचे उल्लंघन आहे," असे अधिकाऱ्यांनी म्हटले.

स्थानिक लोक काय म्हणाले? 

गावातील रहिवाशी प्रभाकर यांच्यासारखे कार्यकर्ते शाळेच्या गेटवर आंदोलन करत आहेत. "मुलींच्या शिक्षणासाठी मोहीम चालवा," असे आवाहन करतात. "व्यवस्थापनाच्या मनमानीमुळे मुलींनी शिक्षण सोडले.", असे अनेक गावकरी आणि विद्यार्थिनी सांगतात. समाजकार्यकर्ते याला 'नियोजित कट' म्हणतायत. तर बेटी बचाओ योजनेची पोलखोल होत असल्याचेही सांगितले जात आहे.

सामाजिक परिणाम काय? 

ही घटना केवळ एका शाळेची नाही, तर ग्रामीण भागातील मुलींच्या शिक्षणातील भेदभावाची आहे. गरिबी आणि लिंगभेदामुळे हजारो मुली शिक्षणापासून दूर जातात. त्यामुळे आता तरी प्रशासनाने कठोर पावले उचलली पाहिजेत. शौचालय बांधणे, भिंत उभारणे आणि मुलींचा प्रवेश सुरू करणे, या हक्काच्या गोष्टी केल्या पाहिजेत. अन्यथा 'बेटी पढ़ाओ'चे नारे फक्त कागदावरच राहतील. या प्रकरणाने पूर्ण जिल्ह्यात चर्चा सुरू झाली असून, मुलींच्या शिक्षणासाठी नवीन लढा सुरू झाला आहे.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

