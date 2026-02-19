Supreme Court : आर्थिक स्थिती बिकट तरी मोफत योजनांच्या खैराती का?; महाराष्ट्रासह इतर राज्यांवर सर्वोच्च न्यायालय संतापले

Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयात तामिळनाडूच्या एका वीज कंपनीशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणीदरम्यान तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. निवडणूक काळात राजकीय पक्षांकडून जनतेला मोफत सुविधांची खैरात वाटली जाते, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रासह इतर राज्यांवर संताप व्यक्त केला आहे. निवडणूक काळात महाराष्ट्रामध्ये लाडकी बहीण योजना अतिशय महत्त्वाची ठरली. महायुतीच्या विधानसभा निवडणुकीच्या विजयामध्ये लाडकी बहीण योजनेचा मौलाचा वाटा आहे. पण या लोकप्रिय आणि मोफत योजनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले, राज्यांची आर्थिक स्थिती बिकट असताना, शिवाय कर्जाचा डोंगर वाढत असतानाही मोफत योजनांची खैराती का वाटल्या जातात?, असा सवाल त्यांनी विचारला. ते पुढे म्हणाले की, सरकारने मोफत गोष्टी वाटण्याऐवजी रोजगार निर्मिती करण्यावर अधिक भर दिला पाहिजे, जेणेकरुन लोक स्वावलंबी होण्यास हातभार लागेल. सर्वोच्च न्यायालय संताप व्यक्त करत म्हणाले की, जर सरकारे मोफत वीज, मोफत पैसे किंवा इतर सोयी - सुविधा वाटत राहिली तर याचा खर्च कोण उचलणार आहे? तर या फ्रीबीजचा अंतिम बोजा हा प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या सामान्य जनतेवरच पडतो आणि हा जनतेच्या पैशांचा गैरवापर होत असल्याची नाराजी न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात तामिळनाडूमधील एका वीज कंपनीच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे. तामिळनाडूमधील एका वीज कंपनीने वीज दराबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोकले आहे. या कंपनीने सांगितलं की, त्यांनी विजेचे दर निश्चित केले होते पण सरकारने नंतर वीज मोफत देण्याबद्दल जाहीर केलं.
या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न विचारला की, राज्यात सधन व्यक्ती किंवा मोठे जमीनदारही वीज वापरतात. श्रीमंत लोकांना कशाला हवेत मोफत सेवा. त्यांच्याकडून वीजेच्या वापरासाठीचे पैसे का घेतले जात नाही? सर्वोच्च न्यायालयने ठणकावून सांगितलं की, जर तुम्हाला सुविधा पाहिजे असेल तर त्यासाठी पैसे मोजावेच लागतील.
न्यायालय पुढे म्हणाले की, आजही समाजात काही लोक खरोखरच गरीब आहेत आणि त्यांना शिक्षण किंवा अन्य मूलभूत गरजा पूरवता येत नाहीत. अशास्थिती राज्यसरकाने या लोकांना मदत करायला पाहिजे. हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे, असंही त्यांनी ठणकावून सांगतिलं. पण सध्याच्या 'फ्रीबीज' संस्कृतीमध्ये गरजूंपेक्षा ज्यांना गरज नाही असे लोकं या सुविधांचा लाभ घेत असल्याच निरिक्षणातून समोर आलं आहे, हे संपातजनक बाब आहे.