Marathi News
  • Marathi News
  • भारत
  Supreme Court : आर्थिक स्थिती बिकट तरी मोफत योजनांच्या खैराती का?; महाराष्ट्रासह इतर राज्यांवर सर्वोच्च न्यायालय संतापले

Supreme Court : आर्थिक स्थिती बिकट तरी मोफत योजनांच्या खैराती का?; महाराष्ट्रासह इतर राज्यांवर सर्वोच्च न्यायालय संतापले

Supreme Court : निवडणुकीपूर्वी मोफत खैरात वाटप करण्यात येतो, यावरुन महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने महत्त्वाची टिप्पणी दिली आहे.

नेहा चौधरी | Updated: Feb 19, 2026, 04:03 PM IST
Supreme Court : आर्थिक स्थिती बिकट तरी मोफत योजनांच्या खैराती का?; महाराष्ट्रासह इतर राज्यांवर सर्वोच्च न्यायालय संतापले

Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयात तामिळनाडूच्या एका वीज कंपनीशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणीदरम्यान तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. निवडणूक काळात राजकीय पक्षांकडून जनतेला मोफत सुविधांची खैरात वाटली जाते, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रासह इतर राज्यांवर संताप व्यक्त केला आहे. निवडणूक काळात महाराष्ट्रामध्ये लाडकी बहीण योजना अतिशय महत्त्वाची ठरली. महायुतीच्या विधानसभा निवडणुकीच्या विजयामध्ये लाडकी बहीण योजनेचा मौलाचा वाटा आहे. पण या लोकप्रिय आणि मोफत योजनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. 

आर्थिक स्थिती बिकट तरी मोफत योजनांच्या खैराती का?

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले, राज्यांची आर्थिक स्थिती बिकट असताना, शिवाय कर्जाचा डोंगर वाढत असतानाही मोफत योजनांची खैराती का वाटल्या जातात?, असा सवाल त्यांनी विचारला. ते पुढे म्हणाले की, सरकारने मोफत गोष्टी वाटण्याऐवजी रोजगार निर्मिती करण्यावर अधिक भर दिला पाहिजे, जेणेकरुन लोक स्वावलंबी होण्यास हातभार लागेल. सर्वोच्च न्यायालय संताप व्यक्त करत म्हणाले की, जर सरकारे मोफत वीज, मोफत पैसे किंवा इतर सोयी - सुविधा वाटत राहिली तर याचा खर्च कोण उचलणार आहे? तर या फ्रीबीजचा अंतिम बोजा हा प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या सामान्य जनतेवरच पडतो आणि हा जनतेच्या पैशांचा गैरवापर होत असल्याची नाराजी न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. 

काय आहे नेमकं प्रकरण?

सर्वोच्च न्यायालयात तामिळनाडूमधील एका वीज कंपनीच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे. तामिळनाडूमधील एका वीज कंपनीने वीज दराबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोकले आहे. या कंपनीने सांगितलं की, त्यांनी विजेचे दर निश्चित केले होते पण सरकारने नंतर वीज मोफत देण्याबद्दल जाहीर केलं. 

या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न विचारला की, राज्यात सधन व्यक्ती किंवा मोठे जमीनदारही वीज वापरतात. श्रीमंत लोकांना कशाला हवेत मोफत सेवा. त्यांच्याकडून वीजेच्या वापरासाठीचे पैसे का घेतले जात नाही? सर्वोच्च न्यायालयने ठणकावून सांगितलं की, जर तुम्हाला सुविधा पाहिजे असेल तर त्यासाठी पैसे मोजावेच लागतील. 

न्यायालय पुढे म्हणाले की, आजही समाजात काही लोक खरोखरच गरीब आहेत आणि त्यांना शिक्षण किंवा अन्य मूलभूत गरजा पूरवता येत नाहीत. अशास्थिती राज्यसरकाने या लोकांना मदत करायला पाहिजे. हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे, असंही त्यांनी ठणकावून सांगतिलं. पण सध्याच्या 'फ्रीबीज' संस्कृतीमध्ये गरजूंपेक्षा ज्यांना गरज नाही असे लोकं या सुविधांचा लाभ घेत असल्याच निरिक्षणातून समोर आलं आहे, हे संपातजनक बाब आहे. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

