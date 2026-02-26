English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  भारत
  Gold-Silver Rate : सोन्याने गिरवला चांदीचा पाढा, दर धाडकन पडले; खरेदीची योग्यवेळ?

Gold Silver Price : सोने-चांदी खरेदी करण्यासाठी हे योग्य दर आहेत का? गेल्या तीन आठवड्यापासून वाढलेल्या सोन्यात घसरण पाहात आहोत. सोन्याचे दर का कमी होत आहेत? सोन्यापाठोपाठ चांदी देखील कमी झाली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 26, 2026, 08:24 AM IST
Gold Silver Price Today: अमेरिकेत टॅरिफवरून पुन्हा तणाव निर्माण झाला आहे आणि इराणशी युद्ध वाढण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे सोने आणि चांदीच्या किमतीत चढ-उतार सुरूच आहेत. काल वाढणारे आणि गेल्या तीन आठवड्यांपासून विक्रम प्रस्थापित करणारे सोने आज घसरले आहे. मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर सोन्याचे भाव 0.25% ने घसरले. चांदीच्या किमती 2.12% ने घसरल्या. होळीपूर्वी सोन्याच्या किमतीत झालेल्या घसरणीमुळे लोकांना खरेदी करण्याची संधी मिळाली आहे.

26 फेब्रुवारी रोजी, मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर 2 एप्रिल 2026 रोजी एक्सपायरी डेट असलेल्या सोन्याचा भाव ₹1204 ने घसरून ₹160394 प्रति 10 ग्रॅम झाला. 5 मार्च 2026 रोजी एक्सपायरी डेट असलेल्या चांदीचा भाव ₹263917 प्रति किलोग्रॅम झाला. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनच्या मते, स्थानिक बाजारात 24 कॅरेट ते 18 कॅरेटपर्यंतच्या सोन्याच्या किमती स्वस्त झाल्या आहेत.

24 कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम 159503 वरून प्रति 10 ग्रॅम 159241वर आली. 22 कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम 245865 वरून प्रति 10 ग्रॅम 145856 वर आली. 18 कॅरेट सोन्याची किंमत आज प्रति १० ग्रॅम ११९,४३१ वरून प्रति १० ग्रॅम २६६,५३५ वरून प्रति २६२,९१२ वर आली.

 अचानक स्वस्त का झालं?

आंतरराष्ट्रीय बाजार, जागतिक व्यापार आणि बाजारातील भावना यासारख्या घटकांवर अवलंबून सोने आणि चांदीच्या किमती चढ-उतार होतात. आज जागतिक बाजारातील दबाव आणि गुंतवणूकदारांच्या नफा-वसुलीमुळे सोन्याच्या किमतीत घसरण झाली. अमेरिकेच्या टॅरिफबाबत अनिश्चितता कायम आहे. सर्वांचे लक्ष अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदर निर्णयांवर आहे. दोन्ही धातूंमध्ये अलिकडच्याच तेजीनंतर, जागतिक बाजारपेठेतील गुंतवणूकदारांनी नफा-वसुली सुरू केली आहे, ज्यामुळे किमतींमध्ये घट झाली आहे.

सोने आता घसरेल की महाग होईल?

नफा बुकिंगमुळे सोने आणि चांदीचे दर घसरले असले तरी, त्यांची किंमत वाढण्याची शक्यता आहे. सध्याची जागतिक परिस्थिती, अमेरिका आणि इराणमधील तणाव आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांचे शुल्काबाबतचे धोरण अद्याप पूर्णपणे उघड न झालेले पाहता, सोने आणि चांदीमध्ये अस्थिरता दिसून येईल. सुरक्षित आश्रय शोधणारे गुंतवणूकदार सोने आणि चांदी खरेदी करतील, ज्यामुळे मागणी वाढल्यामुळे किंमती वाढतील. दरम्यान, कधीकधी नफा बुकिंगमुळे किमतीत थोडीशी सुधारणा होऊ शकते.

सोने खरेदी करण्याची ही योग्य वेळ आहे का?

बहुतेक बाजार तज्ञांचा असा विश्वास आहे की सोने आणि चांदी खरेदी करण्याची रणनीती कमी प्रमाणात अवलंबली पाहिजे. जर तुमचे लग्न जवळ येत असेल आणि तुम्हाला दागिने खरेदी करायचे असतील तर हप्त्यांमध्ये खरेदी करणे चांगले. सोने आणि चांदीच्या दररोजच्या चढ-उतारांच्या किमती लक्षात घेऊन हे करणे चांगले. तथापि, जर तुम्ही गुंतवणूकदार असाल तर गुंतवणूक करण्यापूर्वी बाजार तज्ञाचा सल्ला घ्या.

या वर्षी सोने किती महाग झाले?

गेल्या वर्षी, 2025 मध्ये, सोन्याच्या किमतीत 57000 रुपयांनी वाढ झाली होती, तर चांदीच्या किमतीत अंदाजे 150000 रुपयांनी वाढ झाली होती. या वर्षी, 2026 मध्ये, सोन्याच्या किमतीत 26000 रुपयांनी आणि चांदीच्या किमतीत 36000 रुपयांनी वाढ झाली आहे.

