/अमित शाह अचानक शांत का? देशात काहीतरी मोठं होणार? ‘चिकन नेक’पासून ‘प्रहार’पर्यंत हालचाली!

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या गेल्या काही दिवसांतील बैठकांकडे पाहिल्यास राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमाव्यवस्था, घुसखोरी, दहशतवाद आणि अंतर्गत राजकारणाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे विषय एकाच वेळी त्यांच्या अजेंड्यावर असल्याचे दिसते. त्यामुळे त्यांच्या शांत भूमिकेवरून विविध राजकीय चर्चा सुरू आहेत. मात्र, यामागे नेमका कोणता मोठा निर्णय आहे, याची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही.
24 ऑगस्ट 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीती परिषदेच्या उद्घाटनावेळी अमित शाह यांनी भारताच्या पहिल्या व्यापक दहशतवादविरोधी धोरणाला म्हणजेच ‘प्रहार’ डॉक्ट्रिनला विशेष महत्त्व दिले. या चौकटीत दहशतवाद आणि कट्टरतावादासोबतच अमली पदार्थांची तस्करी, बेकायदेशीर घुसखोरी, सायबर गुन्हे, समुद्री सुरक्षा, माहिती युद्ध आणि जैवसुरक्षा यांसारख्या नव्या धोक्यांचाही विचार केला जात आहे. विविध सुरक्षा यंत्रणांमधील माहिती आणि समन्वय अधिक मजबूत करणे हा त्यामागील महत्त्वाचा उद्देश आहे.
याआधी 22 ऑगस्टला अमित शाह यांनी सिलीगुडी कॉरिडॉरच्या सुरक्षेचा आढावा घेतला. भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांना देशाच्या उर्वरित भागाशी जोडणारा हा अरुंद भूभाग ‘चिकन नेक’ म्हणून ओळखला जातो. या भागाचे सामरिक महत्त्व मोठे असल्याने येथे सुरक्षा, पायाभूत सुविधा आणि सीमाव्यवस्थेवर केंद्राचा विशेष भर आहे. शाह यांनी या भागाला अधिक सुरक्षित करण्यासाठी सुरक्षा ग्रिडची योजना मांडली.
सिलीगुडी परिसराच्या सुरक्षेसाठी धुबरी, किशनगंज आणि चोपडा या भागांना जोडणाऱ्या त्रिकोणी सुरक्षा ग्रिडची माहिती शाह यांनी दिली. या व्यवस्थेमुळे संवेदनशील परिसरात देखरेख, सुरक्षा यंत्रणांची उपस्थिती आणि प्रशासकीय नियंत्रण मजबूत करण्याचा प्रयत्न आहे. ‘तीस्ता प्रहार’सारख्या लष्करी सरावांमधूनही या भागातील सुरक्षा तयारीची चाचणी घेतली जात आहे.
सिलीगुडी कॉरिडॉरच्या बैठकीत अतिक्रमण रोखणे आणि बेकायदेशीर घुसखोरीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. हा भाग राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असल्याने तेथील लोकसंख्यात्मक बदल, सीमाव्यवस्था आणि प्रशासन याकडे केंद्राचे लक्ष आहे. याच पार्श्वभूमीवर सीमा सुरक्षा अधिक मजबूत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
सिलीगुडी दौऱ्यात गोरखा समुदायाच्या दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्नावरही महत्त्वाची पावले उचलण्यात आली. गृहमंत्रालयाने माजी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पंकज कुमार सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती संविधानाच्या चौकटीत गोरखा प्रश्नावर कायमस्वरूपी राजकीय तोडगा काढण्यासाठी व्यापक आराखडा तयार करणार आहे.
मणिपूरमध्ये आगामी जनगणनेच्या पार्श्वभूमीवर NRCचा मुद्दाही चर्चेत आहे. या विषयावर अमित शाह यांनी मणिपूरचे माजी मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह यांची भेट घेतल्याचे वृत्त आहे. जनगणना आणि नागरिकत्वाशी संबंधित प्रश्न गृह मंत्रालयाच्या कार्यक्षेत्राशी जोडलेले असल्याने या हालचालींनाही व्यापक अंतर्गत सुरक्षा धोरणाच्या संदर्भात पाहिले जात आहे. मात्र, यावरून तातडीने कोणता निर्णय होणार आहे, असे म्हणणे घाईचे ठरेल.
अमित शाह यांच्या अलीकडील कार्यक्रमांची मालिका पाहता राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विविध आघाड्यांवर केंद्र सरकार सक्रिय असल्याचे स्पष्ट दिसते. ‘प्रहार’ डॉक्ट्रिन, सिलीगुडी कॉरिडॉरची सुरक्षा, सीमाव्यवस्था, घुसखोरी, गोरखा प्रश्न आणि मणिपूरमधील NRCसारखे मुद्दे एकाच काळात चर्चेत आले आहेत. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठ्या निर्णयाबाबत अंदाज बांधले जात आहेत. मात्र अधिकृत घोषणा होईपर्यंत याला संभाव्य राजकीय संकेत किंवा विश्लेषण म्हणूनच पाहणे योग्य आहे; कोणतीही आगामी कारवाई निश्चित झाल्याचे पुरावे सध्या उपलब्ध नाहीत.