/Explained : भारतात राहत असूनही या समुदायांना जनगणनेतून का वगळले जाते? त्यांची घरे नेमकी आहेत तरी कुठे?

जेव्हा आपल्याला इंटरनेट किंवा तंत्रज्ञानापासून दूर जायचे असल्यास त्यावेळी आपण अनेकदा गुप्त जागा असलेले ठिकाण शोधतो. रोजची गर्दी किंवा मोबाईलचा संपर्क ज्याठिकाणी नसेल अशा ठिकाणी जाणे पसंत करतो. पण तुम्हाला माहिती आहे का? भारतात अजूनही एक असा समुदाय आहे जो आधुनिक समाजापासून पूर्णपणे वेगळे जीवन जगतात. देशाच्या सामेमध्ये राहत असले तरी या लोकांचा बाहेरील जगाशी कोणताही संपर्क नाही, ते तंत्रज्ञान त्याचबरोबर इंटरनेटशी जोडलेले नाहीत. पण आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल असे का?
भारतात राहुनही हा समुदाय भारताचा भाग नाही असे म्हंटले तरी वावगे ठरणार नाही. म्हणूनच त्यांचा सामान्य सरकारी जनगणनेच्या प्रक्रियेतही समावेश केला जात नाही. हे लोक कोण आहेत आणि त्यांचे जग कसे आहे? अंदमान आणि निकोबार बेटांवर एक असा समुदाय ज्यांची लोकसंख्येची संपूर्ण आणि अचूक माहिती सरकारकडे देखील उपलब्ध नाही. पण भारतीय लोकसंख्येचा मोठा भाग हा दर दहा वर्षांनी नोंदवला जातो त्यामुळे हा समुदाय म्हणजे नॉर्थ सेंटिनेल बेटावर राहणारे सेंटिनेली लोक. हे नागरिक त्यांचे जीवन हे एकांतवास आणि सर्व प्रकारच्या संपर्कांपासून पूर्णपणे वेगळे राहणे पसंत करतात.
अंदमान आणि निकोबार बेटांचा एक भाग उत्तर सेंटिनेल बेट हे अंदाजे 60 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ व्यापते. या बेटावर राहणारा हा समुदाय जगामधील सर्वात वेगळ्या पडलेल्या जमातींपैकी एक या समुदायाची गणना केली जाते. यावर वर्षानुवर्ष त्यांच्या इतिहासावर त्याचबरोबर उत्पत्तीवर असंख्य वैज्ञानिक अभ्यास देखील करण्यात आले आहेत. पण समुदायाचा सरकारशी थेट संपर्क राहिलेला नाही. तेथील लोकांशी मर्यादित संपर्क राहिला आहे, यामुळेच त्यांच्या वास्तविक लोकसंख्येचे अंदाज वेगवेगळे आहेत. या बेटावर राहणाऱ्या लोकांचा बाहेरील जगाशी संपर्क साधण्यामध्ये किंवा ठेवण्यात कोणताही रस नाही, त्यामुळे तेथील लोक हे शिकार करणे, मासेमारी करणे त्याचबरोबर वनसंपत्तीवर आपला उदरनिर्वाह करणे अशा प्रकारचे जीवन जगणे पसंत करतात.
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सेंटिनेली लोक किनारपट्टीच्या भागात मासेमारीसाठी लहान बोटी वापरतात आणि पारंपरिकरित्या धनुष्यबाणाने शिकार करतात. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि घराबाहेरील जीवनाशी त्यांचा संपर्क जवळजवळ नाहीच. उत्तर सेंटिनेल बेट हे भारताच्या अंदमान आणि निकोबार बेटांचा भाग मानले जाते. या बेटाचे क्षेत्रफळ फक्त 60 चौरस किलोमीटर आहे. काही अहवालानुसार, हा समुदाय गेल्या 55000 वर्षांपासून या बेटावर राहत आहे. शिवाय, वैज्ञानिकदृष्ट्या, त्यांना आफ्रिकेतून स्थलांतरित झालेल्या पहिल्या मानवी प्रजातीचे थेट वंशज मानले जाते.
सेंटिनेली लोक आजही पूर्णपणे शिकार आणि वनोपज गोळा करण्यावर अवलंबून आहेत. भारत सरकार देशामधील प्रत्येक शहरात, राज्यात नागरिकाची गणना करण्यासाठी दर दहा वर्षांनी जनगणना करत असते. पण जनगणना अधिकारी अद्याप या बेटावर पोहोचू शकलेले नाहीत असे सांगण्यात आले आहे. या बेटांवरील राहत असलेल्या समुदायातील लोकांना मानवी अस्तित्व अजिबात आवडत नाही आणि म्हणूनच त्यांची एकूण लोकसंख्या अज्ञात आहे.
जेव्हा भारतातील जनगणना प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे, तेव्हा या समुदायाची गणना का केली जात नाही? याचे मुख्य कारण सरकारी धोरण आहे. सेंटिनेली समुदायाला बाहेरील जगाशी संपर्क टाळण्यासाठी नॉर्थ सेंटिनेल बेट हा एक प्रतिबंधित प्रदेश आहे. प्रशासनाने बेटाजवळ न जाण्याचे आणि समुदायाच्या जीवनात हस्तक्षेप न करण्याचे धोरण फार पूर्वीपासून अवलंबले आहे.