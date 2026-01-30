Shaheed Diwas 2026: हुतात्मा दिवस 3 वेगवेगळ्या दिवशी का असतो? 99% भारतीयांना माहितच नसेल 'हे' कारण

Importance of Martyrs Day in India: हुतात्मा दिन हा भारतासाठी अत्यंत भावनिक आणि प्रेरणादायी दिवस आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी, सुरक्षेसाठी आणि सन्मानासाठी ज्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली, त्या सर्व वीरांना नमन करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो. भारतात हुतात्मा दिवस एकदाच नाही तर वर्षातून 3 वेगवेगळ्या तारखांना पाळला जातो. प्रत्येक तारखेला वेगळा इतिहास आणि वेगळे बलिदान जोडलेले आहे. शहीद दिवस हा केवळ आठवण ठेवण्याचा दिवस नसून, त्याग, देशभक्ती आणि कर्तव्याची जाणीव करून देणारा दिवस आहे. या दिवशी देशभरात विविध कार्यक्रम, मौन पाळणे आणि श्रद्धांजली अर्पण करून शहीदांना मानवंदना दिली जाते.
30 January हुतात्मा दिवसाचा इतिहास
30 January हा दिवस महात्मा गांधी यांच्या पुण्यतिथीमुळे हुतात्मा दिवस म्हणून ओळखला जातो. 1948 मध्ये याच दिवशी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची हत्या झाली होती. त्यामुळे हा दिवस संपूर्ण देशासाठी दुःखद आठवण ठरला. दरवर्षी 30 January रोजी गांधीजींच्या सत्य, अहिंसा आणि शांततेच्या विचारांना उजाळा दिला जातो. 2026 मध्ये गांधीजींची 78 वी पुण्यतिथी साजरी होणार आहे. या दिवशी देशभरात प्रार्थना सभा, मौन पाळणे आणि श्रद्धांजली कार्यक्रम आयोजित केले जातात.
23 March हुतात्मा दिवसाचे महत्त्व
23 March हा दिवस क्रांतिकारक भगतसिंग, राजगुरु आणि सुखदेव यांच्या बलिदानासाठी ओळखला जातो. 1931 मध्ये ब्रिटिश सरकारने लाहोर कट प्रकरणात या तिघांना फाशी दिली होती. त्यांच्या धैर्याने आणि देशप्रेमाने भारतीय तरुणांमध्ये स्वातंत्र्याची ज्वाला पेटवली. आजही 23 March रोजी त्यांच्या त्यागाची आठवण करून देशभक्तीची भावना अधिक मजबूत केली जाते.
21 October हुतात्मा दिवस
21 October हा दिवस Police Martyrs Day म्हणून ओळखला जातो. 1959 मध्ये लडाखच्या Hot Spring भागात झालेल्या हल्ल्यात 10 पोलिस जवान हुतात्मा झाले होते. देशाच्या सीमांचे आणि अंतर्गत सुरक्षेचे रक्षण करताना पोलिसांनी दिलेल्या बलिदानाचा सन्मान या दिवशी केला जातो.
हुतात्मा दिवस आपल्याला देशासाठी काहीतरी करण्याची प्रेरणा देतो. या वीरांच्या त्यागामुळेच आज आपण सुरक्षित आणि स्वतंत्र भारतात श्वास घेत आहोत. वेगवेगळ्या तारखांना साजरा होणारा शहीद दिवस भारताच्या इतिहासातील अमर बलिदानांची आठवण कायम जिवंत ठेवतो.