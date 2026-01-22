जिथं उच्चशिक्षण, चांगल्या नोकरीची स्वप्न पाहतात त्याच IIT मध्ये मागील 5 वर्षांत 'इतक्या' विद्यार्थ्यांनी संपवलं आयुष्य, कारण काय?

IIT Students Mental Health : भारतात जेव्हाजेव्हा अग्रगणी शैक्षणिक संस्थांचा उल्लेख होतो, तेव्हातेव्हा काही नावं हमखास या यादीत पुढे येतात. त्यातलंच एक नाव म्हणजे IIT. भारतातील ही एक अशी शैक्षणिक संस्था आहे, जिथं शिक्षण घेण्याचं अनेकांचच स्वप्न असतं. या शिक्षणसंस्थेतून उच्चशिक्षण घेऊन आज जागतिक स्तरावर बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी नावलौकिक मिळवला आहे. मात्र या नाण्याची आणखी एक बाजूसुद्धा आहे, जी नाकारता येत नाही. काय आहे ही बाजू?
आयआयटीमध्ये विद्यार्थी उच्चशिक्षणासाठी येतात, स्वप्नपूर्तीच्या दिशेनं वाटचाल सुरू करतात. मात्र त्यांच्या याच प्रवासात काही अशी अनपेक्षित वळणंही येतात जेव्हा याच विद्यार्थ्यांपैकी काहीजण आयुष्यात अगदी टोकाचं अर्थात आत्महत्येपर्यंतचंही पाऊल उचलतात. कानपूर आयआयटीमध्ये नुकतीच एका विद्यार्थ्यानं आत्महत्या केली आणि पुन्हा एकदा या शैक्षणिक संस्थांमधघ्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला. मागील पाच वर्षांच्या आकडेवारीवर लक्ष घालायचं झाल्यास, सरासरी 12 हून अधिक विद्यार्थ्यांनी आयुष्य संपवण्यापर्यंतचं टोक गाठलं आहे.
'ग्लोबल आयआयटी अॅल्युमनाय सपोर्ट ग्रुप'च्या आकडेवारीतून चिंतेत भर टाकणारा तपशील समोर येत आहे. या आकडेवारीनुसार 2021 जानेवारी आणि 2025 डिसेंबर दरम्यान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी म्हणजेच IIT किमान 65 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली. मागील दोन वर्षात हा आकडा 30 इतका होता. ज्यामुळं आता संस्थेची जबाबदारी आणि उत्तरदायित्वावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
अहवालानुसार आत्महत्या करणारे विद्यार्थी पदवी शिक्षण घेणारे, पदव्युत्तर शिक्षण घेणारे किंवा एखाद्या संशोधनपर अभ्यासक्रमाकत सहभागी होते. सहसा अशा प्रकरणांमध्ये व्यक्तिगत किंवा शैक्षणित तणावाची कारणं दिली जातात. मात्र, यामुळं दाहक वास्तव मागे पडतं असंच येथील विद्यार्थी संघटना आणि माजी विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे. एक असं वास्तव, जिथं सातत्यानं मूल्यांकर, प्रतिस्पर्धा, जातियवाद, भाषावादावर आधारित भेदभाव अशा अनेक समस्या इथं दुर्लक्षितच राहतात.
फॅकल्टी सदस्यांनीही वॉर्निग सिग्नल अर्थात इशाऱ्यांकडे अनेकदा दुर्लक्ष झाल्याची बाब मान्य केल्याची माहिती समोर आली असून, परिस्थिती अधिक गंभीर वळणावर येताच त्याकडे लक्ष दिलं जातं ही बाब अधोरेखित करण्यात आली. या साऱ्यामध्ये आयआयटीत वाढच्या मृत्यूंचा आकडा एक मोठं संकट असल्याचं स्पष्ट होत आहे.
माजी विद्यार्थ्यांचं मत काय?
गेल्या दोन वर्षांची आकडेवारी पाहिल्यास IIT कानपूरमध्ये सर्वाधिक कँम्पस केसची नोंद करण्यात आली. ज्याला अनुसरून या घटनांवर संस्थेनं उत्तरं द्यावीत अशी मागणी माजी विद्यार्थी करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानंही या प्रकरणामध्ये लक्ष घालत मानसिक आरोग्यसंदर्भातील समस्या दूर करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापनाही केली आहे. हल्लीच कानपूरमध्ये 25 वर्षीय संशोधन अभ्यासक्रमातील स्वरुप ईश्वरम यानं आत्महत्या केल्याचं वृत्त समोर आलं. हॉस्टेलच्या इमारतीवरून उडी मारून त्यानं आयुष्य संपवलं आणि यामागे अभ्यासाचा वाढता ताण, मानसिक तणाव ही कारणं समोर आली. 2024 च्या एका अहवालातून समोर आलेल्या माहितीनुसार जवळपास 55 टक्के विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांमागे मानसिक अस्थैर्यासारखी कारणं आणि तत्सम समस्या असतात ही बाब समोर आली.
(वरील माहिती अहवालातील आकडेवारीवर आधारित असून, आत्महत्या किंवा तत्सम कृत्यांचे विचार, मानसिक अस्थैर्य आणि यासारख्या अडचणी वाटत असल्यास समुपदेशांसाठी 9152987821 या सरकारी हेल्पलाईनवर संपर्क साधा.)