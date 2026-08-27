/नेपाळच्या महापुराने भारताची चिंता कशी वाढवलीय? अचानक रौद्र रुप कसं घेतलं? सॅटेलाइट इमेजने दाखवली हादरवणारी खरी कारणं!

नेपाळ-तिबेट सीमेवर 26 ऑगस्ट 2026 रोजी आलेल्या अतिशय वेगवान फ्लॅश फ्लडने मोठी हानी केली. सुरुवातीला या महापुरामागे मुसळधार पाऊस किंवा भूकंप असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र, आता सॅटेलाइट फोटोच्या विश्लेषणातून या आपत्तीमागे हिमनदीचा मोठा भाग कोसळणे आणि त्यातून निर्माण झालेला आईस बर्फ-खडक हिमस्खलन हा प्रमुख घटक असू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. या घटनेचा परिणाम नेपाळपुरता मर्यादित न राहता भारतातील सीमावर्ती भागांसाठीही चिंता वाढवणारा आहे.
नेपाळच्या रसुवा जिल्ह्यातील ल्हेंडे नदी परिसरात अचानक प्रचंड वेगाने पाणी, चिखल, दगड आणि गाळ वाहू लागला. हा प्रवाह पुढे भोटेकोशी आणि त्रिशूली नदीच्या प्रणालीत पोहोचला. डाउनस्ट्रीम भागातील गाल्छी येथे अवघ्या 30 मिनिटांत नदीची पाणीपातळी तब्बल 9 मीटरपर्यंत वाढल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे ही पारंपरिक पावसामुळे होणारी पूरस्थिती नसून अत्यंत कमी वेळात निर्माण झालेला फ्लॅश फ्लड होता.
प्लॅनेट लॅब्सच्या आधी आणि नंतरच्या सॅटेलाइट फोटोंची तुलना केल्यानंतर या घटनेचे स्वरूप अधिक स्पष्ट झाले. आधी हिरव्यागार दिसणाऱ्या डोंगर उतारावर पूरानंतर मोठ्या प्रमाणात तपकिरी गाळ, दगड आणि मलबा पसरलेला दिसतो. तज्ज्ञांच्या मते, सुमारे 5,200 मीटर उंचीवर असलेल्या हिमनदीचा खालचा भाग तुटून सुमारे 1,200 मीटर खाली दरीत कोसळला. या कोसळण्यासोबत मोठ्या प्रमाणात बर्फ, खडक आणि गाळ खाली आला असण्याची शक्यता आहे.
नेपाळच्या अधिकाऱ्यांनी या घटनेच्या काही मिनिटे आधी परिसरात भूकंपीय हालचाल झाल्याचा उल्लेख केला आहे. त्यामुळे भूकंपामुळे हिमनदी किंवा पर्वतीय उतार अस्थिर झाला का, याचा तपास सुरू आहे. मात्र, या टप्प्यावर भूकंपच महापुराचे निश्चित कारण होते, असे म्हणता येणार नाही. उलट, काही भूकंपीय संकेत हे हिमनदी आणि मलबा कोसळल्यामुळे निर्माण झाले असण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे भूकंप, हिमनदीचा ढासळलेला भाग आणि मलब्याचा प्रवाह यातील नेमका संबंध अद्याप तपासाधीन आहे.
सॅटेलाइट चित्रांमध्ये आणखी एक महत्त्वाचा संकेत मिळाला आहे. आपत्तीच्या आदल्या 24 तासांत परिसरातील काही हिमनद्या मोठ्या प्रमाणात बर्फाने झाकलेल्या होत्या; मात्र त्यानंतर त्या तुलनेने उघड्या बर्फाच्या स्वरूपात दिसल्या. यावरून त्या काळात तापमान तुलनेने जास्त असण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली. हवामान बदलामुळे हिमालयातील हिमनद्या वेगाने वितळत आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या माहितीनुसार, नेपाळने गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळात जवळपास एक-तृतीयांश बर्फ गमावला आहे आणि मागील दशकात हिमनद्या वितळण्याचा वेग त्याआधीच्या दशकाच्या तुलनेत 65 टक्क्यांनी वाढला होता.
या घटनेला साधा नदीपूर म्हणणे अपुरे ठरेल. तज्ज्ञांनी याला बर्फ-खडक हिमस्खलन म्हणजे बर्फ, दगड, माती आणि गाळाचा अत्यंत वेगवान लोंढा असे संबोधले आहे. वरच्या भागातून मोठा बर्फाचा आणि खडकांचा ढिगारा खाली आल्याने नदीचा प्रवाह अचानक अडथळला किंवा बदलला असण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर साचलेले पाणी आणि मलबा प्रचंड वेगाने खाली झेपावला. अशा परिस्थितीत पारंपरिक पूर इशारा मिळण्यापूर्वीच नदीकाठच्या वस्त्यांना धोका निर्माण होतो.
नेपाळमधील हिमालयीन नद्या पुढे भारतात येतात. त्यामुळे नेपाळच्या पर्वतीय भागात अचानक मोठा पाण्याचा किंवा मलब्याचा प्रवाह निर्माण झाल्यास त्याचा परिणाम भारतातील नदीखोऱ्यांवर होऊ शकतो. विशेषतः उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील सीमावर्ती व नदीकाठच्या भागांवर लक्ष ठेवले जात आहे. भारत सरकारने परिस्थितीवर लक्ष ठेवत उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली असून, संभाव्य परिणाम होऊ शकणाऱ्या सीमावर्ती भागात NDRFला सतर्क ठेवण्यात आले आहे.
नेपाळमधील ही घटना एका व्यापक पर्यावरणीय बदलाकडे लक्ष वेधते. हिंदुकुश-हिमालयीन प्रदेशात पूर, भूस्खलन, हिमस्खलन आणि दुष्काळ यांची वारंवारता व तीव्रता वाढत असल्याचे तज्ज्ञ संस्थांनी नमूद केले आहे. हवामान बदलामुळे हिमनद्या वितळणे, पर्वतीय उतार अस्थिर होणे आणि नदीखोऱ्यांमध्ये अचानक मोठ्या प्रमाणात पाणी व गाळ पोहोचणे यामुळे भविष्यात अशा आपत्तींचा धोका वाढू शकतो. त्यामुळे केवळ पूर आल्यानंतर मदत करण्याऐवजी सॅटेलाइट मॉनिटरिंग, ग्लेशियर आणि हिमतालांचे निरीक्षण, स्थानिक अलर्ट सिस्टीम आणि भारत-नेपाळ सीमापार आपत्ती व्यवस्थापन अधिक मजबूत करणे आवश्यक ठरते. सध्या नेपाळमधील मृतांचा आकडा आणि बेपत्ता व्यक्तींची संख्या वाढत असल्याने बचावकार्य सुरू आहे.