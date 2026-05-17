'Google Pay,PhonePe ने नका करु पेमेंट' सायबर तज्ज्ञांचा इशारा; कोट्यवधी भारतीय यूजर्सचं का वाढलं टेन्शन?

UPI Payments: केवळ फॅशन किंवा सुलभता म्हणून थर्ड-पार्टी ॲप्सवर विसंबून राहण्यापेक्षा, अधिकृत बँकिंग प्रणालीचा वापर करणे हाच सायबर गुन्हेगारांपासून स्वतःचा बचाव करण्याचा सर्वात सुरक्षित मार्ग आहे.
Cyber Expert On UPI Payments: डिजिटल इंडियाच्या या युगात आज प्रत्येकजण पैशांच्या देवाणघेवाणीसाठी युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस म्हणजेच 'यूपीआय'चा मोठ्या प्रमाणावर वापर करताना दिसतो. बाजारात भाजी खरेदी करण्यापासून ते मॉलमध्ये मोठ्या खरेदीसाठी फोन पे, गुगल पे आणि भारत पे यांसारख्या थर्ड-पार्टी युपीआय ॲप्सचा वापर गल्लीबोळातील नागरिकांकडून केला जातो. पण हे लोकप्रिय ॲप्स वापरणे खरोखरच पूर्णपणे सुरक्षित आहे का? प्रसिद्ध सायबर तज्ज्ञ अमित दुबे यांनी भारतीय यूपीआय यूजर्सना महत्वाचा इशारा दिलाय. सामान्य युपीआय ॲप्सच्या तुलनेत थेट बँकिंग ॲप्सद्वारे युपीआय व्यवहार करणे अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह आहे, असे ते सांगतात. त्यांनी एका मुलाखतीदरम्यान डिजिटल पेमेंटमधील सुरक्षेच्या त्रुटींवर प्रकाश टाकला असून नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.
फोन पे, गुगल पे किंवा भारत पे यांसारख्या कंपन्या स्वतः कोणताही आर्थिक व्यवहार पूर्ण करत नाहीत. या ॲप्सकडे पैशांवर प्रक्रिया करण्याची स्वतःची कोणतीही यंत्रणा किंवा तांत्रिक शक्ती नसते, असे अमित दुबे यांनी स्पष्ट केले. हे ॲप्स केवळ एक 'स्किन' म्हणजेच बाह्य आवरण म्हणून काम करतात. जेव्हा तुम्ही या ॲप्सवरून पैशांची देवाणघेवाण करता, तेव्हा ते केवळ नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) कडे व्यवहार पूर्ण करण्याची विनंती (Request) पाठवतात. मूळ काम आणि सुरक्षिततेची जबाबदारी सरकारी संस्था असलेल्या NPCI चीच असते. त्यामुळे व्यवहारासाठी वेगळे ॲप वापरण्यात कोणताही मोठा तर्क नाही.
जर तुम्ही एखाद्या थर्ड-पार्टी ॲपवरून पेमेंट केले आणि काही कारणास्तव सायबर फसवणूक झाली किंवा पैसे अडकले, तर त्या ॲपच्या कस्टमर केअरकडून समाधानकारक मदत मिळत नाही. ग्राहक जेव्हा या कंपन्यांशी संपर्क साधतात, तेव्हा "आमच्याकडे तुमच्या व्यवहाराची सविस्तर माहिती उपलब्ध नाही, आम्ही फक्त बँक आणि NPCI कडे विनंती पाठवली होती," असे उत्तर अनेकदा मिळते. अशा गंभीर प्रसंगी सर्वसामान्य ग्राहकाला नेमकी कुठे तक्रार करावी आणि आपली बाजू कशी मांडावी, हेच समजत नाही.
याउलट, जर तुम्ही स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), आयसीआयसीआय (ICICI) किंवा कोटक महिंद्रा (Kotak) यांसारख्या अधिकृत बँकांच्या स्वतःच्या ॲप्समधून युपीआय (UPI) पेमेंट केले, तर सुरक्षेचा स्तर प्रचंड वाढतो. जर बँक ॲपद्वारे व्यवहार करताना काही गडबड झाली, तर बँकेकडे तुमच्या खात्याची संपूर्ण कुंडली उपलब्ध असते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, बँकांमध्ये ग्राहकांना मदत करण्यासाठी थेट संपर्क क्रमांक आणि 'रिलेशनशिप मॅनेजर' मिळतात. यामुळे ग्राहकाला आपली बाजू बँकेसमोर अधिक चांगल्या आणि कायदेशीर पद्धतीने मांडता येते.
सामान्य नागरिकांना थेट व्यवहारांमागील मुख्य केंद्र असलेल्या 'NPCI' बद्दल फारशी माहिती नसते. जेव्हा युपीआय ॲप्सवर फसवणूक होते आणि ते हात वर करतात, तेव्हा ग्राहकांना समजते की मूळ व्यवहार तर दुसऱ्याच सरकारी यंत्रणेद्वारे होत होता. अमित दुबे यांच्या मते, बँकिंग ॲप्स थेट NPCI च्या अंतर्गत आणि रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) कडक नियमांनुसार चालत असल्याने, तिथून होणारे व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि ट्रॅक करण्यास सोपे असतात.
आज बाजारात उपलब्ध असणारे खाजगी युपीआय ॲप्स हे ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी कॅशबॅक, स्कॅच कार्ड आणि विविध ऑफर्सचे प्रलोभन दाखवतात. अनेक नागरिक याच ऑफर्सच्या मोहापायी या ॲप्सचा सराव ठेवतात. परंतु, सायबर तज्ज्ञांच्या मते, काही रुपयांच्या कॅशबॅकपेक्षा आपल्या कष्टाच्या पैशांची सुरक्षा आणि फसवणूक झाल्यानंतर मिळणारे उत्तम कस्टमर सपोर्ट अधिक मोलाचे आहे. बँकिंग ॲप्समध्ये ऑफर्स कमी असल्या तरी सुरक्षिततेची हमी सर्वोच्च असते.
"मी वैयक्तिकरित्या सामान्य युपीआय ॲप्स वापरण्याची शिफारस कोणालाही करत नाही," असे अमित दुबे यांनी स्पष्टपणे सांगितले. त्यांच्या मते, प्रत्येक बँकेच्या अधिकृत मोबाईल ॲप्लिकेशनमध्ये आता इन-बिल्ट UPI पेमेंटचा पर्याय दिलेला असतो. त्यामुळे ग्राहकांनी मोबाईलमध्ये अनेक खाजगी ॲप्सची गर्दी करण्याऐवजी स्वतःच्या बँकेचे अधिकृत ॲप वापरूनच पैशांचे देवाणघेवाण करणे शहाणपणाचे ठरेल.
डिजिटल युगात सुरक्षित राहण्यासाठी नागरिकांनी केवळ बँकिंग ॲप्सचा वापर करावा असे नाही, तर कोणत्याही अनोळखी लिंकवर क्लिक करणे टाळले पाहिजे. युपीआय पिन (UPI PIN) हा केवळ पैसे पाठवण्यासाठी असतो, पैसे खात्यात जमा करण्यासाठी (Receive) पिन टाकण्याची गरज नसते, हा मूलभूत नियम नेहमी लक्षात ठेवावा. पैशांच्या बाबतीत कोणतीही संशयास्पद हालचाल दिसल्यास तात्काळ आपल्या बँकेशी संपर्क साधून खाते ब्लॉक करावे.