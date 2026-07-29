/3AC आणि 3AC इकॉनॉमीमध्ये सुविधा जवळपास सारख्याच, तरी भाड्यात फरक का? यामागचं खरं कारण अनेकांना माहिती नाही

भारतीय रेल्वेने प्रवाशांसाठी 3AC आणि 3AC इकॉनॉमी असे दोन वातानुकूलित प्रवासाचे पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. दोन्ही डब्यांमध्ये मिळणाऱ्या बहुतांश सुविधा सारख्याच दिसतात. त्यामुळे अनेकांच्या मनात प्रश्न पडतो की, मग 3AC इकॉनॉमीचं तिकीट तुलनेने स्वस्त का असतं? यामागचं कारण केवळ सुविधांमध्ये नसून डब्याच्या रचनेत दडलं आहे.
3AC आणि 3AC इकॉनॉमी या दोन्ही डब्यांमध्ये वातानुकूलित प्रवासाची सुविधा, बेडरोल, अपर, मिडल, लोअर आणि साइड बर्थ तसेच चार स्वच्छतागृहांची व्यवस्था असते. बाहेरून पाहिल्यास दोन्ही कोचमध्ये फारसा फरक जाणवत नाही.
या दोन्ही डब्यांमधील सर्वात मोठा फरक म्हणजे प्रवाशांना मिळणारी वैयक्तिक जागा. 3AC इकॉनॉमीमध्ये प्रत्येक बर्थची रुंदी सामान्य 3AC च्या तुलनेत कमी ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे झोपताना किंवा बसताना जागा तुलनेने कमी मिळते आणि प्रवासाचा आरामही काही प्रमाणात कमी जाणवू शकतो.
3AC इकॉनॉमी कोचमध्ये जास्त प्रवाशांना जागा मिळावी यासाठी अतिरिक्त बर्थ बसवण्यात आल्या आहेत. जिथे नियमित 3AC डब्यात साधारण 72 प्रवाशांची क्षमता असते, तिथे 3AC इकॉनॉमीमध्ये सुमारे 83 प्रवासी प्रवास करू शकतात. यामुळे समोरासमोरच्या सीटमधील अंतर कमी करण्यात आलं आहे. परिणामी, पाय ठेवण्यासाठी मिळणारी जागा कमी होते आणि समोर बसलेल्या प्रवाशाशी पाय लागण्याची शक्यता वाढते.
अतिरिक्त सीट्सची व्यवस्था करण्यासाठी केवळ बर्थमधील जागाच कमी करण्यात आलेली नाही, तर स्वच्छतागृह आणि हात धुण्याच्या बेसिनचं आकारमानही नियमित 3AC कोचच्या तुलनेत थोडं लहान ठेवण्यात आलं आहे. म्हणजेच, डब्यातील उपलब्ध जागेचा अधिक कार्यक्षम वापर करून प्रवासी क्षमता वाढवण्यात आली आहे.
3AC इकॉनॉमीमध्ये सुविधा कमी करण्यात आलेल्या नाहीत, तर जागेच्या नियोजनात बदल करून अधिक प्रवाशांना सामावून घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. एकाच डब्यात जास्त तिकिटांची विक्री शक्य होत असल्याने भारतीय रेल्वेला प्रति प्रवासी कमी भाडं आकारणं शक्य होतं. म्हणूनच, जर कमी खर्चात वातानुकूलित प्रवास करणं हा तुमचा उद्देश असेल, तर 3AC इकॉनॉमी हा चांगला पर्याय ठरू शकतो. मात्र, अधिक मोकळी जागा आणि तुलनेने आरामदायी प्रवास हवा असेल, तर नियमित 3AC कोच अधिक सोयीचा ठरतो.