Marathi News
'777' ची गुगलवर का होतेय चर्चा? या ट्रेंडिंग नंबरचा खरा अर्थ जाणून घ्या

777  हा इंटरनेटचा नवा सुपरस्टार बनला आहे. एअर फ्रान्सच्या 777-300 ईआर अपग्रेडमुळे सर्च वाढले आहेत आणि एंजल नंबर आणि गेमिंग क्रेझमुळे तो आणखी व्हायरल झाला आहे. एकूणच, हा एक असा नंबर बनला आहे ज्याकडे प्रत्येकजण आपापल्या दृष्टिकोनातून पाहत आहे आणि शोधत आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 11, 2025, 08:47 PM IST
गुगल ट्रेंड्स सध्या एक नंबर ट्रेंड होतोय. सगळ्यांच्या नजरा फक्त एकाच नंबरवर खिळल्या आहेत. त्या म्हणजे 777 हा नंबर. अगदी मिम्हीसपासून ते स्टोरीपर्यंत हा नंबर दिसतोय. पण प्रत्यक्षात एअर फ्रान्सच्या प्रमुख एअरलाइन चळवळीशी जोडलेली आहे, जी थेट बोईंग 700-300 ईआर विमानाशी संबंधित आहे.

एअर फ्रान्सचा मोठा निर्णय

एअर फ्रान्सने अनेक नवीन लांब पल्ल्याच्या मार्गांवर त्यांची प्रीमियम ला प्रीमियर 777-300ER तैनात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ट्रॅव्हल पोर्टलवर ही बातमी येताच, लोकांनी या नवीन अपग्रेडमध्ये काय समाविष्ट आहे हे जाणून घेण्यासाठी 777 शोधण्यास सुरुवात केली.

777 ने गुगलवर खळबळ का निर्माण केली?

गुगल ट्रेंड्स 777 नंबर: आज गुगल ट्रेंड्स उघडणाऱ्या प्रत्येकाला एकाच गोष्टीची ओढ होती: 777 नंबर. पहिल्या दृष्टीक्षेपात, तो एक गूढ, मीम किंवा व्हायरल इंटरनेट स्टोरी वाटला असेल, परंतु वास्तव अगदी वेगळे असल्याचे दिसून आले. ही वाढ प्रत्यक्षात एअर फ्रान्सच्या प्रमुख एअरलाइन चळवळीशी जोडलेली आहे, जी थेट बोईंग 777- 300 ER विमानाशी संबंधित आहे.

गुगल ट्रेंड्सवर 777 का ट्रेंडिंग आहे?

आज सकाळी गुगल ट्रेंड्स उघडणाऱ्या प्रत्येकाला एकाच नंबरकडे आकर्षित केले गेले. 777 पहिल्या दृष्टीक्षेपात, ते एक नवीन मीम, एक गूढ एंजेल नंबर ट्रेंड किंवा व्हायरल थिअरीसारखे वाटत होते, परंतु यावेळी, प्रकरण काहीतरी वेगळेच निघाले. '777' नंबरमध्ये अचानक झालेली ही वाढ प्रत्यक्षात एअर फ्रान्सने बोईंग 777-300 ER बाबत केलेल्या एका मोठ्या हालचालीशी जोडलेली आहे, ज्यामुळे इंटरनेटवर खळबळ उडाली आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
What Is 777trending newstrending angel number777 menaingYono 777

