'777' ची गुगलवर का होतेय चर्चा? या ट्रेंडिंग नंबरचा खरा अर्थ जाणून घ्या

एअर फ्रान्सने अनेक नवीन लांब पल्ल्याच्या मार्गांवर त्यांची प्रीमियम ला प्रीमियर 777-300ER तैनात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ट्रॅव्हल पोर्टलवर ही बातमी येताच, लोकांनी या नवीन अपग्रेडमध्ये काय समाविष्ट आहे हे जाणून घेण्यासाठी 777 शोधण्यास सुरुवात केली.
या ट्रेंडिंग नंबरचा खरा अर्थ जाणून घ्या. गुगल ट्रेंड्स: 777 इंटरनेटचा नवीन सुपरस्टार बनला आहे. एअर फ्रान्सच्या 777-300 ईआर अपग्रेडमुळे सर्च वाढले आहेत आणि एंजल नंबर आणि गेमिंग क्रेझमुळे तो आणखी व्हायरल झाला आहे. एकूणच, हा एक असा नंबर बनला आहे ज्याकडे प्रत्येकजण पाहत आहे आणि स्वतःची कारणे शोधत आहे.
आज सकाळी गुगल ट्रेंड्स उघडणाऱ्या प्रत्येकाला एकाच नंबरकडे आकर्षित केले गेले. 777 पहिल्या दृष्टीक्षेपात, ते एक नवीन मीम, एक गूढ एंजेल नंबर ट्रेंड किंवा व्हायरल थिअरीसारखे वाटत होते, परंतु यावेळी, प्रकरण काहीतरी वेगळेच निघाले. '777' नंबरमध्ये अचानक झालेली ही वाढ प्रत्यक्षात एअर फ्रान्सने बोईंग 777-300 ER बाबत केलेल्या एका मोठ्या हालचालीशी जोडलेली आहे, ज्यामुळे इंटरनेटवर खळबळ उडाली आहे.