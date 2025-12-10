पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांच्यावर FIR का दाखल केला नाही? न्यायाधीशांचा सवाल; अजित पवारांचे टेन्शन वाढवणारी घडामोड

Pune Koregaon Park Land Deal Parth Pawar: पुण्याच्या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात सरकार आणि पोलिसांकडून कारवाईला सुरुवात झालीय. झी २४ तासनं या प्रकरणाचा नेटानं पाठपुरावा केल्यानं आता पोलिसांनी कारवाईला सुरुवात केलीय. जमीन गैरव्यवहारातील आरोपी क्रमांक एक असलेल्या शीतल तेजवानीसह दोन आरोपींना अटक करण्यात आलीय. एफआयआरमध्ये असलेल्या दोन क्रमांकाचा आरोपी दिग्विजय पाटील याची पोलीस चौकशी झालीय. पण अमेडिया कंपनीचे 99 टक्क्यांचे मालक पार्थ पवार यांचं ना एफआयआरमध्ये नाव ना त्यांची चौकशी. पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांच्यावर FIR का होत नाही? असा सवाल न्यायाधीशांनीच विचारला आहे. यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे टेन्शन वाढले आहे.
झी २४तासनं उघडकीस आणलेल्या पुण्यातील जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी अमेडिया कंपनीचे 1 टक्क्यांचे भागीदार दिग्विजय पाटील यांनी पुणे आर्थिक गुन्हेशाखेकडे चौकशीसाठी 10 डिसेंबरपर्यंत वेळ मागितला होता. मुंढवा जमीन प्रकरणात शीतल तेजवानी, आणि सूर्यकांत येवले यांच्यावर गुन्हा दाखल झालाय. या प्रकरणी शीतल तेजवानीला अटकही झालीये.
झी 24 तासने कोरेगाव पार्क जमिन गैरव्यवहार प्रकरण बाहेर काढल्यानंतर शीतल तेजवानी आणि अमेडिया कंपनीचे भागिदार दिग्विजय पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. तेजवानीला अटकही झालीय. अमेडिया कंपनीचा एक टक्का भागिदार असलेल्या दिग्विजय पाटीलवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. मात्र अमेडिया कंपनीची 99 टक्के मालकी असलेल्या पार्थ पवारांवर अद्याप गुन्हा दाखल झालेला नाहीय. आणि यावरूनच अंजली दमानिया यांच्यासह विरोधक आक्रमक झालेत. आता पार्थ पवारांवर गुन्हा कधी दाखल होणार असा सवाल विचारला होता.
शीतल तेजवानी ने दुसऱ्या FIR साठी आज मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांनी आधी सेशन कोर्टात 8 डिसेंबरला ABA अर्ज केला होता. सेशन कोर्टाने नोटिस इशू केली होती, परंतु, त्या हियरिंग साठी न थांबता, मुंबई उच्च न्यायालयात घाईने येण्याची काय गरज होती असे हाय कोर्ट ने विचारले. तुम्ही ही याचिका मागे घ्या नाहीतर दंड होईल असे निर्देश न्यायालयाने दिले. त्या नंतर कोर्टाने सरकारी वकिलांना विचारले की हे तेच प्रकरण आहे का ज्या प्रकरणात उप मुख्यमंत्री अजित पवारांचा मुलगा आहे, त्यांना होकार आल्यानंतर त्यांनी सरकारी वकिलांना ओरडा दिला. अजून त्याच्यावर FIR का दाखल करण्यात आली नाही असा जाब सरकारी वकिलांना जस्टिस जामदारांनी विचारला.
दरम्यान, अमेडिया कंपनीसोबत झालेला व्यवहार रद्द करावा या मागणीसाठी शीतल तेजवानीनं पुणे न्यायालयात धाव घेतली आहे. अमेडीया कंपनीकडून कोणतेही रक्कम आम्हाला मिळाली नाही. या सगळ्या प्रकरणात व्यवहार रद्द करावा या मागणीसाठी शितल तेजवानीने पुणे न्यायालय दावा दाखल . शितल तेजवानीने केला पुणे न्यायालयात मुंढवा वतन जमिनीच्या विक्रीचा दावा रद्द करण्यासाठी न्यायालयात दाखल केला. अमेडिया कंपनीने तर 6 नोव्हेंबरलाच मुद्रांक शुल्क विभागाकडे दस्त नोंदणी रद्द साठीचा अर्ज केलेला आहे. यावर 15 तारखेला सुनावणी आहे.