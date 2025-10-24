English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
GK : या पदार्थात ना नान ना नानखटाई, मग हे नाव नेमकं आलं कुठून?

दिवाळीतील एक पदार्थ त्याच्या नावामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. त्या पदार्थाचं नाव आहे 'नानखटाई'. या पदार्थाला हे नाव कुठून पडलं त्याचा अर्थ काय? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 24, 2025, 02:34 PM IST
GK : या पदार्थात ना नान ना नानखटाई, मग हे नाव नेमकं आलं कुठून?

दिवाळीच्या फराळामध्ये अनेक पदार्थ खाल्ले जातात. यामध्ये अशा एका पदार्थाचा समावेश आहे ज्याचं नाव अतिशय वेगळं आहे. त्याच्या नावावरुन त्यामध्ये कोणत्या पदार्थांचा समावेश आहे हे ते समजणे कठीण आहे. असाच एक पदार्थ म्हणजे 'नानखटाई' मध्ये नान किंवा खटाई नाही, मग त्याला असे नाव का ठेवले आहे? पर्शियापासून सुरतपर्यंत पसरलेल्या या स्वदेशी बिस्किटाची कहाणी समजून घेऊया. 

या भारतीय कुकीची कहाणी एखाद्या चित्रपटाच्या पटकथेपेक्षा कमी नाही. 'नानखताई' हे फक्त एक बिस्किट नाही, तर शतकानुशतके जुन्या स्वयंपाकघरातील एक भेट आहे जी भारत आणि पर्शिया (इराण) च्या सामायिक वारशाला चवीद्वारे जोडते. 'नानखताई' या शब्दाचे मूळ पर्शियन भाषेत आहे: 'नान' म्हणजे ब्रेड आणि 'खताई' म्हणजे बिस्किट. एकत्रितपणे, ते 'ब्रेडसारखे बिस्किट' बनवतात!

नानखटाईला हे नाव कसे पडले?

हे नावामागील सत्य आहे. पण त्याचे नाव कसे पडले? उत्तर इतिहासाच्या पानांमध्ये लपलेले आहे. ही कहाणी 17 व्या शतकातील सुरत शहरात सुरू होते, जिथे डच आणि पारसी व्यापारी शहरात वारंवार येत असत. डच लोक त्यांच्यासोबत युरोपियन ब्रेड आणि बेकिंग तंत्रे घेऊन आले. पण जेव्हा ते भारत सोडून गेले तेव्हा त्यांचे बेकरी कामगार बेरोजगार झाले. ब्रेड बनवण्याऐवजी, या कामगारांनी त्यात थोडीशी भारतीय जादू जोडली: तूप, पीठ, साखर आणि रवा. परिणामी एक गोड, सुगंधित बिस्किट तयार झाले जे लवकरच लोकांचे मन जिंकले. हे "नानखटाई" होते!

हे भारतातून इराणमध्ये पसरले

हळूहळू, ते भारतीय बेकिंगचे सुपरस्टार बनले. अंडी नसलेले, कुरकुरीत आणि सुगंधित, त्याला गरीबांची कुकी देखील म्हटले जात असे कारण त्याला महागड्या इंग्रजी घटकांची आवश्यकता नव्हती. इराण आणि अफगाणिस्तानमध्ये, त्याला "कुलचा-ए-खताई" असेही म्हणतात, ज्याचा अर्थ आंबट बिस्किट आहे. भारतात, स्थानिक भाषेत त्याला "नानखटाई" असेही म्हटले जाते, ज्याचा अर्थ खताई (ब्रेडसारखे बिस्किट) आहे.

प्रत्येक शहरातील बेकरींमध्ये त्याचा सुगंध सारखाच आहे, फक्त ओव्हनने तंदूरची जागा घेतली आहे. जेव्हा जुन्या काळातील स्थानिक बेकरींमध्ये नानखटाई बनवली जात असे, तेव्हा त्याचा सुगंध संपूर्ण परिसराला वेड लावत असे. नानखटाई फक्त एक नाश्ता नाही; हे भारतीय गोडवा आणि पर्शियन इतिहासाचे गोड मिश्रण आहे. जिथे नावातच नान, आंबटपणा आणि आठवणींचा समावेश आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

