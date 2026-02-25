English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • भारत
  • भारतात मान्सूनचे वेळापत्रक आणि दिशा का बदलत आहे? 6,800 KM अंतरावर सापडले कारण; शास्त्रज्ञांची झोप उडाली

भारतात मान्सूनचे वेळापत्रक आणि दिशा का बदलत आहे? 6,800 KM अंतरावर सापडले कारण; शास्त्रज्ञांची झोप उडाली

भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्थेतील (IITM) संशोधकांनी भारतातील बदलेलल्या मान्सूनबाबत  संशोधन केले. उत्तर ध्रुवाजवळील बर्फ वितळल्याने भारतातील पावसावर परिणाम होऊ शकतो अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Feb 25, 2026, 07:58 PM IST
India S Monsoon Shifting Westward : भारतातील मान्सूनमध्ये मोठे बदल होत आहेत. भारतात मान्सूनमधील एकूण पाऊसमान वाढले आहे.  हंगामाच्या शेवटी होणारा सर्वात जास्त पाऊस देशभर पश्चिमेकडे सरकत आहे. भारतात मान्सूनचे वेळापत्रक आणि दिशा का बदलत आहे?भारतात मान्सूनचे वेळापत्रक आणि दिशा का बदलत आहे याचे कारण 6,800 KM अंतरावर असलेल्या आर्क्टिक महासागरात सापडले आहे. यामुळे शास्त्रज्ञांची झोप उडाली आहे. 

The Earth.com मधील एका वृत्तानुसार, भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्थेच्या (IITM) संशोधकांनी याचा अभ्यास केला आहे. आर्क्टिक समुद्रातील बर्फाचे प्रमाण भारतीय उन्हाळी मान्सून पावसाशी (ISMR) जोडलेले आहे. याचा अभ्यास करण्यासाठी या पथकाने 1979 ते 2022 पर्यंतच्या निरीक्षणात्मक हवामान डेटाचे विश्लेषण केले. संशोधकांना असे आढळून आले की ज्या वर्षांत आर्क्टिक समुद्रातील बर्फ कमी होता, त्या वर्षांत भारतात सामान्यतः जास्त मान्सून पाऊस पडतो. आयआयटीएमचे शास्त्रज्ञ लेखक सुबोध कुमार साहा म्हणाले की जून ते जुलै या कालावधीत आर्क्टिक समुद्रातील बर्फात होणाऱ्या बदलांचा ऑगस्ट ते सप्टेंबर या कालावधीत होणाऱ्या मान्सूनच्या शेवटच्या टप्प्यावर सर्वात जास्त परिणाम होतो. अशाप्रकारे, उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला समुद्रातील बर्फाची स्थिती हंगामाच्या उत्तरार्धात मान्सून कसा असे  हे ठरते.

या पथकाने अनेक हवामान मॉडेल्सचा अभ्यास केला. या मॉडेल्सनी निरीक्षणांमध्ये दिसलेल्या समान नमुन्यांची प्रतिकृती तयार केली. आयआयटीएमचे शास्त्रज्ञ आणि संशोधक हेमंतकुमार एस. चौधरी म्हणाले, "वाढत्या तापमानामुळे आणि जगभरातील त्याच्या असमान वितरणामुळे समुद्रातील बर्फ वितळत आहे. जेव्हा आर्क्टिक गरम होते आणि बर्फ नाहीसा होतो तेव्हा वातावरणातून उष्णता कशी जाते हे बदलते. हे बदल संपूर्ण खंडात पसरू शकतात.

ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये उशिरा येणारा पाऊस शेतात भरभराट होईल की पूर येईल हे ठरवू शकतो. जर पश्चिमेकडील भागात पाऊस वाढला आणि इतर भागात तो कमी झाला तर पाण्याची उपलब्धता बदलते. भारतातील उन्हाळी मान्सून ही देशाची जीवनरेखा आहे. जून ते सप्टेंबर दरम्यान, तो देशाच्या वार्षिक पावसाच्या अंदाजे 80 टक्के पाऊस पाडतो. हा अभ्यास ओशन-लँड-अ‍ॅटमॉस्फीअर रिसर्च जर्नलमध्ये प्रकाशित झाला आहे. 

