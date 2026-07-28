/Explained : आजच्या युवा पिढीला Gen Z म्हणूनच का ओळखले जाते? या नावामागे आहे खास इतिहास

मागील काही दिवसांपासून Gen Z हा शब्द सातत्याने चर्चेत आहे, जंतर मंतर आंदोलनामध्ये युवा पिढीने सरकारला झुकायला भाग पाडले. आजकाल सोशल मिडियावर झेन-झी हा शब्दाची मोठ्या प्रमाणात चर्चा पाहायला मिळत आहे. आजकाल सोशल मीडिया, नोकरी, शिक्षण आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित चर्चांमध्ये जेन झेड हा शब्द अनेकदा ऐकला जातो. आजच्या तरुण पिढीला Gen Z का म्हटले जाते आणि त्याचा अर्थ काय असा प्रश्न अनेकांना पडतो या संदर्भात सविस्तर वाचा. या आंदोलनाची सुरुवात दिल्लीतील जंतर मंतर येथे झाली आणि ते बिहार व मध्य प्रदेशसह अनेक ठिकाणी पसरले. या आंदोलनाच्या यशात जनरेशन झीला सर्वात मोठे योगदान देणारे मानले जाऊ शकते.
खरं तर, Gen Z ही अशी पिढी आहे जी सामान्यत: 1997 ते 2012 दरम्यान जन्मली असल्याचे मानले जाते. भूतकाळातून अनेक पिढ्या उदयास आल्या आहेत, ज्यात बेबी बूमर्स, जनरेशन एक्स, मिलेनियल्स (जनरेशन वाय), जनरेशन झेड आणि आता जनरेशन अल्फा यांचा समावेश आहे. यापैकी, आज सर्वाधिक चर्चेत असलेली पिढी म्हणजे जनरेशन झेड. जनरेशन झेड ही अशी पिढी आहे, जिने लहानपणापासूनच इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया आणि डिजिटल जगाला आपल्या दैनंदिन जीवनाचा एक भाग म्हणून स्वीकारले आहे. ही पिढी केवळ तंत्रज्ञानाचा वापर करत नाही, तर आपली मते व्यक्त करण्यासाठीही त्याचा उपयोग करते.
इंग्रजी वर्णमालेतील अक्षरे पिढ्या ओळखण्यासाठी फार पूर्वीपासून वापरली जात आली आहेत. उदाहरणार्थ-
बेबी बूमर्स (सुमारे 1946-1964)
जनरेशन एक्स (सुमारे 1965-1980)
मिलेनियल्स किंवा जनरेशन वाय (सुमारे 1981-1996)
जनरेशन झेड (सुमारे 1997-2012)
जनरेशन अल्फा (2013 नंतर जन्मलेली मुले)
शिक्षण, करिअर, मानसिक आरोग्य, पर्यावरण, लैंगिक समानता आणि सामाजिक न्याय यांसारख्या विषयांवर आपली मते उघडपणे व्यक्त करणे हे एक प्रमुख वैशिष्ट्य मानले जाते. यामुळेच जगभरातील अनेक देशांमध्ये युवा चळवळी, ग्राहक ट्रेंड आणि डिजिटल मोहिमांमध्ये जनरेशन झेडची भूमिका झपाट्याने वाढली आहे.
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जनरेशन Gen Zला अनेकदा 'डिजिटल नेटिव्ह' म्हटले जाते, कारण ही पिढी लहानपणापासूनच इंटरनेट, स्मार्टफोन आणि सोशल मीडियासोबत वाढली आहे. त्यांच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांमध्ये यांचा समावेश होतो: