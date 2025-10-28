English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Jain Community : अवघी 0.4% लोकसंख्या असणाऱ्या जैन समाजाकडे देशातील 24% संपत्ती; इतका पैसा आला कुठून, याचं गुपित काय?

Jain Religion : भारतात जैन धर्माची खूप कमी लोकसंख्या आहे. पण असं असलं तरीही भारताच्या अर्थव्यवस्थेत मोठं योगदान हे जैन समाजाचं आहे. त्यामुळे जैन समाजाचे लोकं गरीब का नाहीत? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 28, 2025, 08:24 AM IST
जैन धर्म त्याच्या लोकसंख्ये इतका जुना नाही. भारतातील जैन समुदाय एकूण लोकसंख्येच्या अंदाजे 0.37% म्हणजेच  सुमारे 5000000 आहे. जो आकडा इतर समुदायांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. भारतातील सर्वात श्रीमंत जैन उद्योजकांमध्ये गौतम अदानी, दिलीप संघवी, अश्विन सूर्यकांत दाणी आणि त्यांचे कुटुंब आणि मंगल प्रताप लोढा हे आहेत. भारतात जैन लोकांची संख्या कमी असू शकते, परंतु त्यांची आर्थिक बाजू खूप चांगली. अशावेळी प्रश्न पडतो की,जैन कधीच गरीब का नसतात? जैन समाजाचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान देतात, मुख्यतः उद्योग आणि व्यापारात गुंतलेले असतात, ज्यामुळे सरकारला महत्त्वपूर्ण कर महसूल मिळतो. या समुदायाचा भारताच्या लोकसंख्येच्या फक्त 0.37% भाग आहे, तरीही ते एकूण सरकारी करात 25% योगदान देतात.

जैन धर्म म्हणजे काय?

जैन धर्म, ज्याला श्रमण धर्म असेही म्हणतात, हा भारतातील सर्वात जुन्या धार्मिक परंपरांपैकी एक आहे. हे 24 तीर्थंकरांच्या शिकवणीवर आधारित आहे, ज्यापैकी भगवान महावीर हे 24 वे आणि शेवटचे तीर्थंकर होते. जैन धर्माचे मध्यवर्ती तत्व अहिंसा आहे. जैन धर्मातील काही प्रमुख पंथ म्हणजे श्वेतांबर, दिगंबर आणि तेरपंथी. श्वेतांबर हा जैन धर्माचा सर्वात मोठा पंथ आहे, दिगंबर हा दुसरा सर्वात मोठा पंथ आहे आणि तेरपंथी हा जैन धर्माचा एक लहान पण महत्त्वाचा पंथ आहे. या धर्माच्या अनुयायांनी शिक्षण, औषधोपचार, समाजसेवा आणि पर्यावरण संरक्षणात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.

जैन गरीब का नाहीत?

या समुदायाचे सदस्य केवळ कर दातेच ​​नाहीत तर सामाजिक कार्य आणि धर्मादाय दानांमध्येही ते इतर समुदायांपेक्षा जास्त आहेत. ते त्यांच्या कमाईचा एक निश्चित भाग दान करतात. जैन लोक त्यांच्या समुदायांमध्ये, मंदिरांमध्ये आणि इतर ठिकाणी देखील अनेकदा पैसे खर्च करतात. परंतु हे लोक विचार न करता पैसे खर्च करत नाहीत; त्याऐवजी ते विचारपूर्वक आणि योग्य वेळी आणि योग्य ठिकाणी खर्च करतात.

जैन समुदायाचे सदस्य त्यांच्या समुदायाचे खूप समर्थन करतात. ते एकमेकांचे पाय ओढत नाहीत, उलट एकमेकांना मदत करतात. या समुदायाचे सदस्य बहुतेक व्यवसायात गुंतलेले असतात; ते नोकरीपेक्षा व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करतात. तुम्ही सामान्यतः लक्षात घेतले असेल की जैन लोक व्यवसायाला प्राधान्य देतात; काही किराणा दुकाने उघडतात, काही अन्न आणि पेये विकतात. व्यवसाय लहान असला तरी ते नोकरीपेक्षा व्यवसायाला प्राधान्य देतात. शिवाय, ते त्यांच्या कठोर परिश्रमाने तो वाढवतात. त्यांचे सर्वात वेगळे वैशिष्ट्य म्हणजे ते निरुपयोगी कामांमध्ये आणि गप्पांमध्ये त्यांचा वेळ वाया घालवत नाहीत; ते त्यांच्या कामावर अधिक लक्ष केंद्रित करतात.

शाकाहारी असण्याचा फायदा

जैन समुदायाचे बहुतेक सदस्य शाकाहारी आहेत. ते शांत जीवन जगतात, ज्यामुळे त्यांचे दीर्घायुष्य होते. त्यांच्याकडे कितीही पैसे असले तरी ते दाखवत नाहीत; उलट, ते त्यातून श्रीमंत होण्याचा प्रयत्न करतात. या लोकांना पैसे कसे गुंतवायचे हे माहित आहे आणि एका व्यवसायाचे दुसऱ्या व्यवसायात रूपांतर कसे करायचे हे देखील माहित आहे. पैशाच्या बाबतीत ते खूप हुशार आहेत. त्यांचे गणित तीक्ष्ण आणि अचूक आहे. त्यांना त्यांचे काम खूप आवडते. काम हे त्यांचे जीवन आहे.

त्यांचा असा विश्वास आहे की काम एखाद्या व्यक्तीचे मूल्य ठरवते. ते खूप शांत मनाचे असतात, संघर्ष टाळतात, सतत पुढे जातात आणि प्रगतीसाठी प्रयत्नशील असतात. ते त्यांच्या धर्म, समुदाय, व्यवसाय आणि समाजाप्रती प्रामाणिक असतात आणि त्यांच्यात कष्टाळू आणि दानशूर स्वभाव असतो. ते पैसे कमवण्यात आणि वाचवण्यात पटाईत असतात. ते लोकांशी सौम्यतेने आणि आदराने वागतात आणि त्यांचा राग दाबून ठेवतात.

FAQ 

जैन समुदाय भारतातील श्रीमंत समुदायांपैकी एक आहे का?
होय, जैन समुदाय भारतातील सर्वात श्रीमंत धार्मिक गटांपैकी एक आहे. भारतातील लोकसंख्येच्या तुलनेत त्यांचा आर्थिक वाटा खूप मोठा आहे. उदाहरणार्थ, जैन लोकांकडे देशातील बहुतांश हिरे आणि आभूषण व्यापार आहे, आणि ते उच्च उत्पन्न गटात मोठ्या प्रमाणात आहेत. प्यू रिसर्च सेंटरच्या अभ्यासानुसार, जैनांसाठी ३४% लोकांकडे पदवीधर पदवी आहे, जे भारताच्या सरासरी ९% पेक्षा खूप जास्त आहे. 

जैन लोक श्रीमंत का असतात? मुख्य कारणे काय?
जैन लोकांच्या श्रीमंतपणाची अनेक कारणे आहेत:शिक्षणावर भर: जैन कुटुंबे शिक्षणाला प्राधान्य देतात, ज्यामुळे ते उच्च पगाराच्या नोकऱ्या आणि व्यवसायात यशस्वी होतात. 

व्यवसाय कौशल्ये: जैन धर्म व्यापाराला प्रोत्साहन देतो. अहिंसा आणि नैतिकतेच्या तत्त्वांमुळे ते विश्वासार्ह व्यापारी म्हणून ओळखले जातात. 

नेटवर्किंग: जैन मंदिरे उत्तम नेटवर्किंग स्थळे आहेत, जिथे व्यवसायी एकमेकांशी जोडले जातात. हे गॉल्फ क्लब किंवा एलीट क्लबपेक्षा प्रभावी आहे. 

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी: प्राचीन काळापासून जैन लोक व्यापारी वर्ग होते, आणि राजाश्रयामुळे त्यांचा विकास झाला. 

सर्व जैन लोक श्रीमंत असतात का? ही धारणा खरी आहे का?
नाही, ही पूर्णतः खरी नाही. जैन समुदायातही विविध आर्थिक स्तर आहेत, पण सरासरी उत्पन्न आणि संपत्ती इतर समुदायांपेक्षा जास्त आहे. काही जैन कुटुंबे साधे जीवन जगतात, विशेषतः संन्यासी आणि तपस्वी. तरीही, सामान्य धारणा ही आहे की बहुसंख्य जैन लोक यशस्वी व्यवसायी आहेत. 

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

