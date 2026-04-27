Raghav Chadha : भारतात एक मोठी राजकीय घडामोड घडली आहे. राघव चड्ढा यांच्यासह 7 राज्यसभा खासदारांना आम आदमी पक्ष सोडून भाजपमध्ये प्रवेश करण्याची घोषणा केली. याच्या भाजपप्रवेशास राज्यसभा अध्यक्षांनी मंजुरी दिली आहे. यामुळे राज्यसभेतील भाजप खासदारांची संख्या 106 वरून 113 झाली आहे. दरम्यान, आम आदमी पक्षाच्या खासदारांची संख्या 10 वरून तीनवर आली आहे. भाजप प्रवेशामुळे राघव चड्ढा यांच्यावर जोरदार टीका देखील होत आहे. 3 पर्याय असताना AAP सोडून BJP मध्ये प्रवेश का केला? शेवटी राघव चड्ढा यांनी स्वत: सर्व गोष्टींचा जाहीर खुलासा केला आहे.
भारतीय जनता पार्टीमध्ये (भाजप) प्रवेश केल्यानंतर राघव चड्ढा यांनी आम आदमी पार्टी (आप) सोडण्या कारणे उघड केली आहेत. 'आप' आता भ्रष्ट व्यक्तींच्या हातात आहे आणि तेथील वातावरण आता कामासाठी अनुकूल राहिलेले नाही असा आरोप त्यांनी केला. चड्ढा यांनी इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला. यात त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करण्यामागचे कारण सांगितले आहे.
मी एक सीए (CA) आहे. माझ्यापुढे एक उज्ज्वल भविष्य होते. पण मी ते करिअर सोडून राजकारणात आलो. मी माझे करिअर घडवण्यासाठी राजकारणात आलो नाही. मी एका पक्षाचा संस्थापक सदस्य झालो, ज्या पक्षाला मी माझ्या तारुण्याची 15 वर्षे दिली. मी माझ्या रक्ताने, घामाने आणि मेहनतीने हा पक्ष वाढवला. पण आज, हा पक्ष पूर्वीसारखा राहिलेला नाही.
"आज या पक्षात कामाचे वातावरण विषारी झाले आहे. तुम्हाला काम करण्यापासून रोखले जाते, संसदेत बोलण्यापासून रोखले जाते. हा राजकीय पक्ष आता काही भ्रष्ट व्यक्तींच्या हातात अडकला आहे, जे आता देशासाठी नव्हे, तर केवळ स्वतःच्या स्वार्थासाठी काम करतात. गेल्या काही वर्षांपासून मला असेच वाटत आहे. कदाचित मी चुकीच्या पक्षात असलेली योग्य व्यक्ती होतो. यामुळेच मी आम आदमी पार्टी (आप) सोडण्याचा निर्णय घेतला
राघव चड्ढा यांच्याकडे कोणते 3 पर्याय होते?
पक्ष सोडताना माझ्याकडे 3 पर्याय होते असे राघव चड्ढा यांनी व्हिडिओत सांगितले. माझ्यासमोर फक्त तीनच पर्याय होते,"पहिला, मी राजकारण सोडू शकलो असतो. दुसरा, मी याच पक्षात राहून गोष्टी सुधारण्याचा प्रयत्न करू शकलो असतो, जे घडले नाही. तिसरा, मी माझी ऊर्जा आणि अनुभव सकारात्मक राजकारणासाठी वापरू शकलो असतो. मी दुसऱ्या व्यासपीठावर, दुसऱ्या पक्षात सामील होऊन सकारात्मक राजकारण करू शकलो असतो. "त्यामुळेच केवळ मीच नाही, तर माझ्यासोबत इतर सहा खासदारांनीही आप पक्ष सोडण्याचा निर्णय घेतला. एक व्यक्ती चुकू शकते, पण सात जण चुकू शकत नाहीत." चड्ढा पुढे म्हणाले, "या राजकीय पक्षाच्या स्वप्नाशी संबंधित असलेले आणि सुशिक्षित असलेले असंख्य लोक, त्या सर्वांनी हा पक्ष सोडला. ते सर्व चुकू शकतात का?"मी सर्व सामान्य जनतेच्या समस्या जोमाने आणि उत्साहाने मांडत राहीन. ही चांगली गोष्ट आहे की आता आपण त्या समस्यांवर उपाय शोधून त्यांची अंमलबजावणी करू शकू."
आम आदमी पक्षाचे राज्यसभेतील गटनेते संजय सिंह यांनी सभागृहाचे सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांच्याकडे अर्ज करून पक्षातून फुटून बाहेर पडलेल्या सात खासदारांचे सदस्यत्व रद्द करावे, अशी विनंती केली आहे. या प्रकरणात गरज पडल्यास पक्ष कायदेशीर कारवाईदेखील करेल, असे सिंह यांनी दिल्लीत एका पत्रकार परिषदेत सांगितले.
राघव चड्डा, अशोक मित्तल, संदीप राठक, स्वाती मालिवाल, हरभजन सिंग, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी या सात जणांनी शुक्रवारी स्वतंत्र गट स्थापन करून भाजपमध्ये प्रवेश केला. या सर्वांनी पक्षांतरबंदी कायदयाचे उल्लंघन केले असल्याचा आरोप सिंह यांनी केला. पक्ष सोडलेल्या सातही जणांनी आपच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली होती. मात्र, त्यांनी पक्ष सोडून भाजपमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले जावे, असे आपच्या अर्जात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यघटनेप्रमाणे पक्षाच्या एकूण खासदारांपैकी दोन-तृतियांश खासदार दुसऱ्या पक्षात विलीन होऊ शकतात, असा दावा राघव यांनी केला होता. मात्र, उत्तराखंड आणि अरुणाचल प्रदेशसह अनेक खटल्यांमध्ये अशा प्रकारची फूट पडल्यास खासदारकी रद्द होऊ शकते, असा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्याचे संजय सिंह यांनी रविवारी सांगितले. राज्यघटनेच्या १० व्या परिशिष्टाचा संदर्भ देत अशा प्रकारच्या पक्षबदलास परवानगी नाही, असे सिंह म्हणाले.